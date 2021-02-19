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госбюджет (1156) финансирование (1702) Министерство по делам ветеранов (193) Лапутина (48)

Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов: "Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Лапутина заявила о недофинансировании Минветеранов:

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила о недофинансировании подотчетного ведомства.

"Бюджет, который есть у Министерства ветеранов, чрезвычайно маленький на все проекты", - сказала Лапутина в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, на данный момент ведомство готовит проект изменений в государственный бюджет и просит депутатов поддержать увеличение финансирования.

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"Реализовывать политику по защите наших защитников с таким бюджетом крайне сложно", - подчеркнула министр.
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распиши для начала на что тратить будешь....
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19.02.2021 11:21 Ответить
Для начала выясни почему ветераны из Армии уволились. Прозреешь!
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19.02.2021 11:23 Ответить
А навіщо вони? Вже мЬІр, дружба,жвачка.
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19.02.2021 11:32 Ответить
Зато мужа Бенядиктовой хорошо обеспечили. И на оплате госдачи, которая ей не положена она весьма нехило экономит.
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19.02.2021 11:35 Ответить
ну и фамилия у женщины: ла ла ла лапутина Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 410
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19.02.2021 11:35 Ответить
Майже одночасно... Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 2638
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19.02.2021 11:37 Ответить
Непогане у неї прізвище. Але Лалалапутіна було б ще краще! Особливо в чоловічому роді.
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19.02.2021 11:37 Ответить
Якщо в голові пустота,то обговорюєте прізвище .чи зовнішність.
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19.02.2021 11:55 Ответить
Вам не важко жити без почуття гумору?
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19.02.2021 12:14 Ответить
взагалі-то в звязку з відсутністю бабла в казні недофінансуються всі видатки, заплановані в законі про держбюджет. Все фінансування йде "в ручному режимі"...
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19.02.2021 12:00 Ответить
Та да!! Відпечатати різні буклети на яких прописані норми законів, що тобі законом прописано, та іншу хрінотінь + утримувати це все міністерство з їх помічниками помічників заступників, звичайно коштів не буде вистачати. Ось мені дуже цікаво що таке це міністерство ну корисне для ветеранів робить?? Я якби також відношусь до ветерана але результату їх діяльності ну не відчув жодного разу від слова ЗОВСІМ.
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19.02.2021 12:20 Ответить
Ти мабудь трохи не той ветеран.... Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно" - Цензор.НЕТ 7419
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19.02.2021 17:54 Ответить
 
 