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Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка

Украинского военнослужащего ранил снайпер вооруженных формирований РФ.

Об этом оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 февраля, недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Военнослужащего доставили к медикам, ему оказывают помощь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ", - добавили в группировке.

Также на Цензор.НЕТ: 23 февраля в результате вражеского обстрела погиб воин 59-й ОМПБр Дмитрий Сардак, - ОК "Юг". ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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мож буба в зенки ***** не достаточно любовно глядел?
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24.02.2021 00:14 Ответить
Клоун смотрит в шоколадный глаз пуйла и счастлив от такой чести.
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24.02.2021 07:55 Ответить
Одужання.....
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24.02.2021 00:19 Ответить
Одужання пораненому воїну, тримайся хлопче.
Горіть у пеклі russische schweine!
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24.02.2021 00:40 Ответить
Менталітет фіноугорських ординських це якась фантастика - їм можна вбивати ,
окуповувати чужі території, брехати нагло в глаза, обзивати інших фашистами і
нацистами, а у відповідь навіть правду про них казати не можна.
Наївний, або буденний сатанізм під назвою "Руцкій мір любой цєной"
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24.02.2021 00:43 Ответить
тем временем в Киеве мусора памятник Членину скоро поставят ...
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24.02.2021 01:04 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка "Восток" - Цензор.НЕТ 9885
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24.02.2021 07:37 Ответить
 
 