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В Украине запустили сервис "е-Ветеран": можно найти психолога и санаторий

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Украине запустили сервис

Информационно-справочная система "е-Ветеран" собрала информацию о доступных для ветеранов услугах по психологической помощи и санаторно-курортному лечению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.

Система будет состоять из нескольких модулей. Сегодня представили первый из них - с информацией о санаторно-курортных учреждениях и субъектах оказания услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами.

"Для нас очень важно, чтобы эта система была совершенной и пользователи были довольны работой сервиса. Этого можно достичь только получив отзывы после тестирования системы пользователями. Поэтому призываю ветеранов к коммуникации и обратной связи. Давайте вместе покажем пример государственно-общественного партнерства, которое укрепит нашу ветеранскую общественность и улучшит качество ветеранских услуг", - сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине статус участника боевых действий имеют более 405 тыс. человек, - Минветеранов

Сервис доступен по адресу https://sis.mva.gov.ua.

В Украине запустили сервис е-Ветеран: можно найти психолога и санаторий 01
В Украине запустили сервис е-Ветеран: можно найти психолога и санаторий 02

Автор: Ольга Лузан
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С войной надо заканчивать . С минским договорняком тоже . Семь лет погибают люди .
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24.02.2021 16:55 Ответить
Ну да это же так просто - нажал на кнопку Хутин Патрушев Шойггу и т.д. сдохли и война закончилась.
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24.02.2021 17:10 Ответить
..работает..))= этто +)))
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24.02.2021 22:51 Ответить
Это отличная новость. Коллеги, а кто уже воспользовался?
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31.05.2021 17:58 Ответить
Я не знаю ничего об этом сервисе, но, когда мне понадобился психолог онлайн https://www.qui.help/ - здесь нашёл хорошего специалиста. Выбирал по отзывам и хорошим рекомендациям клиентов. Думаю, что в такой способ получить психологическую помощь намного лучше, сразу понимаешь на что можно рассчитывать.
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01.06.2021 17:14 Ответить
 
 