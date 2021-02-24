Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"
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Адміністрація Джо Байдена готова без вагань реагувати санкціями на спроби відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".
Таку позицію підтвердив у вівторок прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми продовжимо інформувати Конгрес, і якщо знадобляться додаткові політичні заходи реагування на виконання вимог законодавства – я б сказав, на виконання наших інтересів, коли йдеться про "Північний потік-2" – ми без вагань зробимо це", - заявив представник зовнішньополітичного відомства США.
У відповідь на запитання, чи поділяє Білий дім стурбованість, зокрема, Польщі щодо газопроводу, Прайс підкреслив, що США проводять тісні консультації з європейськими партнерами та союзниками.
"Що стосується польської сторони, ми, безумовно, поділяємо їхні занепокоєння щодо цього проєкту в широкому контексті. Ось чому ми однозначно заявили, що "Північний потік-2" – це погана угода. Це погана угода для Європи в контексті заявлених нею енергетичних цілей", - повторив позицію США речник Держдепу.
Як повідомлялося, у понеділок США оголосили про запровадження санкцій проти російського судна "Фортуна", яке з початку нинішнього року намагалося продовжити будівництво "Північного потоку-2". Крім того, під обмеження потрапив власник судна, ТОВ "КВТ-РУС".
Ці рішення ухвалено на підставі Акта протидії противникам Америки шляхом санкцій (CAATSA), ухваленого 2017 року, а також Акта про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженого в оборонному бюджеті США.
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А вот труба намертво привяжет Германию к соседям, а на это никаких рублей не жалко.
пенсов своих заставят лебеду есть, но труба таки будет.
В соответствии с контрактом, "Газпром" продолжает работу по наращиванию поставок голубого топлива на китайский рынок - для выхода на плато в 38 миллиардов кубометров газа в год в предусмотренные соглашением сроки. А вообще в этом году по трубе планируют прокачать 46,8 млрд кубов, там еще Монголия, и внутреннее потребление. Вторая ветка готова на 15%..
З будівництом , санкції США добряче запізнились ,, їх тільки почали вводити коли вже газопровід був збудований на 90% .
Тепер подивимось на другу частину " Марлєзонского балєта " , тут санкції США вже підоспіли вчасно. .
а теперя РАБссиянцы обосранцы,я для вас построю СкреПОНОСию,а мой внук Хан Менгу-Тимур построит вам Мацковию в 1272 году на болотах Мокшанских...,и будете вы подчинятся не хану,а моему опричнику Александру Невскому
Танк потім довго ще провітрювали .. .
Выжидают, какую долю им предложат?
"Мы продолжим информировать Конгресс, и если понадобятся дополнительные политические меры реагирования на выполнение требований законодательства - я бы сказал, на выполнение наших интересов, когда речь идет о "Северном потоке-2"- мы без колебаний сделаем это", - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.