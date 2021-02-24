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Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях. ДОКУМЕНТ

Кабінет Міністрів змінив правила дорожнього руху щодо перевезення дітей в автомобілях, запровадивши обов'язкову наявність утримуючих систем, якщо зріст дитини не перевищує 1,45 метра.

Про це народний депутат Олексій Гончаренко ("ЄС") повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тепер у легкових авто треба обов’язково мати спеціальні утримуючі системи, якщо планується перевозити дитину, зріст якої менше 145 см", - йдеться в повідомленні.

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Також нардеп опублікував порівняльну таблицю з переліком нововведень.

Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 01
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 02
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 03
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
специальные удерживающие системы... у меня ремни безопасности - они тоже являются специальными удерживающими системами... господи ну почему у нас к власти приходят одни идиоты воровитые!?
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24.02.2021 14:46
+6
Безопасность твоего ребенка, судя по всему, ничего нестоит. Это нормально для холопов, которым все все должны.
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24.02.2021 14:58
+6
мои дети уже не подпадают под действие этой пкму, и, в любом случае, не тебе, зелупка, их оценивать. напряги остатки мозгов и ответь: ДО введения в действие этих правил дети массово гибли именно из-за отсутствия таких приспособлений в авто? или, возможно, речь идет о новой кормушке?
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24.02.2021 15:03
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Кайданки підійдуть?
А мотузка?
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24.02.2021 14:44 Відповісти
Скотч, тоже неплохая "удерживающая система"
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24.02.2021 14:46 Відповісти
Не дійшло: крісла для дітей тепер вже не потрібні?
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24.02.2021 15:16 Відповісти
Будемо тепер знати. Що там ще понаприймали важливого😁?
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24.02.2021 14:46 Відповісти
Зельоный ларчик как всегда примитивный:
читай, кто будет распространять за деньги,
эти, так называемые, удерживающие системы Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 3920 Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 1809
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24.02.2021 16:17 Відповісти
специальные удерживающие системы... у меня ремни безопасности - они тоже являются специальными удерживающими системами... господи ну почему у нас к власти приходят одни идиоты воровитые!?
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24.02.2021 14:46 Відповісти
кого выбираете, те и приходят.
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24.02.2021 15:00 Відповісти
да они когда идут к власти, то такие умные, честные, пушистые, как только добираются, становятся полной противоположностью! Как их определить то их намерения? Я вижу выход только в детекторе лжи на всех ветвях государтсвеннйо власти ежегодно, и как только соврал, нахрен с госслужюы без права возвращения! А так - гадание на кофейной гуще получается.. Мультфильм убитьдракона 1956 года посмотрите, точная аналогия нашей страны!
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24.02.2021 16:03 Відповісти
ну если ты не можешь понять кто врет, то вопрос не в тех кто врет а скорее в тебе.
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24.02.2021 16:10 Відповісти
Ну поделитесь секретом, как определить уровень честности кандидатов?
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24.02.2021 16:22 Відповісти
Если кандидат обещает "честную коммуналку", "европейскую зарплату", рассказывает про "зубажиння" и "конец эпохи бидности" сразу после того как его изберут - значит врет.
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24.02.2021 16:39 Відповісти
обычно ни кто не говорил , что сразу после выборов все выполнит! А когда не врет?
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24.02.2021 17:00 Відповісти
ааа.. я понял.. нужно выбирать тех кто будет честно говорить что он будет воровать, создавать коррупционные схемы, что жить избиратели будут еще хуже и т.д!? Тогда толку нет в выборах)))
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24.02.2021 17:06 Відповісти
не кормите ботов - лучше сразу в спам
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24.02.2021 17:16 Відповісти
Являются,но для детей в использовании со специальными креслами.
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24.02.2021 15:11 Відповісти
Имеется ввиду что бустер сидение или для меньших полное сидение кресло.Во всём мире это для безопасности самого ребенка.А ремни безопасности при маленьком росте ребенка не эффективны и даже опасны так как ремень будет не на груди а шее.
