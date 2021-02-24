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Новости Политика Украины
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Остановка действий антикоррупционной инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше, - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Остановка действий антикоррупционной инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник считает, что противодействие антикоррупционной инфраструктуре сегодня кажется более брутальной, чем раньше.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Каждая власть всегда декларировала основным своим постулатом борьбу с коррупцией. Но именно в части реальных шагов - проблемы... С другой стороны, на сегодняшний день работает антикоррупционная инфраструктура, которая является аполитичной, расследует дела, которых никогда за 30 лет не было в Украине. После Революции Достоинства запрос на борьбу с коррупцией был, пожалуй, максимальный за весь период существования независимой Украины с 91 года. И впервые этот запрос не просто закончился на Майдане. Он трансформировался в создание антикоррупционной инфраструктуры, которая пугает многих политиков. Так, остановка действий этой инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше. Но это потому, что тогда ее не было: не выходило из НАБУ договориться - шли к антикоррупционной прокуратуре, не получается там - шли в суд. А после запуска ВАКС уже в судебное заседание не сходишь, чтобы договориться. И тогда уже появляется добровольное возмещение миллионов в бюджет. Появляются соглашения, которые в дальнейшем пытаются сорвать", - говорит Сытник.

Он считает, что 21-й год будет определяющим для Украины в целом.

"Выберет ли она дальнейшую реализацию антикоррупционной реформы, судебной реформы, которые фактически откроют путь к дальнейшему обузданию и демонополизации во всех сферах, оккупированных олигархами, потеряет ли продвижение и уже достигнутые достижения? Второй сценарий вполне возможен, если Конституционный Суд решит снести ВАКС", - говорит Сытник.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Гнати його будуть,чи що? Став таким прогресивним.Викинули коту під хвіст за 5 років на НАБУ 5 млрд, а тепер появилося бажання якось відпрацювати зарплату?
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24.02.2021 15:19 Ответить
Остановка действий антикоррупционной инфраструктуры сейчас кажется более брутальной, чем раньше.-Слишком сложно.Лучше бы рассказал о своих достижениях. А если их нет то кто мешал. Ф.И.О., как мешал- реально и конкретно.
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24.02.2021 15:28 Ответить
Но это потому, что тогда ее не было: не выходило из НАБУ договориться - шли к антикоррупционной прокуратуре, не получается там - шли в суд.
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24.02.2021 15:59 Ответить
А толку ? Гей сцитник ? Ваше бюро закрыть нахрен -толку немае -тикы державни гроши пр
оидаете а толку як с козла
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24.02.2021 15:31 Ответить
Якби Ситник когось посадив, то він би закінчив як Гонгадзе або Сашко Музичко. Так що у нього все попереду, але потрібна підтримка народу.
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24.02.2021 16:44 Ответить
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:15 Ответить
Народ за Сытныка ! Кто бы что там себе не придумывал!
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24.02.2021 23:20 Ответить
 
 