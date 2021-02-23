США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство
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Посольство США в Україні вітає дії правоохоронців щодо колишніх високопоставлених співробітників "Приватбанку і вважає вручення їм підозр важливим кроком у боротьбі з корупцією.
Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаємо НАБУ, Офіс генпрокурора й Україну за рішучі дії проти колишніх посадових осіб "ПриватБанку", яким повідомили про підозри в розтраті мільйонів грн українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку, зокрема, ексголові правління Олександру Дубілету, вручено підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн.
Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.
"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело, що підозру вручено Яценкові особисто, а Дубілету і Бичихіній - поштою.
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https://defence-ua.com/news/kbtz_peredast_zsu_chergovu_partiju_modernizovanih_t_72-2966.html