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Путин подписал закон, увеличивающий в 4 раза штрафы за неповиновение силовикам

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Путин подписал закон, увеличивающий в 4 раза штрафы за неповиновение силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduzа.

Принятый закон ужесточает наказание по статье 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. Штраф за это правонарушение вырос с 500-1000 рублей до двух-четырех тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам предусмотрели новое наказание — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное нарушение статьи 19.3 КоАП также вырос — с пяти тысяч до 10-20 тысяч рублей. Помимо штрафа и ареста на срок до 30 суток за это нарушение будут грозить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ввел наказание за нарушения при финансировании массовых акций - положения об этом прописали в статье 20.2 КоАП. За это гражданам будет грозить штраф 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам — штраф 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 70 до 200 тысяч рублей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин о протестах в поддержку Навального: Возникло накопленное раздражение, люди недовольны условиями жизни и уровнем доходов

Кроме того, за перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан будет предусмотрен штраф 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, во многих городах России 23 и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.
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Топ комментарии
+16
Винторогий скот загоняют в стойло....
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24.02.2021 14:15
+16
Правильно шоб кацапы дрожали видя мусоров,не показывайте хоть им нашу вчерашнюю горящую каску космонавта,не режьте без ножа😁
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24.02.2021 14:18
+12
это не так. Просто укорачивают площадь стойла, винторогий скот давно уже там.
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24.02.2021 14:17
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Винторогий скот загоняют в стойло....
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24.02.2021 14:15 Ответить
это не так. Просто укорачивают площадь стойла, винторогий скот давно уже там.
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24.02.2021 14:17 Ответить
та срать что он там подписал
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24.02.2021 14:16 Ответить
Правильно шоб кацапы дрожали видя мусоров,не показывайте хоть им нашу вчерашнюю горящую каску космонавта,не режьте без ножа😁
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24.02.2021 14:18 Ответить
Да, поднять штрафы в 4 раза, это не хухры-мухры - теперь садится прийдется уже на 4 бутылки
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24.02.2021 14:35 Ответить
И донышком вперед.
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24.02.2021 15:06 Ответить
Почесноку может и пуля, если нападаеш на полицейского а что в сша берут в автозак когда просто идеш мирно не нападая? в сша что нужно спрашивать санкционировать митинг или нет?в сша что детей и девушек бьет спецназ мирных протестующих?вы манипулируете как кацапские пропагандоны там также сравнивают как в Париже и как в москве мол наши еще добрые,только забывают сказать что в Париже спецназ применяет газ дубинки водаметы КОГДА ГРОМЯТ ВИТРИНЫ,ЖГУТ МАШИНЫ,ЗАКИДЫВАЮТ ПОЛИЦИЮ КАМНЯМИ, ТОЛЬКО ТОГДА ЧТОБ ОСТАНОВИТЬ ВСТУПАЕТ СПНЦНАЗ,НА МИРНЫЙ МИТИНГ НИКТО НИКОГО НЕ БЛОКИРУЕТ И НЕ ЗАБИРАЕТ С МИРНОГО МИТИНГА В АВТОЗАКИ,В МОРДОРЕ ДАЖЕ ОДИНОЧНЫЕ МИТИНГИ ЗАПРЕЩЕНЫ УВОЗЯТ В ОТДЕЛЕНИЕ,вчера когда под офисом собрались люди и были стычки с мусорами никто никого не спрашивал можно против вас побунтовать,в россии орал бы рупор разойдитесь это несанкционная акция будет наказание,попаковали бы половину и припаяли реальный срок,наших 17 челлвек вчера ещё выпустили,хотите как в росии?я не хочу и не хочет большинство людей
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24.02.2021 16:52 Ответить
Дядя Коля, грамматику учи!
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25.02.2021 08:38 Ответить
Грамматичка у твоего Зебила,неуч дяди Васи
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25.02.2021 08:55 Ответить
Терпілами іншого і не "світить". А в принципі то 💩
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24.02.2021 14:18 Ответить
Ну и нафига нам эти новости с параши?
Странно как-то...
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24.02.2021 14:18 Ответить
бо вялікій політік саврємєннасті, тобіш Зе, можуть то собі скопіювати.
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24.02.2021 14:22 Ответить
И поэтому нам нужно знать всё, что путин подписал?
Странная у тебя логика.
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24.02.2021 14:27 Ответить
а где там все? там весь список, скажем, за неделю им пожписанного. ну тьі трепач!
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25.02.2021 14:43 Ответить
Даёшь ГУЛАГ лаптеногим.
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24.02.2021 14:22 Ответить
вони його в кожному коменті вималюють.
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25.02.2021 14:44 Ответить
зильонский заморыш, твой выход с квакваковым на сцену с аналогичными инициативами! не томи, мы же все давно знаем, что мечтаешь и хочешь
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24.02.2021 14:22 Ответить
Ось тут на Цензорі усіляко чмурять Зе. Я за нього не кидав у скриньку нічого. Проте в моїй школі - багато хто так і голосував. Так що тепер??? Обали ж самі. Це вже воняє шизофренією... обрати, а за 10 годин лаяти. Не розумію. Нам дали право обирати, ми його реалізували так, як вважали за потрібне... чого тепер скавчати? Є законний привід викинути - то давайте, а так... сліпої кобили сон, вибачте
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24.02.2021 14:57 Ответить
судя по орфографии в "школе" ты уборщица.
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24.02.2021 15:11 Ответить
Исходя из твоей орфографии, "умничаешь" на уровне помощника уборщицы!
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25.02.2021 08:44 Ответить
дЄрмаку копію скинули?
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24.02.2021 14:23 Ответить
Он наверняка еще в драфте проект получил.
