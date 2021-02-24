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В Україні запустили сервіс "е-Ветеран": можна знайти психолога і санаторій

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

В Україні запустили сервіс

Інформаційно-довідкова система "е-Ветеран" зібрала інформацію про доступні для ветеранів послуги з психологічної допомоги і санаторно-курортного лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів, інформує Цензор.НЕТ.

Система складатиметься з декількох модулів. Сьогодні представили перший із них - з інформацією про санаторно-курортні установи і суб'єкти надання послуг з психологічної реабілітації, які працюють з ветеранами.

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"Для нас дуже важливо, щоб ця система була досконалою і користувачі були задоволені роботою сервісу. Цього можна досягти тільки отримавши відгуки після тестування системи користувачами. Тому закликаю ветеранів до комунікації і зворотного зв'язку. Давайте разом покажемо приклад державно-громадського партнерства, яке зміцнить нашу ветеранську громадськість і поліпшить якість ветеранських послуг", - сказала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

Сервіс доступний за адресою https://sis.mva.gov.ua.

В Україні запустили сервіс е-Ветеран: можна знайти психолога і санаторій 01
В Україні запустили сервіс е-Ветеран: можна знайти психолога і санаторій 02
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С войной надо заканчивать . С минским договорняком тоже . Семь лет погибают люди .
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24.02.2021 16:55 Відповісти
Ну да это же так просто - нажал на кнопку Хутин Патрушев Шойггу и т.д. сдохли и война закончилась.
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24.02.2021 17:10 Відповісти
..работает..))= этто +)))
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24.02.2021 22:51 Відповісти
Это отличная новость. Коллеги, а кто уже воспользовался?
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31.05.2021 17:58 Відповісти
Я не знаю ничего об этом сервисе, но, когда мне понадобился психолог онлайн https://www.qui.help/ - здесь нашёл хорошего специалиста. Выбирал по отзывам и хорошим рекомендациям клиентов. Думаю, что в такой способ получить психологическую помощь намного лучше, сразу понимаешь на что можно рассчитывать.
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01.06.2021 17:14 Відповісти
 
 