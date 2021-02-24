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Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

Адміністрація Джо Байдена готова без вагань реагувати санкціями на спроби відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Таку позицію підтвердив у вівторок прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми продовжимо інформувати Конгрес, і якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства – я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про "Північний потік-2" – ми без вагань зробимо це", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.

У відповідь на запитання, чи поділяє Білий дім стурбованість, зокрема, Польщі щодо газопроводу, Прайс підкреслив, що США проводять тісні консультації з європейськими партнерами та союзниками.

"Що стосується польської сторони, ми, безумовно, поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що "Північний потік-2" – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей", - повторив позицію США речник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 15 компаній добровільно вийшли з проєкту "Північний потік-2" через загрозу санкцій, - Держдепартамент США

Як повідомлялося, у понеділок США оголосили про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке з початку нинішнього року намагалося продовжити будівництво "Північного потоку-2". Крім того, під обмеження потрапив власник судна, ТОВ "КВТ-РУС".

Ці рішення ухвалено на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), ухваленого 2017 року, а також Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого в оборонному бюджеті США.

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Топ коментарі
+23
Рогозин уже осваивает Марс Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2180
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24.02.2021 07:58
+8
Таки да. Кацапы уже пышно разрекламированную "Силу Сибири" построили. И сколько теперь она будет окупаться? 50 лет?
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24.02.2021 07:44
+8
Там ще писали , що саме в цей момент йому припекло " по большому " , через що він і почав вилазити з танка , але ... трапилось те - що трапилось Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4174 ..

Танк потім довго ще провітрювали .. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3295 .
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24.02.2021 08:29
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молодцы... а северный поток всё строится...))
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24.02.2021 07:37 Відповісти
Таки да. Кацапы уже пышно разрекламированную "Силу Сибири" построили. И сколько теперь она будет окупаться? 50 лет?
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24.02.2021 07:44 Відповісти
Без разницы, соседи денег не считают.
А вот труба намертво привяжет Германию к соседям, а на это никаких рублей не жалко.
пенсов своих заставят лебеду есть, но труба таки будет.
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24.02.2021 08:05 Відповісти
Та не может быть. Сколько СС перекачал газа в 2020 году? Хоть 5 млрд. кубов было? Лишь в 2024 году он достигнет (если достигнет) проектной мощности в 38 млрд кубов газа? Где здесь "40 млрд$ в год"?
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24.02.2021 11:52 Відповісти
Спроси у гугла, Объем поставок соответствует контрактным обязательствам на 2021 год. Сейчас он уже вдвое превышает суточные обязательства четвертого квартала 2020 года и на 220% превосходит минимальный объем поставки топлива в сутки в первом квартале 2020-го.
В соответствии с контрактом, "Газпром" продолжает работу по наращиванию поставок голубого топлива на китайский рынок - для выхода на плато в 38 миллиардов кубометров газа в год в предусмотренные соглашением сроки. А вообще в этом году по трубе планируют прокачать 46,8 млрд кубов, там еще Монголия, и внутреннее потребление. Вторая ветка готова на 15%..
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24.02.2021 12:29 Відповісти
Так я все равно не понял. Откуда возьмутся 40 млрд$ в год? Как соотносится проектная мощность СС с этой цифрой? Далее. Как вторая ветка может быть готова на 15%, если ее только начали проектировать несколько месяцев назад?
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24.02.2021 16:49 Відповісти
Побудувати це - пів діла ,, його ще треба запустити Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9409 .

З будівництом , санкції США добряче запізнились ,, їх тільки почали вводити коли вже газопровід був збудований на 90% .

