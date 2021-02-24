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Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування

Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea повідомила, що не планує надалі фінансувати російський газопровід "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "КоммерсантЪ".

Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проєкту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку-2".

"Платежі за кредитом для Nord Stream 2 становили € 730 млн і були завершені до перегляду закону США "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій"(CAATSA). Подальші виплати не плануються", - йдеться у звіті компанії за четвертий квартал 2020 року і весь минулий рік.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Байдена готова "без вагань" запровадити нові санкції проти "Північного потоку-2"

Глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс заявив вчора, 23 лютого, що в разі потреби США вживатимуть нових заходів проти будівництва "Північного потоку-2". Раніше Держдеп направив до Конгресу доповідь зі списком юросіб, які беруть участь у будівництві газопроводу, а Вашингтон розширив санкції проти судна "Фортуна" і його власника "КВТ-Рус".

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво газопроводу від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
списание такой крупной компанией более семисот миллонов евро в безвозвратные убытки говорит только об одном: ********** трубе - труба.
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24.02.2021 11:59
+16
Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6952Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2377
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24.02.2021 12:12
+15
Слава Україні! Боже оберігай Америку! П-Т-Н - Х-Л-О!
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24.02.2021 12:13
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списание такой крупной компанией более семисот миллонов евро в безвозвратные убытки говорит только об одном: ********** трубе - труба.
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24.02.2021 11:59 Відповісти
Не списание, а кредит. Возвращать прийдется!
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24.02.2021 12:13 Відповісти
Прострочка такого кредиту те ж саме списання, щось не віриться що німці майже лярд втопили в лайно.
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24.02.2021 12:22 Відповісти
как не называй это кредит - это списание в чистые убытки
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24.02.2021 13:01 Відповісти
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 5070 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1302
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24.02.2021 11:59 Відповісти
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 6866 Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea прекратила финансирование "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4647
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24.02.2021 12:00 Відповісти
JA JA!!! DAS IST FANTASTISCH!!!
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24.02.2021 12:06 Відповісти
Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6952Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 2377
показати весь коментар
24.02.2021 12:12 Відповісти
Слава Україні! Боже оберігай Америку! П-Т-Н - Х-Л-О!
показати весь коментар
24.02.2021 12:13 Відповісти
Труба щатал
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24.02.2021 12:36 Відповісти
Ладушки, ладушки Німецька нафтогазова компанія Wintershall Dea припинила фінансування "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 560
Труба СП-2 летит
В половой орган бабушки !
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24.02.2021 12:46 Відповісти
https://lngnews.ru/2020/11/7783/engie-otkazalsya-ot-lng-nextdecade/
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24.02.2021 13:20 Відповісти
ты кацап селёдки хочешь...?
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24.02.2021 15:30 Відповісти
Большая благодарность Животворящему Байдену,
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24.02.2021 13:56 Відповісти
 
 