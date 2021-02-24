Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"
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Українського військовослужбовця поранив снайпер збройних формувань РФ.
Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 23 лютого, неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.
Військовослужбовця доставили до медиків, йому надають допомогу.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ", - додали в угрупованні.
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Горіть у пеклі russische schweine!
окуповувати чужі території, брехати нагло в глаза, обзивати інших фашистами і
нацистами, а у відповідь навіть правду про них казати не можна.
Наївний, або буденний сатанізм під назвою "Руцкій мір любой цєной"
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!