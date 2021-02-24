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Новости За рубежом
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Германия (6001) Россия (91213) Северный поток (1428)

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод "Северный поток-2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против "Северного потока-2".

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете компании за четвертый квартал 2020 года и весь прошлый год.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил вчера, 23 февраля, что в случае необходимости США примут новые меры против строительства "Северного потока-2". Ранее Госдеп направил в Конгресс доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве газопровода, а Вашингтон расширил санкции против судна "Фортуна" и его собственника "КВТ-Рус".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена готова "без колебаний" ввести новые санкции против "Северного потока-2"

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
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Топ комментарии
+17
списание такой крупной компанией более семисот миллонов евро в безвозвратные убытки говорит только об одном: ********** трубе - труба.
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24.02.2021 11:59
+16
Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6952Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2377
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24.02.2021 12:12
+15
Слава Україні! Боже оберігай Америку! П-Т-Н - Х-Л-О!
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24.02.2021 12:13
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списание такой крупной компанией более семисот миллонов евро в безвозвратные убытки говорит только об одном: ********** трубе - труба.
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24.02.2021 11:59 Ответить
Не списание, а кредит. Возвращать прийдется!
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24.02.2021 12:13 Ответить
Прострочка такого кредиту те ж саме списання, щось не віриться що німці майже лярд втопили в лайно.
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24.02.2021 12:22 Ответить
как не называй это кредит - это списание в чистые убытки
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24.02.2021 13:01 Ответить
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5070 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1302
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24.02.2021 11:59 Ответить
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6866 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4647
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24.02.2021 12:00 Ответить
JA JA!!! DAS IST FANTASTISCH!!!
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24.02.2021 12:06 Ответить
Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6952Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2377
показать весь комментарий
24.02.2021 12:12 Ответить
Слава Україні! Боже оберігай Америку! П-Т-Н - Х-Л-О!
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24.02.2021 12:13 Ответить
Труба щатал
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24.02.2021 12:36 Ответить
Ладушки, ладушки Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 560
Труба СП-2 летит
В половой орган бабушки !
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24.02.2021 12:46 Ответить
https://lngnews.ru/2020/11/7783/engie-otkazalsya-ot-lng-nextdecade/
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24.02.2021 13:20 Ответить
ты кацап селёдки хочешь...?
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24.02.2021 15:30 Ответить
Большая благодарность Животворящему Байдену,
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24.02.2021 13:56 Ответить
 
 