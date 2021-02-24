Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українського військовослужбовця поранив снайпер збройних формувань РФ.

Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 лютого, неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця доставили до медиків, йому надають допомогу.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ", - додали в угрупованні.

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