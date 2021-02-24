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Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Події

Захисника України поранено в районі н.п. Піски, - оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Українського військовослужбовця поранив снайпер збройних формувань РФ.

Про це оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомляє у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 лютого, неподалік населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників. Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця доставили до медиків, йому надають допомогу.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців повідомлено представників ОБСЄ", - додали в угрупованні.

Також читайте: 23 лютого унаслідок ворожого обстрілу загинув воїн 59-ї ОМПБр Дмитро Сардак, - ОК "Південь". ФОТО

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мож буба в зенки ***** не достаточно любовно глядел?
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24.02.2021 00:14 Відповісти
Клоун смотрит в шоколадный глаз пуйла и счастлив от такой чести.
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24.02.2021 07:55 Відповісти
Одужання.....
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24.02.2021 00:19 Відповісти
Одужання пораненому воїну, тримайся хлопче.
Горіть у пеклі russische schweine!
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24.02.2021 00:40 Відповісти
Менталітет фіноугорських ординських це якась фантастика - їм можна вбивати ,
окуповувати чужі території, брехати нагло в глаза, обзивати інших фашистами і
нацистами, а у відповідь навіть правду про них казати не можна.
Наївний, або буденний сатанізм під назвою "Руцкій мір любой цєной"
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24.02.2021 00:43 Відповісти
тем временем в Киеве мусора памятник Членину скоро поставят ...
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24.02.2021 01:04 Відповісти
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.

Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!
Защитник Украины ранен в районе н.п. Пески, - оперативно-тактическая группировка "Восток" - Цензор.НЕТ 9885
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24.02.2021 07:37 Відповісти
 
 