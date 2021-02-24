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Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що вносить низку поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduzа.

Ухвалений закон посилює покарання за статтею 19.3 КоАП за непокору співробітникам правоохоронних органів, зокрема на мітингах. Штраф за це правопорушення зріс із 500-1000 рублів до 2-4 тис. рублів. Крім штрафу та арешту на строк до 15 діб за непокору силовикам передбачили нове покарання - громадські роботи на строк від 40 до 120 годин.

Штраф за повторне порушення статті 19.3 КоАП також зріс - із 5 тис. до 10-20 тисяч рублів. Крім штрафу та арешту на строк до 30 діб за це порушення будуть загрожувати обов'язкові роботи на строк від 100 до 200 годин.

Цей же закон запровадив покарання за порушення у разі фінансування масових акцій - положення про це прописали в статті 20.2 КоАП. За це громадянам загрожуватиме штраф 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 40 годин обов'язкових робіт, посадовим особам - штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, юридичним особам - від 70 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про протести на підтримку Навального: Накопичилося роздратування, люди незадоволені умовами життя і рівнем доходів

Крім того, за переказ грошей на масову акцію від людини, яка не має права це робити, для громадян буде передбачений штраф 10-15 тисяч рублів, для посадових осіб - 15-30 тисяч рублів, для юросіб - 50-100 тисяч рублів.

