Microsoft обвиняет разведку РФ в кибератаках в США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Корпорация Microsoft заявляет о причастности российской службы внешней разведки в массированной кибератаке на по меньшей мере девять федеральных ведомств и десятки частных предприятий в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На данном этапе мы увидели существенные доказательства, ведущие к российскому агентства внешней разведки", - заявил президент компании Microsoft Брэд Смит во время выступления перед комитетом Сената по вопросам разведки.
В то же время американские специслужбы заявляют сейчас, что нападение, вероятно, совершило лицо "российского происхождения".
Администрация Байдена готовит санкции и другие меры по РФ за хакерские атаки, заявил CNN информированный собеседник. По его словам, дискуссии о мерах в ответ еще продолжаются, но их одобрение - это вопрос нескольких недель. Чиновник добавил, что пакет, вероятно, будет включать санкции и киберкомпоненту.
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Як купили скайп , то перетворили його в глючне посміховисько , він був першим комунікатором і мав лічильник абонентів , а тепер мало хто має його.
А по вінду 8 ніхто без сліз ніхто вже й не згадує.
Так - в них буває ...
Про вдалі версії DOS та не зовсім , нехай не згадуєм - і там десь було через одну .
У нас - 2021 рік - ще парочка ПК під DOS -ом успішно працюють на суттєво важливих масивах !
А посперечатися про вдалі та не зовсім вдалі версії ОП - то десь на проффорумах
Захочеш поговорити - найдеш мене
А ґугл чомусь не став пропихувати вінду на смартфони, а чемно скомуїздив лінукс під процики і вийшов андроїд.
"15 Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. 16 По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків? 17 Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. 18 Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане плоди добрі родити. 19 Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають. 20 Тож за їхніми плодами пізнаєте їх."
Тут мудрість для тих хто це розуміє. Тому опиратися на "авторитета" котрий скомуїздив у свій час коди ,зліпив ОС ,а потім з допомогою своєї мамуськи за гроші запихував це урядовим інстанціям штатів -це чисте лохівство!
Хотя в РФ-ии - 90% ломаного ...
А вот - на вопрос - верить или не верит ь - ответ однозначен