Тепер подивимось на другу частину " Марлєзонского балєта " , тут санкції США вже підоспіли вчасно. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7630 .
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24.02.2021 08:17 Відповісти
Ну якраз нормально - вбухали купу бабла в трубу, а вона тупо стоїть. Як варіант, по трубі можна пускати в зворотньому напрямку тих кацапів, що дуже сумують за "родіною", але "змушені" сидіти по ненависних "гейропах".
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24.02.2021 08:55 Відповісти
Джон, скажу свое ИМХО. Кацапам затягивать строительство выгодно. В прошлом году объемы поставок газа через Украину, не выполнены, а оплата "качай, или плати". Т. е, за транзит оплачено 10-15% пустоты. Ввести сейчас СП-2, то качать через Украину, будут еще меньше, а платить сколько же. А Маас (глава МИД ФРГ) сказал, что Раша вообще ждет, когда США, ФРГ прогнет на прекращение стройки. С его слов, Германия будет вынуждена вернуть, вложения Раши (5 млрд $), за счет разрыва контракта, а труба подождет на дне, лучших времен, что с ней будет?
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24.02.2021 09:18 Відповісти
Астанавитесь мистер Байденко,пусть крысы Мавзолея проложат свое дерьмо до конца,а потом закрыть эту контору,пусть бабло сливают по полному тарифу...а потоми хрясь,и в Дамки.. Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5136
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24.02.2021 07:46 Відповісти
140 ярдов уже слили... Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7489надо что 150...
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24.02.2021 07:47 Відповісти
Ага. Прокладчики бьют костяшками домино по столу.)
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24.02.2021 08:06 Відповісти
400 м на добу( максимум для тої баржі , і вдесятеро повільніше за европейців ) - ударні темпи ?? Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6782 .
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24.02.2021 08:23 Відповісти
Бараны РАБссии,вам пора на Марс... Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6521там вас всех ждет Фортуна Илана Маска...
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24.02.2021 07:50 Відповісти
Рогозин уже осваивает Марс Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 2180
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24.02.2021 07:58 Відповісти
Как говорил Алексан Глебыч Невзоров,РАБссия в таком ЖО...,что догнать ее невозможно... Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8493уже никогда
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24.02.2021 07:53 Відповісти
1235 год нашей эры....Хан Батый издает указ..
а теперя РАБссиянцы обосранцы,я для вас построю СкреПОНОСию,а мой внук Хан Менгу-Тимур построит вам Мацковию в 1272 году на болотах Мокшанских...,и будете вы подчинятся не хану,а моему опричнику Александру Невскому Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8817
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24.02.2021 08:06 Відповісти
На марс!Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5340
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24.02.2021 08:10 Відповісти
Там ще писали , що саме в цей момент йому припекло " по большому " , через що він і почав вилазити з танка , але ... трапилось те - що трапилось Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4174 ..

Танк потім довго ще провітрювали .. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3295 .
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24.02.2021 08:29 Відповісти
А слабо было кувалдой не по башне, а по башке? Долго б не мучался б.
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24.02.2021 09:05 Відповісти
так а чего же не применяют?
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24.02.2021 08:19 Відповісти
Фишка в другом,Александр Невский не мог быть князем на Мокшандии,ибо этот титул присваивает Митрополит православной церкви,другими словами Патриарх...которого в те времена не было,ибо первую церковь на Мокшандии построил все тот Хан Менгу-Тимур в 1274 году,когда Невский уже умер в 1263 году... Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5447 Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 5447
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24.02.2021 08:25 Відповісти
Готова "без колебаний" - в кавычках.
Выжидают, какую долю им предложат?
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24.02.2021 08:33 Відповісти
Джо Байденко и Петр Порошенко согласились построить Северное дерьмо в обход Украины....Зуб даю.. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9277
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24.02.2021 08:40 Відповісти
Нехай будують. Водолази Зорян та Шкиряк чекають три зелених свисттка
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24.02.2021 08:45 Відповісти
Як казала Ольга *********,Порошенко продался Госдепу и Обаме за печеньки Виктории Нуланд, Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 273
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24.02.2021 08:48 Відповісти
Такой большой и веришь в єту Матню Мавазоленйцную? Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8450 Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8450
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24.02.2021 08:56 Відповісти
Ты еще звездани что Анна Киевская дочь Мокшанская Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 3371типа Путлер втирал Макрону
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24.02.2021 08:58 Відповісти
Є в Україні такий дядько,Володимир Броніславович Білінський,який краще мене зна про Зулус-Ординців Моркшандіі, краще за мене у тисячу разів.Випустив аж 5 книжок на цю тему,Ютьюб у допомогу... Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 7849 Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8178
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24.02.2021 09:11 Відповісти
Поїхав до роботи,гарного дня та наснаги. Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9763
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24.02.2021 09:15 Відповісти
Так вводите! Здесь и сейчас. Хотя с такой расплывчатой формулировкой рассчитывать на что-то серьезное в ближайшее время вряд ли приходится:

"Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства - я бы сказал, на выполнение наших интересов, когда речь идет о "Северном потоке-2"- мы без колебаний сделаем это", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.
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24.02.2021 09:52 Відповісти
 
 