Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США

Корпорація Microsoft заявляє про причетність російської служби зовнішньої розвідки в масованій кібератаці на щонайменше дев'ять федеральних відомств і десятки приватних підприємств у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даному етапі ми побачили суттєві докази, що ведуть до російського агентства зовнішньої розвідки", - заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт під час виступу перед комітетом Сенату з питань розвідки.

Водночас американські спецслужби заявляють зараз, що напад, ймовірно, вчинила особа "російського походження".

Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи стосовно РФ за хакерські атаки, заявив CNN інформований співрозмовник. За його словами, дискусії про заходи у відповідь ще тривають, але їх схвалення - це питання кількох тижнів. Чиновник додав, що пакет, ймовірно, включатиме санкції і кіберкомпоненту.

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