Жлобин готово ради экономии собственных детей убить но на кресле сэкономить.
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24.02.2021 15:20 Відповісти
если имеется что то ввиду, то пишется конкретно, а не наводящими фразами! В суде можно интерпретировать как угодно... уже неоднократно были такие законы..
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24.02.2021 16:00 Відповісти
а можно будет в гиа бесплатно получить такую систему, стоимость которой на рынке начинается от 100$?
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24.02.2021 14:49 Відповісти
в гаи
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24.02.2021 14:49 Відповісти
Твой ребенок сколько стоит?
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24.02.2021 14:51 Відповісти
столько же, сколько и до этой "постановы"
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24.02.2021 14:53 Відповісти
Безопасность твоего ребенка, судя по всему, ничего нестоит. Это нормально для холопов, которым все все должны.
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24.02.2021 14:58 Відповісти
мои дети уже не подпадают под действие этой пкму, и, в любом случае, не тебе, зелупка, их оценивать. напряги остатки мозгов и ответь: ДО введения в действие этих правил дети массово гибли именно из-за отсутствия таких приспособлений в авто? или, возможно, речь идет о новой кормушке?
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24.02.2021 15:03 Відповісти
Переход на личные оскорбление в диалоге обычно говорит оченб иногое об уровне интеллекта собеседника. Вы, конечно, об этом не знали.
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24.02.2021 16:24 Відповісти
это нормально для холопов, "ты"кающих незнакомым людям
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24.02.2021 16:29 Відповісти
ьля, Где я Вам "тыкал"? Можете предъявить?
Место, где Вы мне начали "тыкать", полагаю, найдете сами.
"это нормально для холопов, "ты"кающих незнакомым людям"
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24.02.2021 16:33 Відповісти
к окулисту, срочно. Безопасность твоего ребенка, судя по всему, ничего нестоит. Это нормально для холопов, которым все все должны
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24.02.2021 16:34 Відповісти
Это было сообщение Вам?
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24.02.2021 16:38 Відповісти
за руль лучше не садиться с таким зрением. разве что в додаткове обладнання.
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24.02.2021 16:43 Відповісти
Действительно, мое сообщение попало под Ваше сообщение. Я несколько удивлен.
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24.02.2021 16:47 Відповісти
Действительно, сходите к окулисту, ьля. Сообщение, на которое Вы ссылаетесь, Вас не касается.

А вот то место, где Вы начали мен "тыкать" говорит мне о многом.
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24.02.2021 16:42 Відповісти
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 5764
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24.02.2021 16:44 Відповісти
не могу вставить изображение со своей ленты. да, это был ответ мне.
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24.02.2021 16:45 Відповісти
Всегда поражался таким людям для которых хорошая зимняя резина для своей "ласточки" не дорого а безопасность своего ребенка - вообще охренели, с..ки, это же целых 100 дол.!
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24.02.2021 14:55 Відповісти
А я другие случаи знаю) на жигуль диски литые ставить не дорого, а вот купить нормальную резину дорого))
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24.02.2021 17:40 Відповісти
Если купил авто то на безопасность не экономьте.
Или жизни ваших детей дешевле 100 уе?
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24.02.2021 15:22 Відповісти
под эту постанову попадают уже большие дети, которые могут пристегиваться обычными ремнями. и у меня машина вполне безопасная сама по себе. владельцам жиг и прочего хлама поможет такая система?
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24.02.2021 15:52 Відповісти
Ой, ты что-то слишком громко пукнул в лужу )) Вот например меньше 100 долларов https://spok.ua/avtokreslo-m-3546-9/p174292/ Но это ведь не главное, главное что ты настолько туп, что на машину тебе денег хватило, а на безопасность ребенка нет...
