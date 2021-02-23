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посольство (1044) США (23157) Приватбанк (823)

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам

Посольство США в Украине приветствует действия правоохранителей в отношении бывших высокопоставленных сотрудников "ПриватБанка и считает вручение им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Об этом сказано в сообщении посольства США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем НАБУ, Офис генпрокурора и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили о подозрениях в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - сказано в сообщении.

Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка, в частности, экс-главе правления Александру Дубилету, вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Венедиктова о подозрении Яценко и Дубилету: Дело "Приватбанка" не единственное. Советую приготовиться свидетелям, на деятельность которых правоохранители смотрели с закрытыми глазами: откроем

Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник, что подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бычихиной - по почте.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Я когда узнал историю, что ***** дубилет писдил деньги у вкладчиков приват-банка, то в тот же день распрощался с монобанком.
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23.02.2021 20:37
+5
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 6514

22 января на МКС обнаружили новую трещину.

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 3347
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23.02.2021 20:43
+3
Цікаві факти: літак з топ-менеджерами Привату НАБУ завернути та посадити може, а суддю Вовка до суду ніяк НАБУ не виходить доставити.
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23.02.2021 20:48
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Я когда узнал историю, что ***** дубилет писдил деньги у вкладчиков приват-банка, то в тот же день распрощался с монобанком.
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23.02.2021 20:37 Ответить
А Зє було дуже боляче під час такого підштовхування його до видимості рішучих дій Держдепом.? Хоча б не ногами його підштовхували?
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23.02.2021 20:39 Ответить
А при чём тут Монобанк ?
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23.02.2021 20:40 Ответить
Я всей поднаготной не знаю, но у меня больше года общение с Монобанком, и притензий нет, кроме как неудобство оплаты комунальных услуг.
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23.02.2021 20:52 Ответить
я только на маленькие суммы покупаю в кредит, через короткое время пополняю в ноль. Сам же монобанк работает через банк тигипка. Чего-то серьезного им доверять не стоит.
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23.02.2021 21:08 Ответить
а как уж в Украине народ рад, может хоть кого-нибудь накажут с жидовской мрази
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23.02.2021 20:40 Ответить
Вашингтонский обком поддержал, значит правильно США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 8252
А если бы не поддержал, то неправильная борьба с коррупцией
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23.02.2021 20:40 Ответить
я їх скоро зненавиджу...
про анігіляцію щось мириканці чули?
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23.02.2021 20:41 Ответить
США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 6514

22 января на МКС обнаружили новую трещину.

США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство - Цензор.НЕТ 3347
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23.02.2021 20:43 Ответить
Цікаві факти: літак з топ-менеджерами Привату НАБУ завернути та посадити може, а суддю Вовка до суду ніяк НАБУ не виходить доставити.
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23.02.2021 20:48 Ответить
посол даст пинка, зможуть!
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23.02.2021 20:51 Ответить
Фофа-ЗЕльонка ! Намастируй лижі, і до Дристову - а то снігу скоро не буде. Ну, і до речі, Вітьок там "абаждалси"... (P.S. - у "пердіпрестольну" тебе запрошувати не будуть -там і без тебе ,лайна членограйного ,-кретинів, більш ніж досить )P.P.S. З чим я їх і "**********".
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23.02.2021 21:00 Ответить
Телеканалы, на которые Украина наложила санкции, создали медиахолдинг «Новости»(минкультуры). Холдинг учредили три украинских телеканала - «112 Украина», ТNewsOne и ZIK. Учредителями холдинга стали сто человек. Тут американцы поспешили с одобрением санкций против телеканалов. Расчет на то, что из зеленой гниды вылупится умный человек не оправдал себя
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23.02.2021 21:01 Ответить
Ну, так важу, що у дядечка Джо окрім пассатижів і бокорізи знайдуться... США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 6793
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23.02.2021 21:06 Ответить
Там богатый комплект инструментов. Было бы дешевле зеленой гниде поумнеть. Но увы, он этого не умеет, просто не рожден быть умным.
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23.02.2021 21:11 Ответить
Лялька не здатна мислити чи діяти самостійно , все за сценарієм та волею ляльковода !!!)))
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23.02.2021 21:54 Ответить
Отлично забираем свои США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 7152 , у меня там два лимона пропало США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 9193 задача лимон совсем жёлтый превратить в миллион США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 7858 скажем так 1000 доллЁров США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 3075 И ТАК КАЖДОМУ ИЗ ВАС кто хороший человек на форуме и не ругается США вітають вручення підозр колишнім високопоставленим співробітникам "ПриватБанку", - посольство - Цензор.НЕТ 3359
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23.02.2021 21:21 Ответить
У середу, 24 лютого 2020 року на території ДП "Київський бронетанковий завод" має відбутися пресбрифінг з нагоди передачі Збройним силам України п'яти одиниць модернізованих танків Т-72.
Таке повідомлення було оприлюднено прес-службою Концерну "Укроборонпрому" у вівторок 23 лютого ц.р.
Відзначається, що КБТЗ "ремонтує та модернізує техніку у тісній співпраці з Центральним бронетанковим управлінням ЗСУ Міністерства оборони України. Модернізація, зокрема, охоплює усі складові - захищеність, мобільність, вогневі спроможності, командну керованість".
https://defence-ua.com/news/kbtz_peredast_zsu_chergovu_partiju_modernizovanih_t_72-2966.html
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23.02.2021 21:47 Ответить
 
 