В Украине запустили сервис "е-Ветеран": можно найти психолога и санаторий

Информационно-справочная система "е-Ветеран" собрала информацию о доступных для ветеранов услугах по психологической помощи и санаторно-курортному лечению.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, информирует Цензор.НЕТ.

Система будет состоять из нескольких модулей. Сегодня представили первый из них - с информацией о санаторно-курортных учреждениях и субъектах оказания услуг по психологической реабилитации, которые работают с ветеранами.

"Для нас очень важно, чтобы эта система была совершенной и пользователи были довольны работой сервиса. Этого можно достичь только получив отзывы после тестирования системы пользователями. Поэтому призываю ветеранов к коммуникации и обратной связи. Давайте вместе покажем пример государственно-общественного партнерства, которое укрепит нашу ветеранскую общественность и улучшит качество ветеранских услуг", - сказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

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Сервис доступен по адресу https://sis.mva.gov.ua.



