США приветствуют вручение подозрений бывшим высокопоставленным сотрудникам "ПриватБанка", - посольство

Посольство США в Украине приветствует действия правоохранителей в отношении бывших высокопоставленных сотрудников "ПриватБанка и считает вручение им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Об этом сказано в сообщении посольства США в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Поздравляем НАБУ, Офис генпрокурора и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц "ПриватБанка", которым сообщили о подозрениях в растрате миллионов грн украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - сказано в сообщении.

Напомним, трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ПриватБанка, в частности, экс-главе правления Александру Дубилету, вручены подозрения в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге, которые привели к растрате 136 млн грн.

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Речь идет об экс-главе правления банка Александре Дубилете, экс-первом замглавы Владимире Яценко и первой замглавы правления СК "Ингосстрах" (Днепр) Елене Бычихиной.

"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник, что подозрение вручено Яценко лично, а Дубилету и Бычихиной - по почте.