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Кабмин изменил правила перевозки детей в автомобилях. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет Министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное наличие удерживающих систем, если рост ребенка не превышает 1,45 метра.
Об этом народный депутат Алексей Гончаренко ("ЕС") сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь в легковых авто надо обязательно иметь специальные удерживая системы, если планируется перевозить ребенка, рост которого менее 145 см", - говорится в сообщении.
Также нардеп опубликовал сравнительную таблицу с перечнем нововведений.
Топ комментарии
+13 Andre2014
показать весь комментарий24.02.2021 14:46
+6 SerjUA
показать весь комментарий24.02.2021 14:58
+6 ьля
показать весь комментарий24.02.2021 15:03
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А мотузка?
читай, кто будет распространять за деньги,
эти, так называемые, удерживающие системы
Жлобин готово ради экономии собственных детей убить но на кресле сэкономить.
Место, где Вы мне начали "тыкать", полагаю, найдете сами.
"это нормально для холопов, "ты"кающих незнакомым людям"
А вот то место, где Вы начали мен "тыкать" говорит мне о многом.
Или жизни ваших детей дешевле 100 уе?
Такое же дерьмо, как "судило" Стерненко?
Пытаются гниды сменить повестку дня. Люди, запоминайте фамилии этих сволочей, чтоб ни один в следующую Раду не прошел!
Вот такие как вы спецы и заниматься судьями и коррумпированными чиновниками они сами решают что хорошо а не по закону.Пока Все не будут соблюдать законы и правила то будет бардак Не надо думать что ты самый и самая умная таких на кладбище полно
-Ну ясна рiч,що в сторону Ради та Президента.Бо як,що ногами,або дупою до Ради та ОП не дай Боже лiг,то це вже признак неповаги
Авжеж - дрібничка, головне - гучніше та раніше за всіх пукнути.
Чи ви вирішили бути "впереді планети всей"?
Як довго ми ще дозволимо їм знущатися над нами?