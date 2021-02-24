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Новости Политика Украины
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НАБУ (4030) расследование (2963) Сытник (953) Приватбанк (823)

НАБУ дошло до логического этапа в расследовании дела "Приватбанка", - Сытник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ дошло до логического этапа в расследовании дела

Дальнейшее расследование дела "ПриватБанка" зависит от того, насколько согласятся прокуроры с наработками Национального антикоррупционного бюро.

Об этом рассказал в интервью Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Сытник.

Он отметил, что одним из оснований отставки генпрокурора Руслана Рябошапки было дело "ПриватБанка".

"Потому что он принял решение, как прокурор, об определении подследственности во всех этих делах по НАБУ. Это важно, потому что НАБУ расследовало и придавало оценку действиям должностных лиц Нацбанка. Средства выводились из Приватбанка на том этапе, когда он был коммерческой структурой и владельцы не были субъектами, подследственными НАБУ. Однако, мы предполагаем, что бывшие руководители и бенефициары банка уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка, поэтому в рамках расследования проверяем возможность этого заговора и его последствия для государства. Детективы довольно продвинулись в расследовании, вышли на стадию подготовки проектов подозрений, но помним, что у нас отсутствует антикоррупционный прокурор. Поэтому мы направили наши наработки в ОГП и, как видим, уже есть результат - три подписанные подозрения бывшим топ-чиновникам банка", - сказал Сытник.

Он отметил, что производство по "ПриватБанку" - самое сложное, с которым ему приходилось сталкиваться.

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"О деле Приватбанка постоянно говорят наши международные партнеры. Мы осознаем, насколько это огромная ответственность. Но мы понимали, что только в НАБУ это дело можно расследовать объективно и принять решение, которое действительно будет соответствовать требованиям закона. Сейчас все будет зависеть от того, насколько прокуроры согласятся с тем, что мы наработали", - сказал Сытник.

Он отметил, что сейчас НАБУ дошло до логического этапа в расследовании.

"Детективы подготовили проекты подозрений еще осенью 2020 года. С тех пор были дискуссии с прокурорами, что является нормальной практикой. Подозрения дорабатывали и, в итоге их согласовали. То есть мы дошло до логического этапа в расследовании. Задержание произошло согласно УПК, сопротивления не было. Расследуем дальше", - сказал директор НАБУ.

Полную версию интервью читайте здесь.

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Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка" вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн. Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.
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Топ комментарии
+6
НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 5585
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24.02.2021 15:00
+5
вже давно відомо, що все в чому зєбануті разом з москалями звинувачували Пороха - це все те, що вони робили самі власноруч!
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24.02.2021 15:28
+2
что бы принять такое решение нужно духу иметь достаточно. наверное за это.
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24.02.2021 15:34
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не прошло и 4-х лет....
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24.02.2021 14:35 Ответить
ТАК ШО ТЕПЕРЬ БЕНЮ ПАСОДЮТ ? а то он сейчас очень занят, уголёк по 3000 грн. продаёт а электроэнергию по 1 грн покупает.
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24.02.2021 14:48 Ответить
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:52 Ответить
Не понял!
Так Гонтареву будут сажать или вручать почётную грамоту?
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24.02.2021 14:56 Ответить
Кстати интересный вопрос. Судя по движу, в Лондоне горячо
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24.02.2021 21:51 Ответить
"...уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка..." це з ким, з Гонтарєвою? А потім їй хату спалили.
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24.02.2021 14:56 Ответить
НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 5585
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24.02.2021 15:00 Ответить
вже давно відомо, що все в чому зєбануті разом з москалями звинувачували Пороха - це все те, що вони робили самі власноруч!
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24.02.2021 15:28 Ответить
та й не кажи, згоден. Про продажних журналістів, в першу чергу каналів пьётра.
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24.02.2021 15:50 Ответить
Якби було все так просто,кримінальна справа швидко б закінчилась!Такі великі афери довго розслідуються - десятком років!Але вже видно,що бувші власники Приватбанку(подяка Пороху) Коломойський та Боголюбов надурили простий люд та державу на 155 млрд гривень!
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24.02.2021 15:12 Ответить
при курсе 8-10-15 это было 12-13 млрд$
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24.02.2021 15:27 Ответить
не поняв за що подяка Пороху?
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24.02.2021 15:32 Ответить
что бы принять такое решение нужно духу иметь достаточно. наверное за это.
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24.02.2021 15:34 Ответить
Та речення так побудовано що можна дякувати Пороху за те що коломойський та боголюбов надурили.
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24.02.2021 15:39 Ответить
Ситник збрехав у фразі "Кошти виводилися із Приватбанку на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ"
Справа в тому, що корупція вище встановленого ліміту (от зараз не згадаю точно скільки... здається в тридцять мільонів гривень) - також вже підслідна НАБУ.
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24.02.2021 16:12 Ответить
Коломойский когда вернулся, сказал к Порошенко никаких вопросов. Завтра выборы, поменяются обратно. Одна лавочка. Еще юля в запасе
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24.02.2021 21:48 Ответить
Н-да с еврейской мафией Коломойского тяжело бороться!! Пусть Бог Сытныка и остальных детективов НАБУ оберегает!
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24.02.2021 23:25 Ответить
 
 