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киберпреступление (753) США (23177) хакер (1115) Microsoft (33)

Microsoft обвиняет разведку РФ в кибератаках в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Microsoft обвиняет разведку РФ в кибератаках в США

Корпорация Microsoft заявляет о причастности российской службы внешней разведки в массированной кибератаке на по меньшей мере девять федеральных ведомств и десятки частных предприятий в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, ведущие к российскому агентства внешней разведки", - заявил президент компании Microsoft Брэд Смит во время выступления перед комитетом Сената по вопросам разведки.

В то же время американские специслужбы заявляют сейчас, что нападение, вероятно, совершило лицо "российского происхождения".

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Администрация Байдена готовит санкции и другие меры по РФ за хакерские атаки, заявил CNN информированный собеседник. По его словам, дискуссии о мерах в ответ еще продолжаются, но их одобрение - это вопрос нескольких недель. Чиновник добавил, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпоненту.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде. Пуйло - готуй вазелін.
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24.02.2021 21:27
+8
ооо!.. я надеюсь им заблокируют Microsoft Office и вся Рашка ляжет))
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24.02.2021 21:28
+7
Треба нові санкції.
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24.02.2021 21:26
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Треба нові санкції.
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24.02.2021 21:26 Ответить
Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде. Пуйло - готуй вазелін.
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24.02.2021 21:27 Ответить
"Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде."- дууууууууууууже серйозна! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 7826 Як операційну систему випустить ,то років 5 ******** ,недойобки. Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9209
Як купили скайп , то перетворили його в глючне посміховисько , він був першим комунікатором і мав лічильник абонентів , а тепер мало хто має його.
А по вінду 8 ніхто без сліз ніхто вже й не згадує. Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 3375
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24.02.2021 22:53 Ответить
Пацан Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9639 триндить Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 2049
Так - в них буває ...
Про вдалі версії DOS та не зовсім , нехай не згадуєм - і там десь було через одну .
У нас - 2021 рік - ще парочка ПК під DOS -ом успішно працюють на суттєво важливих масивах !
А посперечатися про вдалі та не зовсім вдалі версії ОП - то десь на проффорумах Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 6194
Захочеш поговорити - найдеш мене Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9639
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24.02.2021 23:30 Ответить
Все пізнається в порівнянні -Лінукс уникнув "щастя" бути під ковпаком ґєйців але від того не став таким нестабільним, хоча програв у рекламі(масовості).
А ґугл чомусь не став пропихувати вінду на смартфони, а чемно скомуїздив лінукс під процики і вийшов андроїд.
"15 Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. 16 По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків? 17 Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. 18 Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане плоди добрі родити. 19 Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають. 20 Тож за їхніми плодами пізнаєте їх."
Тут мудрість для тих хто це розуміє. Тому опиратися на "авторитета" котрий скомуїздив у свій час коди ,зліпив ОС ,а потім з допомогою своєї мамуськи за гроші запихував це урядовим інстанціям штатів -це чисте лохівство!
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25.02.2021 09:21 Ответить
ооо!.. я надеюсь им заблокируют Microsoft Office и вся Рашка ляжет))
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24.02.2021 21:28 Ответить
А ну скинь ,щоб усі знали як "заблокувати" "Microsoft Office" -поржемо всім форумом! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 4855
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25.02.2021 09:23 Ответить
Только санкции ... ))))
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24.02.2021 21:31 Ответить
Отключите им десятую винду...попустит винторогих скотов сразу..
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24.02.2021 21:32 Ответить
Низзя - если оплочено Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 726
Хотя в РФ-ии - 90% ломаного ...
А вот - на вопрос - верить или не верит ь - ответ однозначен Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 5199
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24.02.2021 23:38 Ответить
Напиши прогу котра сама витягує штекер з розетки! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 6271
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25.02.2021 09:24 Ответить
отрежте козломордым интернет, у них есть чебурнет
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24.02.2021 21:34 Ответить
І тут "русофобія" 😁 а долбастанов-"хірург" попереджав,що мовляв дограєтеся 😉
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24.02.2021 21:37 Ответить
Есть повод ввести новые санкции .
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24.02.2021 21:38 Ответить
побільше санкцій, хароших і різних!
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24.02.2021 21:41 Ответить
эта фирма должна не обвинять а как выше было сказано вырубить им виндовс 10 и всё!
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24.02.2021 22:19 Ответить
Москалей в корзину
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24.02.2021 22:47 Ответить
И доказательства как всегда кокаинум.)
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24.02.2021 23:06 Ответить
Ці мокшанські йолопи знову свої вебки не вимкнули?
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25.02.2021 00:34 Ответить
Миролюбивая т.н. рф в действии... Пора отключать от SWIFT. Давно пора!
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05.07.2021 00:31 Ответить
 
 