Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка "Восток"

Украинского военнослужащего ранил снайпер вооруженных формирований РФ.

Об этом оперативно-тактическая группировка "Восток" сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 февраля, недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников. Вследствие враждебного снайперского огня один украинский военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.

Военнослужащего доставили к медикам, ему оказывают помощь.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ", - добавили в группировке.

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