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24.02.2021 15:23 Відповісти
там нет креплений изофикс. до сраки такое кресло. но тебе, пэтэушнику, главное высраться
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24.02.2021 15:54 Відповісти
Ты тупой? По твоему только крепление изофикс дает безопасность? А ничего, что есть машины где нет изофикса по умолчанию и что теперь детей убивать? Откуда вы только лезете дауны то такие?
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24.02.2021 16:01 Відповісти
до 8-9 лет все время перевозил в автокресле , потом вырос из очередного и вожу без кресла , естественно сзади и пристегнутого , ремни нормально ложатся и держат , что еще нужно. Попробуйте засунуть мальчишку 10-11 лет в кресло !
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24.02.2021 14:52 Відповісти
Для таких бустер подставка под попу сантиметров на 10 моя дочь нормально сидит на ней ей почти 10.
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24.02.2021 15:24 Відповісти
И что, за неисполнение будут "судить"?
Такое же дерьмо, как "судило" Стерненко?
Пытаются гниды сменить повестку дня. Люди, запоминайте фамилии этих сволочей, чтоб ни один в следующую Раду не прошел!
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24.02.2021 14:53 Відповісти
А почему неисполнение? Вам наплевать на своего ребенка или жалко на его безопасность деньги тратить?
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24.02.2021 14:56 Відповісти
На мнимую безопасность жалко. Сам в состоянии решить, а не эти уроды. А у уродов должна быть одна забота - что делать с коррумпированными судьями и импичмент шмаркле. Все остальное - только после решения главных вопросов.
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24.02.2021 15:02 Відповісти
Всегда думал зачем принимать такие законы а потом понял - что бы защитить детей, чьи родители долб...ы, потому что дети в этом не виноваты и не могут защитить себя. А родителей, которые хотят сначала одержать победу над олигархиатом а потом думать о своих детях у нас хватает...
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24.02.2021 15:07 Відповісти
Не хватает: минимум 73% быдла. В результате их "дум о своих детях" их дети-внуки - то еще ладно, но и невинные дети-внуки 27% будут практически собственностью, домашним скотом некой касты типа детей кивалова, кернеса или кучмы.
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24.02.2021 15:15 Відповісти
Все таки правильный закон приняли.
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24.02.2021 15:18 Відповісти
Ну да, они ж тоже от 73%...
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Вашему ребёнку точно очень повезло потому что приняли этот закон...
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24.02.2021 15:34 Відповісти
Моему без разницы, - старше. И, надеюсь, не будет скоро платить налогов на содержание вышеназванного быдла.
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24.02.2021 15:37 Відповісти
Ну,а у кого грошей нема на кресло?Или срочно вести малюка в больницу,а кресла нет,що робить? Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 7814
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24.02.2021 15:17 Відповісти
правильный ответ, наверное: нема грошей - не заводь детей?..
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24.02.2021 15:20 Відповісти
Та гроши есть.Для богатых треба отдельный Закон в якому треба задувать салон силиконом,щоб як що авария,то кругом мягко Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 3856
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24.02.2021 15:25 Відповісти
не, тут все для твого же блага, непонятливый ты. вот много шоферов в авариях ломают грудную клетку себе! постанова, с 1.3.21 при посадке за руль обязан иметь на себе бронежилет не ниже 4-й категории. а если ты, нищеброд, не можешь потратить сотку баков на такой, то не хер тебе на дорогу выезжать на своем ведре. ты пострадаешь, хрен с тобой, но это дополнительная нагрузка на медиков, мчс, страховые компании - ну нахер! с дитями так же. побоку ремни, подушки, уряд сказал - додаткове обладнання, значит, шукай бабло на додаткове обладнання. вангую, сертификацию такого пройдут фирмы "кого надо".
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24.02.2021 15:36 Відповісти
Что то мне подсказывает что у Вас в автомобиле в замке ремня безопасности стоит заглушка...
