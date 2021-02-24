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"Британский" штамм COVID-19 обнаружили уже в 101 стране, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

"Британский" штамм COVID-19 обнаружили уже в 101 стране, - ВОЗ

Обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса VOC 202012/01, отличающийся более высокой заразностью, за прошедшую неделю был зарегистрирован еще в семи государствах.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном бюллетене.

"С момента нашего последнего обновления 16 февраля VOC 202012/01 был обнаружен еще в семи странах. По состоянию на 23 февраля, во всех шести регионах ВОЗ 101 государство сообщило о регистрации этого штамма", - говорится в документе.

Другой штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР (501Y.V2), также расширил географию распространения. За минувшую неделю он был выявлен еще в пяти государствах, их общее число достигает 51. В ВОЗ подчеркнули, что мутации в данном штамме помогают вирусу избегать реагирования иммунной системы. Таким образом, этот штамм также опасен для тех, кто уже переболел COVID-19 или прошел процедуру вакцинации.

Обнаруженный в Японии и Бразилии штамм также был обнаружен еще в восьми странах. Теперь этот штамм зафиксирован в 29 государствах.

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Маразм ковидный крепчает. На хрена втюханы деньги в ту недовакцину?
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24.02.2021 09:08 Ответить
А ви будете вакцинуватись вакциною яку привіз стєпанов?
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24.02.2021 09:11 Ответить
Нет
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24.02.2021 09:31 Ответить
Мы хуже всех. Скупили совсем всё говнецо((https://espreso.tv/news/2021/02/23/vakcyna_covishield_lyshe_podibna_do_astrazeneca_yiyi_ne_mozhna_vykorystovuvaty_masovo_ivasyuk
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24.02.2021 09:10 Ответить
штам руцкава міра повсюдиться по всьому світові
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24.02.2021 09:17 Ответить
""Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ"- цікавий "науковий" феномен , вірус не виділили , а штами його множаться! "Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8770
Qрва це симиптом шизофреніїї. Пора їх в ізоляцію для психів. "Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6693
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24.02.2021 09:48 Ответить
Карантин, повсюдний масковий режим, напівзакриті кордони та інші небачені раніше міри так добре працюють, що новий штам вже поширився на 101 країну. Залишилось лише перестати людям дихати.
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24.02.2021 10:27 Ответить
 
 