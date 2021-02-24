Підстав для дострокового припинення діяльності парламенту немає, - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить підстав для проведення позачергових парламентських виборів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні не бачу підстав для дострокового припинення діяльності парламенту дев'ятого скликання", - сказав Разумков.

Він наголосив, що нині не існує жодної причини для дострокового припинення роботи Верховної Ради, які визначені Конституцією. За його словами, в парламенті існує монобільшість, яка діє на правах коаліції, працює Кабінет Міністрів, і прем'єр-міністр виконує свої функції.

"Якщо ми з вами говоримо про норму, яку чітко виписано і за якою є рішення Конституційного Суду, - що парламент протягом 30 днів однієї чергової сесії не зміг зібратися на пленарне засідання - то, слава Богу, в парламенті дев'ятого скликання жодного разу не було такого... Тому тут теж жодних підстав немає", - наголосив Разумков.

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