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24.02.2021 16:00 Відповісти
нет. а у Вас с такими-то мерами безопасности как дети появились?
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24.02.2021 16:07 Відповісти
ківа це ти? завали іб-к, без тебе розберемось кому виїзджати та їздити по нашим дорогам і як піклуватись про своїх дітей
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24.02.2021 17:13 Відповісти
ви укольчик пропустили, поверніться в палату, будь ласка і не чіпайте комп'ютер, він для медсестри
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24.02.2021 17:15 Відповісти
А на бензин есть деньги? Если нет денег ходи пешком а не говори потом когда влупишь кого то на летней резине зимой, что у тебя денег нет. Нах ты такой безденежный нужен на дороге?!
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24.02.2021 15:20 Відповісти
Так давай и велосипедистов запретим.Бичи на самокатах Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 8413
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24.02.2021 15:22 Відповісти
Дело не в бичах, а в тех у кого нет денег, как ты выразился, содержать машину, отвечающую элементарным нормам безопасности. Если на кресло за 100 дол нет денег, то очень сомневаюсь что будут деньги на нормальную резину и т.д.
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24.02.2021 15:27 Відповісти
Чувак тут дело не в безопасности,а какой то олигарх,завёз крупную партию детских автосидений в Украину и ему треба успешно и быстро замутить гешефт. Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 1632
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24.02.2021 15:35 Відповісти
Вот это я лох!!! Не понял элементарного!!! Оказывается покупая кресла детям я давал заработать олигархам а не думал о детях!!! Ваши дети должны быть благодарны что приняли этот закон, потому что как я уже писал выше, они не виноваты что природа отдохнула на их родителях!
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24.02.2021 15:40 Відповісти
Ну,а как иначе.Щоб продать,треба красиво завернуть.Завернули в красивую обёртку о безопасности и заботе.Дьявольски красиво.Правда кресло мало кого спасает,но тут главное месседж о заботе вплести в коммерческий интерес на какой ведутся доверчивые покупатели Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 1556
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24.02.2021 15:47 Відповісти
То есть зимнюю резину Вы тоже категорически не признаете?
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24.02.2021 15:48 Відповісти
А чому не цепи?Цепи надёжней.И металлурги в + уйдут.А те кто в цепи тачку зимой не вяжет,можно и штрафовать. Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 6755
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24.02.2021 15:54 Відповісти
Круто! на красный часто проскакиваете?
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24.02.2021 15:59 Відповісти
Вообще не езжу на красный.Есть другое предложение,обязать водителей с детьми сидеть дома,щоб никуда не вляпаться.Или ввести для авто с семейным знаком ограничение скорости в 40 км/ч.Для особо злостных гонщиков и без сидения для малятко,ставить впрыск топлива в карбюратор на минималку и пломбировать в присутствии контролирующих органов .Только больше 40 поехал,авто начинает дёргаться и глохнуть.У кого инжектор ограничения в компьютере прописывать.Ну не красота ли? Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 6574
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24.02.2021 16:07 Відповісти
Та мне абсолютно по барабану... Я делаю то что считаю необходимым а не потому что этого требует закон. В конце концов это Ваши дети...
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24.02.2021 16:11 Відповісти
Ну вот это я и пытаюсь вам сказать. Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 8480
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24.02.2021 16:13 Відповісти
Я все таки считаю что инженеры, которые проектируют современные автомобили, все таки умнее чем Вы. Всего хорошего.
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24.02.2021 16:16 Відповісти
Безспорно.Но для безопасности,лучше танка нет Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 6833
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24.02.2021 16:21 Відповісти
Ну и ещё о безопасности дорог.Коррупция в автодоре приводит к появлению ям на которых отлетают колёса например и ведут к авариям с летальным исходом.Самое натурьное косвеное убийство через халатность воров из автодора.Почему этими вопросами безопасности не заботится Рада?А обязует Законом покупать детские сиденья.По мне коррупция в автодоре и безнаказанность чиновников кормящихся в этой структуре несут большую угрозу для безопасности на дорогах Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 7636
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24.02.2021 17:25 Відповісти
А как вы можете решить что безопасно а что нет? У вас спец образования и вы проводили тесты на разных скоростях и т д?
