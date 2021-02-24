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"Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

"Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ

Виявлений у Великій Британії штам коронавірусу VOC 202012/01, що відрізняється більш високою заразністю, за минулий тиждень було зареєстровано ще в семи державах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому інформаційному бюлетені.

"З моменту нашого останнього оновлення 16 лютого VOC 202012/01 був виявлений ще в семи країнах. Станом на 23 лютого, у всіх шести регіонах ВООЗ 101 держава повідомила про реєстрацію цього штаму", - йдеться в документі.

Інший штам коронавірусу, вперше виявлений в ПАР (501Y.V2), також розширив географію поширення. За минулий тиждень він був виявлений ще в п'яти державах, їх загальна кількість досягає 51. У ВООЗ підкреслили, що мутації в цьому штамі допомагають вірусу уникати реагування імунної системи. Таким чином, цей штам також небезпечний для тих, хто вже перехворів на COVID-19 або пройшов процедуру вакцинації.

Також читайте: За добу у світі виявили 371,1 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,2 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 112,6 млн

Виявлений в Японії і Бразилії штам також був виявлений ще у восьми країнах. Тепер цей штам зафіксований в 29 державах.

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Маразм ковидный крепчает. На хрена втюханы деньги в ту недовакцину?
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24.02.2021 09:08 Відповісти
А ви будете вакцинуватись вакциною яку привіз стєпанов?
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24.02.2021 09:11 Відповісти
Нет
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24.02.2021 09:31 Відповісти
Мы хуже всех. Скупили совсем всё говнецо((https://espreso.tv/news/2021/02/23/vakcyna_covishield_lyshe_podibna_do_astrazeneca_yiyi_ne_mozhna_vykorystovuvaty_masovo_ivasyuk
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24.02.2021 09:10 Відповісти
штам руцкава міра повсюдиться по всьому світові
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24.02.2021 09:17 Відповісти
""Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ"- цікавий "науковий" феномен , вірус не виділили , а штами його множаться! "Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8770
Qрва це симиптом шизофреніїї. Пора їх в ізоляцію для психів. "Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 6693
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24.02.2021 09:48 Відповісти
Карантин, повсюдний масковий режим, напівзакриті кордони та інші небачені раніше міри так добре працюють, що новий штам вже поширився на 101 країну. Залишилось лише перестати людям дихати.
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24.02.2021 10:27 Відповісти
 
 