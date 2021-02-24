Microsoft звинувачує розвідку РФ у кібератаках у США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Корпорація Microsoft заявляє про причетність російської служби зовнішньої розвідки в масованій кібератаці на щонайменше дев'ять федеральних відомств і десятки приватних підприємств у США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На даному етапі ми побачили суттєві докази, що ведуть до російського агентства зовнішньої розвідки", - заявив президент компанії Microsoft Бред Сміт під час виступу перед комітетом Сенату з питань розвідки.
Водночас американські спецслужби заявляють зараз, що напад, ймовірно, вчинила особа "російського походження".
Адміністрація Байдена готує санкції та інші заходи стосовно РФ за хакерські атаки, заявив CNN інформований співрозмовник. За його словами, дискусії про заходи у відповідь ще тривають, але їх схвалення - це питання кількох тижнів. Чиновник додав, що пакет, ймовірно, включатиме санкції і кіберкомпоненту.
Будь ласка, зачекайте...
Як купили скайп , то перетворили його в глючне посміховисько , він був першим комунікатором і мав лічильник абонентів , а тепер мало хто має його.
А по вінду 8 ніхто без сліз ніхто вже й не згадує.
Так - в них буває ...
Про вдалі версії DOS та не зовсім , нехай не згадуєм - і там десь було через одну .
У нас - 2021 рік - ще парочка ПК під DOS -ом успішно працюють на суттєво важливих масивах !
А посперечатися про вдалі та не зовсім вдалі версії ОП - то десь на проффорумах
Захочеш поговорити - найдеш мене
А ґугл чомусь не став пропихувати вінду на смартфони, а чемно скомуїздив лінукс під процики і вийшов андроїд.
"15 Остерігайтеся лжепророків, які приходять до вас в одежі овечій, а всередині - вовки хижі. 16 По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків? 17 Так усяке добре дерево і плоди добрі родить, а погане дерево і плоди погані родить. 18 Не може дерево добре плоди погані родити, ні дерево погане плоди добрі родити. 19 Всяке дерево, що не дає плоду доброго, зрубують і у вогонь кидають. 20 Тож за їхніми плодами пізнаєте їх."
Тут мудрість для тих хто це розуміє. Тому опиратися на "авторитета" котрий скомуїздив у свій час коди ,зліпив ОС ,а потім з допомогою своєї мамуськи за гроші запихував це урядовим інстанціям штатів -це чисте лохівство!
Хотя в РФ-ии - 90% ломаного ...
А вот - на вопрос - верить или не верит ь - ответ однозначен