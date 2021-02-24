Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Администрация Джо Байдена готова без колебаний реагировать санкциями на попытки возобновления строительства российского газопровода "Северного потока-2".

Такую позицию подтвердил во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства - я бы сказал, на выполнение наших интересов, когда речь идет о "Северном потоке-2"- мы без колебаний сделаем это", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

В ответ на вопрос, разделяет ли Белый дом обеспокоенность, в частности, Польши относительно газопровода, Прайс подчеркнул, что США проводят тесные консультации с европейскими партнерами и союзниками.

"Что касается польской стороны, мы, безусловно, разделяем их беспокойство по этому проекту в широком контексте. Вот почему мы однозначно заявили, что "Северном потоке-2" - это плохая сделка. Это плохая сделка для Европы в контексте заявленных ею энергетических целей", - повторил позицию США представитель Госдепа.

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Как сообщалось, в понедельник США объявили о введении санкций против российского судна "Фортуна", которое с начала нынешнего года пыталось продолжить строительство "Северном потоке-2". Кроме того, под ограничения попал владелец судна, ООО "КВТ-РУС".

Эти решения приняты на основании Акта противодействия противникам Америки путем санкций (CAATSA), принятого в 2017 году, а также Акта о защите энергетической безопасности Европы (PEESA), утвержденного в оборонном бюджете США.