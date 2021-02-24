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Новини Політика України
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НАБУ (3425) розслідування (1959) Ситник (772) Приватбанк (691)

НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи

Подальше розслідування справи "Приватбанку" залежить від того, наскільки погодяться прокурори з напрацюваннями Національного антикорупційного бюро.

Про це розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ директор НАБУ Артем Ситник.

Він зазначив, що однією з підстав відставки генпрокурора Руслана Рябошапки була справа "Приватбанку".

"Бо він ухвалив рішення, як прокурор, про визначення підслідності у всіх цих справах за НАБУ. Це важливо було, бо НАБУ розслідувало і надавало оцінку діям службових осіб Нацбанку. Кошти виводилися із "Приватбанку" на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ. Однак, ми припускаємо, що колишні очільники та бенефіціари банку вже тоді могли діяти у змові з посадовцями Нацбанку, тому в межах розслідування перевіряємо можливість цієї змови та її наслідки для держави. Детективи доволі просунулися в розслідуванні, вийшли на стадію підготовки проектів підозр, але пам'ятаємо, що в нас відсутній антикорупційний прокурор. Тому ми скерували наші напрацювання до ОГП і, як бачимо, вже є результат – три підписані підозри колишнім топпосадовцям банку", - сказав Ситник.

Він зазначив, що провадження щодо "Приватбанку" - найскладніше, з яким йому доводилося стикатися.

Також читайте: Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

"Про справу "Приватбанку" постійно говорять наші міжнародні партнери. Ми усвідомлюємо, наскільки це величезна відповідальність. Але ми розуміли, що тільки в НАБУ цю справу можна розслідувати об'єктивно і ухвалити рішення, яке дійсно буде відповідати вимогам закону. Зараз все залежатиме від того, наскільки прокурори погодяться з тим, що ми напрацювали", - сказав Ситник.

Він зазначив, що зараз НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні.

"Детективи підготували проєкти підозр ще восени 2020 року. Відтоді були дискусії з прокурорами, що є нормальною практикою. Підозри доопрацьовували і, зрештою їх погодили. Тобто ми дійшли до логічного етапу у розслідуванні. Затримання відбулося згідно з КПК, супротиву не було. Розслідуємо далі", - сказав директор НАБУ.

Повну версію інтерв'ю читайте тут.

Також читайте: США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство

Нагадаємо, трьом колишнім високопоставленим співробітникам "Приватбанку" вручено підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн. Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 5585
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24.02.2021 15:00
+5
вже давно відомо, що все в чому зєбануті разом з москалями звинувачували Пороха - це все те, що вони робили самі власноруч!
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24.02.2021 15:28
+2
что бы принять такое решение нужно духу иметь достаточно. наверное за это.
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24.02.2021 15:34
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не прошло и 4-х лет....
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24.02.2021 14:35 Відповісти
ТАК ШО ТЕПЕРЬ БЕНЮ ПАСОДЮТ ? а то он сейчас очень занят, уголёк по 3000 грн. продаёт а электроэнергию по 1 грн покупает.
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24.02.2021 14:48 Відповісти
Олігархи на чолі із ЗЕ, його ОП та Беня-діктовою з судами цілеспрямовано намагаються зруйнувати наявну антикорупційну інфраструктуру - в основному, щоб повністю паралізувати діяльність НАБУ, САП та ВАКС!

Не дамо! Українці, - вже перезріла пора, коли ми мали б рішуче припинити руйнівну і грабіжницьку діяльність ОЗУ, яка орудує під вивіскою т.зв. влади з Тризубами на відомчих бланках!

Чи ви, та ваші діти цього не відчуваєте на власній шкурі?
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24.02.2021 17:52 Відповісти
Не понял!
Так Гонтареву будут сажать или вручать почётную грамоту?
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24.02.2021 14:56 Відповісти
Кстати интересный вопрос. Судя по движу, в Лондоне горячо
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24.02.2021 21:51 Відповісти
"...уже тогда могли действовать в сговоре с должностными лицами Нацбанка..." це з ким, з Гонтарєвою? А потім їй хату спалили.
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24.02.2021 14:56 Відповісти
НАБУ дійшло до логічного етапу в розслідуванні справи "Приватбанку", - Ситник - Цензор.НЕТ 5585
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24.02.2021 15:00 Відповісти
вже давно відомо, що все в чому зєбануті разом з москалями звинувачували Пороха - це все те, що вони робили самі власноруч!
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24.02.2021 15:28 Відповісти
та й не кажи, згоден. Про продажних журналістів, в першу чергу каналів пьётра.
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24.02.2021 15:50 Відповісти
Якби було все так просто,кримінальна справа швидко б закінчилась!Такі великі афери довго розслідуються - десятком років!Але вже видно,що бувші власники Приватбанку(подяка Пороху) Коломойський та Боголюбов надурили простий люд та державу на 155 млрд гривень!
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24.02.2021 15:12 Відповісти
при курсе 8-10-15 это было 12-13 млрд$
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24.02.2021 15:27 Відповісти
не поняв за що подяка Пороху?
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24.02.2021 15:32 Відповісти
что бы принять такое решение нужно духу иметь достаточно. наверное за это.
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24.02.2021 15:34 Відповісти
Та речення так побудовано що можна дякувати Пороху за те що коломойський та боголюбов надурили.
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24.02.2021 15:39 Відповісти
Ситник збрехав у фразі "Кошти виводилися із Приватбанку на тому етапі, коли він був комерційною структурою і власники не були суб'єктами, підслідними НАБУ"
Справа в тому, що корупція вище встановленого ліміту (от зараз не згадаю точно скільки... здається в тридцять мільонів гривень) - також вже підслідна НАБУ.
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24.02.2021 16:12 Відповісти
Коломойский когда вернулся, сказал к Порошенко никаких вопросов. Завтра выборы, поменяются обратно. Одна лавочка. Еще юля в запасе
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24.02.2021 21:48 Відповісти
Н-да с еврейской мафией Коломойского тяжело бороться!! Пусть Бог Сытныка и остальных детективов НАБУ оберегает!
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24.02.2021 23:25 Відповісти
 
 