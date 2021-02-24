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Новости Политика Украины
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Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит оснований для проведения внеочередных парламентских выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня не вижу оснований для досрочного прекращения деятельности парламента девятого созыва", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что в настоящее время не существует ни одной причины для досрочного прекращения работы Верховной Рады, которые оговариваются в Конституции. По его словам, в парламенте существует монобольшинство, которое действует на правах коалиции, работает Кабинет министров и премьер-министр выполняет свои функции.

"Если мы с вами говорим о норме, которая четко выписана и по которой есть решение Конституционного суда - что парламент в течение 30 дней одной очередной сессии не смог собраться на пленарное заседание - то, слава богу, в парламенте девятого созыва ни разу не было такого... Поэтому здесь тоже никаких оснований нет", - подчеркнул Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вместе с Разумковым посмеялись над этой информацией, - Ермак о возможной отставке спикера ВР

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+13
"Оснований" можливо нема , а ось підстави є ,це численна кількість кремлівських гнид !!!)))
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24.02.2021 18:38
+12
Йуля! Йуля! Йуля! Наша бурятська пріпіздєнтша! Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 7063
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24.02.2021 18:17
+12
Та ты шо? А с прошлой Радой типа были основания???
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24.02.2021 18:24
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Недоразумение .
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24.02.2021 18:04 Ответить
"Оснований" можливо нема , а ось підстави є ,це численна кількість кремлівських гнид !!!)))
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24.02.2021 18:38 Ответить
поки що нема... і не факт, що завтра не буде
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24.02.2021 18:07 Ответить
когда распускали в 2019 тоже без оснований рейтинг доверия был 8-10%. вообщем нужно готовиться.
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24.02.2021 18:18 Ответить
Правильно, Розумков. Спочатку треба дострокові президентські. А там подивимось на поведінку парламента...
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24.02.2021 18:07 Ответить
Йуля! Йуля! Йуля! Наша бурятська пріпіздєнтша! Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 7063
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24.02.2021 18:17 Ответить
ЖЮлька понад усе !!!)))
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24.02.2021 18:39 Ответить
Ги, ги, ги. Особливо тоді, коли ти ні своєї фоки, ні своєї жінки, не показуєш
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24.02.2021 20:03 Ответить
та ти сайти поплутав де фотки виставляють. Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 5345
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24.02.2021 20:08 Ответить
Бахиня давно в менопаузе глубокой пребывает. Ее обожателям ничего не светит. Все эти подтяжки пупков до подбородка психологическая компенсация неотвратимой скорой смерти. Фригидна она. На Власенку глянь. Выглядит потухшим и не счастливым рядом со своей «мамкой». А так в своё время ее лобызал, так лобызал взасос на камеру в качановской колонии...
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24.02.2021 21:15 Ответить
Основания - качество и актуальность законов, которые вы приняли. А чтобы не было досрочного прекращения - выборы должны быть раз в год.
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24.02.2021 18:09 Ответить
Какие там основания. Пришли, окружили всё здание, чтобы никто не вышел, да и спалили нахер.
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24.02.2021 18:10 Ответить
Шукай Надьку Савченко. Вона десь баржу з мінометом заховала! Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 6955
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24.02.2021 18:13 Ответить
Шо, на ствол сверху привязать? Говнища при выстреле разлетится... И тут выхожу я в белом фраке.
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24.02.2021 18:18 Ответить
З баржі мінометом бімбу на купол ВР запустите. От тобі і 100% "дострокові вибори до ВР".
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24.02.2021 18:19 Ответить
Міннєт! в надьки утамльонной голодом Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 3814
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24.02.2021 18:21 Ответить
