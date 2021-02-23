США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство

Посольство США в Україні вітає дії правоохоронців щодо колишніх високопоставлених співробітників "Приватбанку і вважає вручення їм підозр важливим кроком у боротьбі з корупцією.

Про це сказано в повідомленні посольства США в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаємо НАБУ, Офіс генпрокурора й Україну за рішучі дії проти колишніх посадових осіб "ПриватБанку", яким повідомили про підозри в розтраті мільйонів грн українських платників податків. Такі відважні дії є важливим кроком у боротьбі з корупцією", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, трьом колишнім високопоставленим співробітникам ПриватБанку, зокрема, ексголові правління Олександру Дубілету, вручено підозри в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн.

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Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело, що підозру вручено Яценкові особисто, а Дубілету і Бичихіній - поштою.