Як повідомлялося раніше, у багатьох містах Росії 23 і 31 січня відбулися акції на підтримку Олексія Навального, якого взяли під варту після повернення з Берліна до Москви. На акціях протесту була рекордна кількість затриманих, порушено десятки кримінальних справ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
Винторогий скот загоняют в стойло....
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24.02.2021 14:15
+16
Правильно шоб кацапы дрожали видя мусоров,не показывайте хоть им нашу вчерашнюю горящую каску космонавта,не режьте без ножа😁
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24.02.2021 14:18
+12
это не так. Просто укорачивают площадь стойла, винторогий скот давно уже там.
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24.02.2021 14:17
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Винторогий скот загоняют в стойло....
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24.02.2021 14:15 Відповісти
это не так. Просто укорачивают площадь стойла, винторогий скот давно уже там.
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24.02.2021 14:17 Відповісти
та срать что он там подписал
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24.02.2021 14:16 Відповісти
Правильно шоб кацапы дрожали видя мусоров,не показывайте хоть им нашу вчерашнюю горящую каску космонавта,не режьте без ножа😁
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24.02.2021 14:18 Відповісти
Да, поднять штрафы в 4 раза, это не хухры-мухры - теперь садится прийдется уже на 4 бутылки
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24.02.2021 14:35 Відповісти
И донышком вперед.
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24.02.2021 15:06 Відповісти
Почесноку может и пуля, если нападаеш на полицейского а что в сша берут в автозак когда просто идеш мирно не нападая? в сша что нужно спрашивать санкционировать митинг или нет?в сша что детей и девушек бьет спецназ мирных протестующих?вы манипулируете как кацапские пропагандоны там также сравнивают как в Париже и как в москве мол наши еще добрые,только забывают сказать что в Париже спецназ применяет газ дубинки водаметы КОГДА ГРОМЯТ ВИТРИНЫ,ЖГУТ МАШИНЫ,ЗАКИДЫВАЮТ ПОЛИЦИЮ КАМНЯМИ, ТОЛЬКО ТОГДА ЧТОБ ОСТАНОВИТЬ ВСТУПАЕТ СПНЦНАЗ,НА МИРНЫЙ МИТИНГ НИКТО НИКОГО НЕ БЛОКИРУЕТ И НЕ ЗАБИРАЕТ С МИРНОГО МИТИНГА В АВТОЗАКИ,В МОРДОРЕ ДАЖЕ ОДИНОЧНЫЕ МИТИНГИ ЗАПРЕЩЕНЫ УВОЗЯТ В ОТДЕЛЕНИЕ,вчера когда под офисом собрались люди и были стычки с мусорами никто никого не спрашивал можно против вас побунтовать,в россии орал бы рупор разойдитесь это несанкционная акция будет наказание,попаковали бы половину и припаяли реальный срок,наших 17 челлвек вчера ещё выпустили,хотите как в росии?я не хочу и не хочет большинство людей
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24.02.2021 16:52 Відповісти
Дядя Коля, грамматику учи!
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25.02.2021 08:38 Відповісти
Грамматичка у твоего Зебила,неуч дяди Васи
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25.02.2021 08:55 Відповісти
Терпілами іншого і не "світить". А в принципі то 💩
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24.02.2021 14:18 Відповісти
Ну и нафига нам эти новости с параши?
Странно как-то...
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24.02.2021 14:18 Відповісти
бо вялікій політік саврємєннасті, тобіш Зе, можуть то собі скопіювати.
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24.02.2021 14:22 Відповісти
И поэтому нам нужно знать всё, что путин подписал?
Странная у тебя логика.
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24.02.2021 14:27 Відповісти
а где там все? там весь список, скажем, за неделю им пожписанного. ну тьі трепач!
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25.02.2021 14:43 Відповісти
Даёшь ГУЛАГ лаптеногим.
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24.02.2021 14:22 Відповісти
вони його в кожному коменті вималюють.
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25.02.2021 14:44 Відповісти
зильонский заморыш, твой выход с квакваковым на сцену с аналогичными инициативами! не томи, мы же все давно знаем, что мечтаешь и хочешь
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24.02.2021 14:22 Відповісти
Ось тут на Цензорі усіляко чмурять Зе. Я за нього не кидав у скриньку нічого. Проте в моїй школі - багато хто так і голосував. Так що тепер??? Обали ж самі. Це вже воняє шизофренією... обрати, а за 10 годин лаяти. Не розумію. Нам дали право обирати, ми його реалізували так, як вважали за потрібне... чого тепер скавчати? Є законний привід викинути - то давайте, а так... сліпої кобили сон, вибачте
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24.02.2021 14:57 Відповісти
судя по орфографии в "школе" ты уборщица.
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24.02.2021 15:11 Відповісти
Исходя из твоей орфографии, "умничаешь" на уровне помощника уборщицы!
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25.02.2021 08:44 Відповісти
дЄрмаку копію скинули?
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24.02.2021 14:23 Відповісти
Он наверняка еще в драфте проект получил.
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24.02.2021 14:31 Відповісти
***** фактически сделал платное нахождение в стойле, крепостным по любому понравится.
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24.02.2021 14:27 Відповісти
Це він у лукашенко навчився заробляти на штрафах за непокору. Таким чином бунтівники самі оплачують послугу примушування до миру.
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24.02.2021 14:27 Відповісти
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8631 Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 192
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24.02.2021 14:29 Відповісти
А мені плювати на їх "подписи", "штрафи" і "неповиновение".
