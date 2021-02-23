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посольство (875) США (14437) Приватбанк (691)

США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам

Посольство США в Україні вітає дії правоохоронців щодо колишніх високопоставлених співробітників "Приватбанку і вважає вручення їм підозр важливим кроком у боротьбі з корупцією.

Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо НАБУ, Офіс генпрокурора й Україну за рішучі дії проти колишніх посадових осіб "ПриватБанку", яким повідомили про підозри в розтраті мільйонів грн українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку, зокрема, ексголові правління Олександру Дубілету, вручено підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн.

Читайте також: Венедіктова про підозру Яценку і Дубілету: Справа "Приватбанку" не єдина. Раджу приготуватися свідкам, на діяльність яких правоохоронці дивилися із закритими очима: відкриємо

Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело, що підозру вручено Яценкові особисто, а Дубілету і Бичихіній - поштою.
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Топ коментарі
+5
Я когда узнал историю, что ***** дубилет писдил деньги у вкладчиков приват-банка, то в тот же день распрощался с монобанком.
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23.02.2021 20:37
+5
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 6514

22 января на МКС обнаружили новую трещину.

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 3347
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23.02.2021 20:43
+3
Цікаві факти: літак з топ-менеджерами Привату НАБУ завернути та посадити може, а суддю Вовка до суду ніяк НАБУ не виходить доставити.
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23.02.2021 20:48
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Я когда узнал историю, что ***** дубилет писдил деньги у вкладчиков приват-банка, то в тот же день распрощался с монобанком.
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23.02.2021 20:37 Відповісти
А Зє було дуже боляче під час такого підштовхування його до видимості рішучих дій Держдепом.? Хоча б не ногами його підштовхували?
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23.02.2021 20:39 Відповісти
А при чём тут Монобанк ?
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23.02.2021 20:40 Відповісти
Я всей поднаготной не знаю, но у меня больше года общение с Монобанком, и притензий нет, кроме как неудобство оплаты комунальных услуг.
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23.02.2021 20:52 Відповісти
я только на маленькие суммы покупаю в кредит, через короткое время пополняю в ноль. Сам же монобанк работает через банк тигипка. Чего-то серьезного им доверять не стоит.
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23.02.2021 21:08 Відповісти
а как уж в Украине народ рад, может хоть кого-нибудь накажут с жидовской мрази
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23.02.2021 20:40 Відповісти
Вашингтонский обком поддержал, значит правильно США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 8252
А если бы не поддержал, то неправильная борьба с коррупцией
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23.02.2021 20:40 Відповісти
я їх скоро зненавиджу...
про анігіляцію щось мириканці чули?
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23.02.2021 20:41 Відповісти
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 6514

22 января на МКС обнаружили новую трещину.

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 3347
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23.02.2021 20:43 Відповісти
Цікаві факти: літак з топ-менеджерами Привату НАБУ завернути та посадити може, а суддю Вовка до суду ніяк НАБУ не виходить доставити.
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23.02.2021 20:48 Відповісти
посол даст пинка, зможуть!
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23.02.2021 20:51 Відповісти
Фофа-ЗЕльонка ! Намастируй лижі, і до Дристову - а то снігу скоро не буде. Ну, і до речі, Вітьок там "абаждалси"... (P.S. - у "пердіпрестольну" тебе запрошувати не будуть -там і без тебе ,лайна членограйного ,-кретинів, більш ніж досить )P.P.S. З чим я їх і "**********".
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23.02.2021 21:00 Відповісти
Телеканалы, на которые Украина наложила санкции, создали медиахолдинг «Новости»(минкультуры). Холдинг учредили три украинских телеканала - «112 Украина», ТNewsOne и ZIK. Учредителями холдинга стали сто человек. Тут американцы поспешили с одобрением санкций против телеканалов. Расчет на то, что из зеленой гниды вылупится умный человек не оправдал себя
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23.02.2021 21:01 Відповісти
Ну, так важу, що у дядечка Джо окрім пассатижів і бокорізи знайдуться... США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 6793
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23.02.2021 21:06 Відповісти
Там богатый комплект инструментов. Было бы дешевле зеленой гниде поумнеть. Но увы, он этого не умеет, просто не рожден быть умным.
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23.02.2021 21:11 Відповісти
Лялька не здатна мислити чи діяти самостійно , все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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23.02.2021 21:54 Відповісти
Отлично забираем свои США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 7152 , у меня там два лимона пропало США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 9193 задача лимон совсем жёлтый превратить в миллион США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 7858 скажем так 1000 доллЁров США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 3075 И ТАК КАЖДОМУ ИЗ ВАС кто хороший человек на форуме и не ругается США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 3359
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23.02.2021 21:21 Відповісти
У середу, 24 лютого 2020 року на території ДП "Київський бронетанковий завод" має відбутися пресбрифінг з нагоди передачі Збройним силам України п'яти одиниць модернізованих танків Т-72.
Таке повідомлення було оприлюднено прес-службою Концерну "Укроборонпрому" у вівторок 23 лютого ц.р.
Відзначається, що КБТЗ "ремонтує та модернізує техніку у тісній співпраці з Центральним бронетанковим управлінням ЗСУ Міністерства оборони України. Модернізація, зокрема, охоплює усі складові - захищеність, мобільність, вогневі спроможності, командну керованість".
https://defence-ua.com/news/kbtz_peredast_zsu_chergovu_partiju_modernizovanih_t_72-2966.html
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23.02.2021 21:47 Відповісти
 
 