Бімба-це до кілі азірова😁
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24.02.2021 18:22 Ответить
Це ти так вважаєш😠 А я вважаю що є. Цих пришелепкуватих рестораторів з весільними фотографами та інших блазнів,я не бажаю бачити в Верховній Раді. Крапка.😡
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24.02.2021 18:11 Ответить
всмысле нас от курмуши оторвут. Нееее, мы ещё не нажрались. Вот правильный ответ.
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24.02.2021 18:14 Ответить
Ага,як казав Поліграф Поліграфович Шаріков:"Где же я харчеваться буду" 😁
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24.02.2021 19:48 Ответить
К ломбардам своим вахтёром вернётся
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24.02.2021 21:10 Ответить
Вони це кожного тижня будуть повторювати, як мантру? То про Кабмін, то про ВР... Мабуть не все добре у датському королевстві
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24.02.2021 18:14 Ответить
У моностада немає шансу потрапити, тому й приводу для дострокових виборів "немає".
Хоча ... В 2019 теж не було ні законних підстав, ні приводу для дострокових, а вони були.
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24.02.2021 18:15 Ответить
это типа мантры для зелебобиков... и внушение для телепузивов ))))
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24.02.2021 18:33 Ответить
Це звичайна локшина на вуха,готова до вживання !!!)))
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24.02.2021 18:44 Ответить
Оснований для досрочного прекращения деятельности парламента нет/ Украинскому парламенту не доверяют 76%- Украинцы доверяют ВСУ, церкви и ГСЧС, не доверяют - чиновникам, судам и российским СМИ - опрос10.11.2020/ Действительно , не доверяют ВР только 76%.
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24.02.2021 18:16 Ответить
Формально - нет, по факту - да. И давно. На Лизку достаточно глянуть, и все. Качественные основания, как говорится, налицо. Или на других качественных реформаторов, которые читать не умеют, но запросто унюхивают ковид в подмышечном поту коллег. Ну и т.д. Список фактических основания очень длинный.
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24.02.2021 18:22 Ответить
И формально - тоже давно уже пора распускать. Нет уже коалиции и монобольшинства. Голосования с ситуативными фракциями не входящими в коалицию да и то за бабло каламоймкого или в обмен на посады на потоках
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24.02.2021 21:09 Ответить
Та ты шо? А с прошлой Радой типа были основания???
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24.02.2021 18:24 Ответить
То змінили ,шило на мило ,а часи на труси !!!)))
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24.02.2021 18:41 Ответить
есть, вот смотрю на это опзжестскую морду и понимаю, довно уже надобыло менять.
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24.02.2021 18:27 Ответить
значит достали уже разумкина предложениями о самороспуске Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 9976.раз публично начал повторять,шо нет оснований
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24.02.2021 18:39 Ответить
"сусліка відіш? нєт. а он єсть".
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24.02.2021 18:40 Ответить
Ховрашок , тваринка підступна !!!)))
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24.02.2021 18:42 Ответить
Одні і ті самі люди
✓ верещали з піною у ротового отвору & анусу одночасно на тему: нікагда так плохо нє жилі, як за марадьора
✓ мовчки купують реально у 2+ рази здорожчавші продукти і тіко сопуть тупими собачими носами, що стирчать над масками
БОЛЯЧЄ!
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24.02.2021 18:47 Ответить
Терпи як інші
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24.02.2021 21:06 Ответить
Головна причина, щоб вас гнати в шию, це "мінусовий" процент довіри до вас та до клоуна... Ще стільки "сміття" у ВР не було...
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24.02.2021 19:17 Ответить
Это уже на аутотренинг похоже. Походу Разумков уже пытается сам себя в этом убедить.
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24.02.2021 20:15 Ответить
Как нет,а недоверие со стороны избирателей это не причина,а проталкивание переписанных в засрашке, путинским фанатом гетьмановичем, законов?
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24.02.2021 20:15 Ответить
Не разумкову- королю ломбардов это решать
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24.02.2021 21:05 Ответить
Это уже не первое заявление о возможности роспуска Рады. Ох, неспроста это, неспроста. Не всё это так однозначно, радофобия какая-то.
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24.02.2021 21:05 Ответить
 
 