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24.02.2021 14:30 Відповісти
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 66
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24.02.2021 14:31 Відповісти
Аваков небось завидует.
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24.02.2021 14:31 Відповісти
... и не только он, а вся правоохранительная система с судьями и прокурорами завидуют.
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24.02.2021 15:13 Відповісти
а наказ, збілшуючий пеніс, він не підписав?
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24.02.2021 14:35 Відповісти
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 2269
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24.02.2021 14:35 Відповісти
А тепер спостерігайте уважно. Вангую такий же закон і в нас.
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24.02.2021 14:36 Відповісти
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8009
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24.02.2021 14:36 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать! Встанут на колени перед барским домом,и стоят,подлецы! И ведь знают,что бунтуют,и все равно стоят!" (с)
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24.02.2021 14:37 Відповісти
Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 8936
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24.02.2021 14:37 Відповісти
Все обложили кріпосних прапорцями, тепер будуть пуляти по кацяпам.
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24.02.2021 15:50 Відповісти
мало.....
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24.02.2021 14:43 Відповісти
Завжди тільки "ЗА" посилення відповідальності на россіє. Кацап, це така тварина, яку потрібно тримати в загородкі в постійному страху, та ******* їх якмога частіше.
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24.02.2021 14:45 Відповісти
ермаки с портновской веник и диктовой уже получили рашистский факс для служебного пользования и для реализации в Украине
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24.02.2021 14:49 Відповісти
Тоесть те кто платит "силовикам" зарплату - народ, имеется в ввиду когда на минтинг выйдут не 100 человек, а от 10 тыс то должны им еще и подчинятся, а не на оборот, но по крайнкй мере вести переговоры, а если выйдет 100 тысяч недовольных или миллион тоже должны подчинятся и платить зарплату,то это уже не силовики , а надзиратели в концлагере, судя по вчерашним мтрингам, когда нагнали силовиков столько, как протестующих, зелленая власть туда-же идет
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24.02.2021 14:57 Відповісти
___должно быть Правило: если количество Людей участвующих в мирном собрании превышает 2/3 избирателей,принимается Решение о внеочередном созыве гор/ потом обл/ администрации.
Если проблема не решается,при втором мирном собрании 50% руководства уходит в тираж.
При других вариантах - вами управляют Гуманоиды.Для которых всё Человеческое -мерзко... Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 4418 Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо - Цензор.НЕТ 1548
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24.02.2021 15:25 Відповісти
Поделом,они это заслужили.Я служил в СА в большой вч,там было много национальностей и этой "дружбы народов сесесер" насмотрелся по самое нехочу.Больше всего удивило ненависть русских не только ко всем "хохлам","чуркам", "айзерам" и тд,но и жуткую ненависть к своим же русским.Избить и унизить,именно унизить и зачмырить ближнего это было в порядке вещей.А ведь это был 1988 год счастливого социализма.Так что наслаждаемся,и нечего их жалеть.
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24.02.2021 15:25 Відповісти
а как вели себя украинцы?
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24.02.2021 15:45 Відповісти
Причём украинцы,там система работала.
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24.02.2021 16:39 Відповісти
хе-хе-хе,прекрасно себя вели,лично я был хлеборезом.А в СА это была вторая должность после МО Язова.
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24.02.2021 18:18 Відповісти
Ну вот это уже фашиское прямое государство.
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24.02.2021 16:24 Відповісти
Там фашистское государство еще со времен ваньки грозного, еще до появление понятия "фашизм". С тех пор как в болотах зародилась обитель зла московия. Отчасти, конечно, киевские князья виноваты, что не задавили этих тварей в зародыше. Теперь вот терпим.
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24.02.2021 18:23 Відповісти
Штрафов мало, надо сразу в ГУЛАГ, а то распустились понимашь, некому расею строить на шару.
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24.02.2021 16:36 Відповісти
Расеяне там у вас кричат Сталина надо, ***** помрёт когда то, "выберите" кадыркина, он будет вам новым Сталиным, жесток и властен, ненавидит расеян, будет вам хорошим палачём.
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24.02.2021 16:45 Відповісти
Та як казав незабвенний наш прем'ер - *****!!!!
Хай хоч колесованіє вводят с последующім четвертованием і повешенієм, от ***** і всьо!
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24.02.2021 16:48 Відповісти
Как "неожиданно" и, главное, "свежо". На самом деле по меркам кацапии скучно и обыденно.
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24.02.2021 18:20 Відповісти
ХУ"ло сцит!
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24.02.2021 23:27 Відповісти
правильно..казна не резиновая надо пополнять. можно добавить штрафы на оккурки и бутылки + маски + лишний вес! и по барабану тот норд стрим 2
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25.02.2021 08:33 Відповісти
Главное, сЦарь валежник собирать разрешил и ваять монументы, из говна, никто не запрещает!
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25.02.2021 08:47 Відповісти
 
 