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24.02.2021 14:31 Ответить
***** фактически сделал платное нахождение в стойле, крепостным по любому понравится.
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24.02.2021 14:27 Ответить
Це він у лукашенко навчився заробляти на штрафах за непокору. Таким чином бунтівники самі оплачують послугу примушування до миру.
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24.02.2021 14:27 Ответить
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8631 Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 192
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24.02.2021 14:29 Ответить
А мені плювати на їх "подписи", "штрафи" і "неповиновение".
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24.02.2021 14:30 Ответить
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 66
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24.02.2021 14:31 Ответить
Аваков небось завидует.
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24.02.2021 14:31 Ответить
... и не только он, а вся правоохранительная система с судьями и прокурорами завидуют.
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24.02.2021 15:13 Ответить
а наказ, збілшуючий пеніс, він не підписав?
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24.02.2021 14:35 Ответить
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 2269
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24.02.2021 14:35 Ответить
А тепер спостерігайте уважно. Вангую такий же закон і в нас.
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24.02.2021 14:36 Ответить
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8009
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24.02.2021 14:36 Ответить
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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24.02.2021 14:37 Ответить
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8936
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24.02.2021 14:37 Ответить
Все обложили кріпосних прапорцями, тепер будуть пуляти по кацяпам.
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24.02.2021 15:50 Ответить
мало.....
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24.02.2021 14:43 Ответить
Завжди тільки "ЗА" посилення відповідальності на россіє. Кацап, це така тварина, яку потрібно тримати в загородкі в постійному страху, та ******* їх якмога частіше.
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24.02.2021 14:45 Ответить
ермаки с портновской веник и диктовой уже получили рашистский факс для служебного пользования и для реализации в Украине
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24.02.2021 14:49 Ответить
Тоесть те кто платит "силовикам" зарплату - народ, имеется в ввиду когда на минтинг выйдут не 100 человек, а от 10 тыс то должны им еще и подчинятся, а не на оборот, но по крайнкй мере вести переговоры, а если выйдет 100 тысяч недовольных или миллион тоже должны подчинятся и платить зарплату,то это уже не силовики , а надзиратели в концлагере, судя по вчерашним мтрингам, когда нагнали силовиков столько, как протестующих, зелленая власть туда-же идет
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24.02.2021 14:57 Ответить
___должно быть Правило: если количество Людей участвующих в мирном собрании превышает 2/3 избирателей,принимается Решение о внеочередном созыве гор/ потом обл/ администрации.
Если проблема не решается,при втором мирном собрании 50% руководства уходит в тираж.
При других вариантах - вами управляют Гуманоиды.Для которых всё Человеческое -мерзко... Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 4418 Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 1548
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24.02.2021 15:25 Ответить
Поделом,они это заслужили.Я служил в СА в большой вч,там было много национальностей и этой "дружбы народов сесесер" насмотрелся по самое нехочу.Больше всего удивило ненависть русских не только ко всем "хохлам","чуркам", "айзерам" и тд,но и жуткую ненависть к своим же русским.Избить и унизить,именно унизить и зачмырить ближнего это было в порядке вещей.А ведь это был 1988 год счастливого социализма.Так что наслаждаемся,и нечего их жалеть.
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24.02.2021 15:25 Ответить
а как вели себя украинцы?
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24.02.2021 15:45 Ответить
Причём украинцы,там система работала.
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24.02.2021 16:39 Ответить
хе-хе-хе,прекрасно себя вели,лично я был хлеборезом.А в СА это была вторая должность после МО Язова.
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24.02.2021 18:18 Ответить
Ну вот это уже фашиское прямое государство.
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24.02.2021 16:24 Ответить
Там фашистское государство еще со времен ваньки грозного, еще до появление понятия "фашизм". С тех пор как в болотах зародилась обитель зла московия. Отчасти, конечно, киевские князья виноваты, что не задавили этих тварей в зародыше. Теперь вот терпим.
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24.02.2021 18:23 Ответить
Штрафов мало, надо сразу в ГУЛАГ, а то распустились понимашь, некому расею строить на шару.
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24.02.2021 16:36 Ответить
Расеяне там у вас кричат Сталина надо, ***** помрёт когда то, "выберите" кадыркина, он будет вам новым Сталиным, жесток и властен, ненавидит расеян, будет вам хорошим палачём.
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24.02.2021 16:45 Ответить
Та як казав незабвенний наш прем'ер - *****!!!!
Хай хоч колесованіє вводят с последующім четвертованием і повешенієм, от ***** і всьо!
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24.02.2021 16:48 Ответить
Как "неожиданно" и, главное, "свежо". На самом деле по меркам кацапии скучно и обыденно.
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24.02.2021 18:20 Ответить
ХУ"ло сцит!
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24.02.2021 23:27 Ответить
правильно..казна не резиновая надо пополнять. можно добавить штрафы на оккурки и бутылки + маски + лишний вес! и по барабану тот норд стрим 2
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25.02.2021 08:33 Ответить
Главное, сЦарь валежник собирать разрешил и ваять монументы, из говна, никто не запрещает!
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25.02.2021 08:47 Ответить
 
 