Путін підписав закон, що збільшує штрафи за непокору силовикам учетверо

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що вносить низку поправок до Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduzа.

Ухвалений закон посилює покарання за статтею 19.3 КоАП за непокору співробітникам правоохоронних органів, зокрема на мітингах. Штраф за це правопорушення зріс із 500-1000 рублів до 2-4 тис. рублів. Крім штрафу та арешту на строк до 15 діб за непокору силовикам передбачили нове покарання - громадські роботи на строк від 40 до 120 годин.

Штраф за повторне порушення статті 19.3 КоАП також зріс - із 5 тис. до 10-20 тисяч рублів. Крім штрафу та арешту на строк до 30 діб за це порушення будуть загрожувати обов'язкові роботи на строк від 100 до 200 годин.

Цей же закон запровадив покарання за порушення у разі фінансування масових акцій - положення про це прописали в статті 20.2 КоАП. За це громадянам загрожуватиме штраф 10-20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або до 40 годин обов'язкових робіт, посадовим особам - штраф 20-40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, юридичним особам - від 70 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Крім того, за переказ грошей на масову акцію від людини, яка не має права це робити, для громадян буде передбачений штраф 10-15 тисяч рублів, для посадових осіб - 15-30 тисяч рублів, для юросіб - 50-100 тисяч рублів.

Як повідомлялося раніше, у багатьох містах Росії 23 і 31 січня відбулися акції на підтримку Олексія Навального, якого взяли під варту після повернення з Берліна до Москви. На акціях протесту була рекордна кількість затриманих, порушено десятки кримінальних справ.