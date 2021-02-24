Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea сообщила, что не планирует в дальнейшем финансировать российский газопровод "Северный поток-2".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против "Северного потока-2".
"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете компании за четвертый квартал 2020 года и весь прошлый год.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил вчера, 23 февраля, что в случае необходимости США примут новые меры против строительства "Северного потока-2". Ранее Госдеп направил в Конгресс доклад со списком юрлиц, которые участвуют в строительстве газопровода, а Вашингтон расширил санкции против судна "Фортуна" и его собственника "КВТ-Рус".
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.
Пожалуйста, подождите...
Труба СП-2 летит
В половой орган бабушки !