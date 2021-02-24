19 443 95
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет Міністрів змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях, запровадивши обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.
Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Тепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менше 145 см", - йдеться в повідомленні.
Також нардеп опублікував порівняльну таблицю з переліком нововведень.
Топ коментарі
+13 Andre2014
показати весь коментар24.02.2021 14:46
+6 SerjUA
показати весь коментар24.02.2021 14:58
+6 ьля
показати весь коментар24.02.2021 15:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А мотузка?
читай, кто будет распространять за деньги,
эти, так называемые, удерживающие системы
Жлобин готово ради экономии собственных детей убить но на кресле сэкономить.
Место, где Вы мне начали "тыкать", полагаю, найдете сами.
"это нормально для холопов, "ты"кающих незнакомым людям"
А вот то место, где Вы начали мен "тыкать" говорит мне о многом.
Или жизни ваших детей дешевле 100 уе?
Такое же дерьмо, как "судило" Стерненко?
Пытаются гниды сменить повестку дня. Люди, запоминайте фамилии этих сволочей, чтоб ни один в следующую Раду не прошел!
Вот такие как вы спецы и заниматься судьями и коррумпированными чиновниками они сами решают что хорошо а не по закону.Пока Все не будут соблюдать законы и правила то будет бардак Не надо думать что ты самый и самая умная таких на кладбище полно
-Ну ясна рiч,що в сторону Ради та Президента.Бо як,що ногами,або дупою до Ради та ОП не дай Боже лiг,то це вже признак неповаги
Авжеж - дрібничка, головне - гучніше та раніше за всіх пукнути.
Чи ви вирішили бути "впереді планети всей"?
Як довго ми ще дозволимо їм знущатися над нами?