Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про недофінансування підзвітного відомства.
"Бюджет, який є у Міністерства ветеранів, надзвичайно маленький на всі проєкти", - сказала Лапутіна під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За її словами, на цей момент відомство готує проєкт змін до державного бюджету і просить депутатів підтримати збільшення фінансування.
"Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно", - наголосила міністерка.
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