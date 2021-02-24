Путин подписал закон, увеличивающий в 4 раза штрафы за неповиновение силовикам

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий ряд поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Meduzа.

Принятый закон ужесточает наказание по статье 19.3 КоАП за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов, в том числе на митингах. Штраф за это правонарушение вырос с 500-1000 рублей до двух-четырех тысяч рублей. Кроме штрафа и ареста на срок до 15 суток за неповиновение силовикам предусмотрели новое наказание — обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Штраф за повторное нарушение статьи 19.3 КоАП также вырос — с пяти тысяч до 10-20 тысяч рублей. Помимо штрафа и ареста на срок до 30 суток за это нарушение будут грозить обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Этот же закон ввел наказание за нарушения при финансировании массовых акций - положения об этом прописали в статье 20.2 КоАП. За это гражданам будет грозить штраф 10-20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ, должностным лицам — штраф 20-40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 70 до 200 тысяч рублей.

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Кроме того, за перечисление денег на массовую акцию от человека, который не вправе это делать, для граждан будет предусмотрен штраф 10-15 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-30 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, во многих городах России 23 и 31 января прошли акции в поддержку Алексея Навального, которого поместили под стражу после возвращения из Берлина в Москву. На акциях протеста было рекордное число задержанных, возбуждены десятки уголовных дел.