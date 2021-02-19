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держбюджет (902) фінансування (995) Міністерство у справах ветеранів (202) Лапутіна (55)

Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів:

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про недофінансування підзвітного відомства.

"Бюджет, який є у Міністерства ветеранів, надзвичайно маленький на всі проєкти", - сказала Лапутіна під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, на цей момент відомство готує проєкт змін до державного бюджету і просить депутатів підтримати збільшення фінансування.

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"Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно", - наголосила міністерка.

Автор: Наталя Джума
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19.02.2021 11:21 Відповісти
Для начала выясни почему ветераны из Армии уволились. Прозреешь!
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19.02.2021 11:23 Відповісти
А навіщо вони? Вже мЬІр, дружба,жвачка.
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19.02.2021 11:32 Відповісти
Зато мужа Бенядиктовой хорошо обеспечили. И на оплате госдачи, которая ей не положена она весьма нехило экономит.
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19.02.2021 11:35 Відповісти
ну и фамилия у женщины: ла ла ла лапутина Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 410
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19.02.2021 11:35 Відповісти
Майже одночасно... Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 2638
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19.02.2021 11:37 Відповісти
Непогане у неї прізвище. Але Лалалапутіна було б ще краще! Особливо в чоловічому роді.
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19.02.2021 11:37 Відповісти
Якщо в голові пустота,то обговорюєте прізвище .чи зовнішність.
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Вам не важко жити без почуття гумору?
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19.02.2021 12:14 Відповісти
взагалі-то в звязку з відсутністю бабла в казні недофінансуються всі видатки, заплановані в законі про держбюджет. Все фінансування йде "в ручному режимі"...
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19.02.2021 12:00 Відповісти
Та да!! Відпечатати різні буклети на яких прописані норми законів, що тобі законом прописано, та іншу хрінотінь + утримувати це все міністерство з їх помічниками помічників заступників, звичайно коштів не буде вистачати. Ось мені дуже цікаво що таке це міністерство ну корисне для ветеранів робить?? Я якби також відношусь до ветерана але результату їх діяльності ну не відчув жодного разу від слова ЗОВСІМ.
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19.02.2021 12:20 Відповісти
Ти мабудь трохи не той ветеран.... Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 7419
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19.02.2021 17:54 Відповісти
 
 