Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для проведення позачергових парламентських виборів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні не бачу підстав для дострокового припинення діяльності парламенту дев'ятого скликання", - сказав Разумков.
Він наголосив, що нині не існує жодної причини для дострокового припинення роботи Верховної Ради, які визначені Конституцією. За його словами, в парламенті існує монобільшість, яка діє на правах коаліції, працює Кабінет Міністрів, і прем'єр-міністр виконує свої функції.
"Якщо ми з вами говоримо про норму, яку чітко виписано і за якою є рішення Конституційного Суду, - що парламент протягом 30 днів однієї чергової сесії не зміг зібратися на пленарне засідання - то, слава Богу, в парламенті дев'ятого скликання жодного разу не було такого... Тому тут теж жодних підстав немає", - наголосив Разумков.
Будь ласка, зачекайте...
Хоча ... В 2019 теж не було ні законних підстав, ні приводу для дострокових, а вони були.
✓ верещали з піною у ротового отвору & анусу одночасно на тему: нікагда так плохо нє жилі, як за марадьора
✓ мовчки купують реально у 2+ рази здорожчавші продукти і тіко сопуть тупими собачими носами, що стирчать над масками
БОЛЯЧЄ!