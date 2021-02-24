"Британський" штам COVID-19 виявили вже в 101 країні, - ВООЗ

Виявлений у Великій Британії штам коронавірусу VOC 202012/01, що відрізняється більш високою заразністю, за минулий тиждень було зареєстровано ще в семи державах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у своєму щотижневому інформаційному бюлетені.

"З моменту нашого останнього оновлення 16 лютого VOC 202012/01 був виявлений ще в семи країнах. Станом на 23 лютого, у всіх шести регіонах ВООЗ 101 держава повідомила про реєстрацію цього штаму", - йдеться в документі.

Інший штам коронавірусу, вперше виявлений в ПАР (501Y.V2), також розширив географію поширення. За минулий тиждень він був виявлений ще в п'яти державах, їх загальна кількість досягає 51. У ВООЗ підкреслили, що мутації в цьому штамі допомагають вірусу уникати реагування імунної системи. Таким чином, цей штам також небезпечний для тих, хто вже перехворів на COVID-19 або пройшов процедуру вакцинації.

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Виявлений в Японії і Бразилії штам також був виявлений ще у восьми країнах. Тепер цей штам зафіксований в 29 державах.