Вот такие как вы спецы и заниматься судьями и коррумпированными чиновниками они сами решают что хорошо а не по закону.Пока Все не будут соблюдать законы и правила то будет бардак Не надо думать что ты самый и самая умная таких на кладбище полно
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24.02.2021 16:26 Відповісти
А як що у людини зріст 140 см а йому 35 років... Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 4743
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24.02.2021 15:00 Відповісти
через сім років в президенти!
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24.02.2021 15:09 Відповісти
А спати треба лягати головою куди куме?
-Ну ясна рiч,що в сторону Ради та Президента.Бо як,що ногами,або дупою до Ради та ОП не дай Боже лiг,то це вже признак неповаги
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 3876 Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 884
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24.02.2021 15:04 Відповісти
Кому важно здоровье и жизнь своих детей,как пристегивал,так и буде пристегивать, а 90л60€6ь1 будут на форуме ховно метать на вентилятор и претендовать на премию Дарвина ценой жизни своих детей.
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24.02.2021 15:16 Відповісти
Окрім такої козлорилої худоби як ти,тут на ту премію ніхто й не претендує.Ти один такий козел.
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24.02.2021 15:50 Відповісти
Не нервничай болезненный, ты со своим постом автоматически входишь в ее соискатели.
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24.02.2021 16:03 Відповісти
Болєзний,це коли окрім ********* більш ніякою не тявкає. На вигляд гвинторогий а гавкає на собачій.
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24.02.2021 16:07 Відповісти
Ну я ж не такой Де Пилл как ты, мені не важко і на українській мові,но с разными ушлепками типа ... принципиально на русском.
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24.02.2021 16:19 Відповісти
Азіров ти? Як смерділо від тебе ******,то до сих пор воняет мразь **************. Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 209
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24.02.2021 16:34 Відповісти
Вже ж було з рік тому, на ОЛХ всі бустери розібрали.
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24.02.2021 15:16 Відповісти
Еще надо принять закон об ответственности родителей(штрафы и др.) , за то , что у них маленький доход , и уних мало средств для качественного содержания детей и т. д. ... блин задолбали , по приоритетности это решение должно находится в конце первоочередных задач.
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24.02.2021 15:25 Відповісти
Людей низкого роста вплоть до 18 лет в этой хрени возить? Есть совершеннолетние (особенно женщины) ростом чуть более 140см, причём без всяких отклонений и заболеваний. Выглядит прям как издевательство.
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24.02.2021 15:29 Відповісти
Это всё чтобы замылить эпопею с тарифами.
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24.02.2021 15:31 Відповісти
Ані цензору, ані процитованому депутату було впадлу повідомити з якої дати то буде діяти.
Авжеж - дрібничка, головне - гучніше та раніше за всіх пукнути.
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24.02.2021 15:32 Відповісти
Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 1225 Кабмін змінив правила перевезення дітей в автомобілях - Цензор.НЕТ 5406
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24.02.2021 15:53 Відповісти
А "нелоха" надо перевозить в кресле или он уже преодолел 1,45 м. ?
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24.02.2021 16:07 Відповісти
його не перевозити треба а тупо пиз дити поки не всереться
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24.02.2021 17:18 Відповісти
Да так было всегда, дети с 12 лет и достигшие роста 145 см. Поменялось что?
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24.02.2021 16:30 Відповісти
Блдь ви уже заі-лі усіх водіїв. Ви ссуки десь бачили у світі на шкільних автобусах "наличие удерживающих систем"?
Чи ви вирішили бути "впереді планети всей"?
Як довго ми ще дозволимо їм знущатися над нами?
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24.02.2021 16:54 Відповісти
 
 