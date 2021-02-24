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Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США

Корпорація Microsoft заявляє про причетність російської служби зовнішньої розвідки в масованій кібератаці на щонайменше дев'ять федеральних відомств і десятки приватних підприємств у США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даному етапі ми побачили суттєві докази, що ведуть до російського агентства зовнішньої розвідки", - заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт під час виступу перед комітетом Сенату з питань розвідки.

Водночас американські спецслужби заявляють зараз, що напад, ймовірно, вчинила особа "російського походження".

Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи стосовно РФ за хакерські атаки, заявив CNN інформований співрозмовник. За його словами, дискусії про заходи у відповідь ще тривають, але їх схвалення - це питання кількох тижнів. Чиновник додав, що пакет, ймовірно, включатиме санкції і кіберкомпоненту.

Читайте також: "Це будуть не просто санкції": у США готують відповідь Росії на кібератаки
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Топ коментарі
+12
Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде. Пуйло - готуй вазелін.
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24.02.2021 21:27
+8
ооо!.. я надеюсь им заблокируют Microsoft Office и вся Рашка ляжет))
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24.02.2021 21:28
+7
Треба нові санкції.
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24.02.2021 21:26
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Треба нові санкції.
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24.02.2021 21:26 Відповісти
Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде. Пуйло - готуй вазелін.
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24.02.2021 21:27 Відповісти
"Це серйозна фірма. Бездоказово звинувачувати не буде."- дууууууууууууже серйозна! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 7826 Як операційну систему випустить ,то років 5 ******** ,недойобки. Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9209
Як купили скайп , то перетворили його в глючне посміховисько , він був першим комунікатором і мав лічильник абонентів , а тепер мало хто має його.
А по вінду 8 ніхто без сліз ніхто вже й не згадує. Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 3375
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24.02.2021 22:53 Відповісти
Пацан Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9639 триндить Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 2049
Так - в них буває ...
Про вдалі версії DOS та не зовсім , нехай не згадуєм - і там десь було через одну .
У нас - 2021 рік - ще парочка ПК під DOS -ом успішно працюють на суттєво важливих масивах !
А посперечатися про вдалі та не зовсім вдалі версії ОП - то десь на проффорумах Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 6194
Захочеш поговорити - найдеш мене Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 9639
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24.02.2021 23:30 Відповісти
Все пізнається в порівнянні -Лінукс уникнув "щастя" бути під ковпаком ґєйців але від того не став таким нестабільним, хоча програв у рекламі(масовості).
А ґугл чомусь не став пропихувати вінду на смартфони, а чемно скомуїздив лінукс під процики і вийшов андроїд.
"15 Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. 16 По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків? 17 Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. 18 Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане плоди добрі родити. 19 Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають. 20 Тож за їхніми плодами пізнаєте їх."
Тут мудрість для тих хто це розуміє. Тому опиратися на "авторитета" котрий скомуїздив у свій час коди ,зліпив ОС ,а потім з допомогою своєї мамуськи за гроші запихував це урядовим інстанціям штатів -це чисте лохівство!
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25.02.2021 09:21 Відповісти
ооо!.. я надеюсь им заблокируют Microsoft Office и вся Рашка ляжет))
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24.02.2021 21:28 Відповісти
А ну скинь ,щоб усі знали як "заблокувати" "Microsoft Office" -поржемо всім форумом! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 4855
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25.02.2021 09:23 Відповісти
Только санкции ... ))))
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24.02.2021 21:31 Відповісти
Отключите им десятую винду...попустит винторогих скотов сразу..
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24.02.2021 21:32 Відповісти
Низзя - если оплочено Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 726
Хотя в РФ-ии - 90% ломаного ...
А вот - на вопрос - верить или не верит ь - ответ однозначен Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 5199
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24.02.2021 23:38 Відповісти
Напиши прогу котра сама витягує штекер з розетки! Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США - Цензор.НЕТ 6271
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25.02.2021 09:24 Відповісти
отрежте козломордым интернет, у них есть чебурнет
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24.02.2021 21:34 Відповісти
І тут "русофобія" 😁 а долбастанов-"хірург" попереджав,що мовляв дограєтеся 😉
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24.02.2021 21:37 Відповісти
Есть повод ввести новые санкции .
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24.02.2021 21:38 Відповісти
побільше санкцій, хароших і різних!
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24.02.2021 21:41 Відповісти
эта фирма должна не обвинять а как выше было сказано вырубить им виндовс 10 и всё!
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24.02.2021 22:19 Відповісти
Москалей в корзину
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24.02.2021 22:47 Відповісти
И доказательства как всегда кокаинум.)
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24.02.2021 23:06 Відповісти
Ці мокшанські йолопи знову свої вебки не вимкнули?
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25.02.2021 00:34 Відповісти
Миролюбивая т.н. рф в действии... Пора отключать от SWIFT. Давно пора!
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05.07.2021 00:31 Відповісти
 
 