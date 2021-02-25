РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13296 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины
5 391 36
Генштаб ВС (4268) Корнийчук (129) сокращение (296)

Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет

Во время оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено.

Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уточняется поэтапный порядок приведения штатной численности войск в соответствие с определенными законодательством показателями. В процессе оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено. Есть задача: еще раз проанализировать эффективность и целесообразность нынешних штатов управленческих структур, в частности, учитывая дублирование функций и по небоевым подразделениям", - сказал Корнийчук.

Читайте на Цензор.НЕТ: Воина, обезвредившего оккупанта на пункте ВСУ у поселка Чермалык, наградят, - ОК "Восток"

Он отметил, что более 9 тыс. военнослужащих, призванных по мобилизации, самовольно покинули воинские части и находились в розыске. По словам Корнийчука, законодательные изменения позволили командирам в сотрудничестве с прокуратурой и военной службой правопорядка по определенной процедуре исключить из списков часть этих лиц, а на освободившиеся должности набрать новых мотивированных людей, которые сейчас проходят военную службу по контракту.

"В очередной раз хочу подчеркнуть: пока идет война, о сокращении войска речь не идет. Абсурдно даже об этом говорить. В процессе реформы ни одно боевое подразделение не будет сокращено. Это четкая позиция руководства Вооруженных Сил Украины", - заявил руководитель главного органа военного управления ВСУ.

Также на Цензор.НЕТ: Российскую радиолокационную станцию 51У6 "Каста-2Е1" впервые зафиксировали на Донбассе, оккупанты пытались ее спрятать под сине-желтым брезентом. ФОТОрепортаж

При этом, по словам Корнийчука, предлагаются другие пути оптимизации численности: "Исключить аппарат Минобороны и подчиненные ему учреждения, а также Главное управление разведки Минобороны из состава Вооруженных Сил, активнее вводить аутсорсинг". "Благодаря этому Вооруженные Силы будут лишены несвойственных им функций и будут заниматься только задачами по назначению", - добавил Корнийчук.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
показать весь комментарий
24.02.2021 23:36
+5
Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
показать весь комментарий
25.02.2021 01:15
+4
Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А что за термин из уст генерал-лейтенанта - "сокращение войска"? Как то совсем по детски звучит)
показать весь комментарий
24.02.2021 23:35 Ответить
Ламінат- генерал? Дедушке лет сколько? У Украины ни одного военного спутника...для разведки.... Ну может парочку связных летает..... фсе....
показать весь комментарий
24.02.2021 23:41 Ответить
Спутники тут не причем. Смущает дилетантская речь генерала. Он похоже и не служил вовсе...
показать весь комментарий
24.02.2021 23:47 Ответить
служил. знаю его. порядочній офіцер..
показать весь комментарий
25.02.2021 00:07 Ответить
Да он просто малограмотный, как и все военные советской выучки:

ну, посудите сами, разве мог в 1982 году умный молодой парень с интеллектом и способностями поступать, как вот этот Корнейчук, в говенное советское военное училище, если место его жительства был в 1 часе езды от Киева, где был 80-90 самых различных ВУЗов очень высокого уровня?

В военные командные училища в 1980-х гг шли только уж совершенно бездарные и недалекие совки из провинции.

Обратите внимание на следующий поразительный факт: во всем генералитете ВСУ нет ни одного уроженца Киева: сплошь одни колхозники ...
показать весь комментарий
25.02.2021 00:09 Ответить
Факт рождения человека в г. Киеве ничего не говорит о его способностях, ровным счётом.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:47 Ответить
факт рождения в Киеве влечёт за собой факт обучения в полноценной столичной школе, в развитии человека в неизмеримо более высокой культурной среде. Если человек родился с природными умственными задатками, то в Киеве он их разовьёт в максимальной мере, ибо есть для этого развития все условия.

А из хитрожопых колхозников, жадных до денег и власти, получаются министры обороны в виде малограмотного совково-колхозного недоумка генерал-полковника Гелетея, закончившего убогую деревенскую 8-летку на каком-то хуторе.
показать весь комментарий
25.02.2021 01:01 Ответить
Конечно "более высокая культурная среда" Троещины куда более способствует репродукции гениальных полководцев.
показать весь комментарий
25.02.2021 01:15 Ответить
👏👏👏👏👏
показать весь комментарий
25.02.2021 05:24 Ответить
А як щодо "в диню зарядить", "столичному"?!... Од тебе аж "смердить київщиною...". Саме цікаве, що "смердять" не корінні кияни, а саме те "бидло", що приперлося туди після війни, в з усіх сил і "щемилося" із себе "гарадских изобразить"... Саме вони - наша "вата", яка голосує "шлунком"... Ти втік? Повертайся в Україну... Почни з себе... Спробуй повчить українців демократії...
показать весь комментарий
25.02.2021 09:40 Ответить
Скорее всего вы правы, но как то все равно бьет по мозгам. Давно не сталкивался с военными...
показать весь комментарий
25.02.2021 09:05 Ответить
Задуми ніби то й непогані,а от як будуть і чи взагалі будуть втілені на практиці-питання. Побачимо
показать весь комментарий
24.02.2021 23:35 Ответить
А ХОМЧАК КУДА ДЕЛСЯ?
показать весь комментарий
24.02.2021 23:36 Ответить
Це одне питання. Інше питання: як ця заява дублера Хомчака співвідноситься до заяви Верховнного (в миру - Бубачька), який йдучи в президенти і на початку каденції заявляв про "скорочення війська" (використаю термінологію цього пана)? І чи контактують між собою Зєлєнскій, Хомчак і Корнійчук? Надто різні у них заяви.
показать весь комментарий
25.02.2021 05:30 Ответить
Если еще не поняли, то бубочка всегда говорит то, что хотят услышать, но всегда делает дела направленные на утрату государственности Украины.
Что касается армии, то армию проще развалить не сокращая её, что зеленский сейчас прекрасно делает. Судя по отказу Зеленского от сокращения армии, Путин отказался от прямого полноценного вторжения.
показать весь комментарий
25.02.2021 06:43 Ответить
А после войны? ПОКА ЕСТЬ КАЦАПИЯ КОЛИЧЕСТВО ВОЕННЫХ НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ КАЖДЫЙ ГОД!
показать весь комментарий
24.02.2021 23:38 Ответить
Тобто скоро будут скорочення личного состава.
показать весь комментарий
24.02.2021 23:39 Ответить
а сокращения паркетных генералов тоже не предвидится?
показать весь комментарий
24.02.2021 23:40 Ответить
С языка снял)))) ламинат- генералы.... Паркет это по совковому)))) Щас все в камуфляж переоделись.... ещё бы шаровары ввели как парадную форму....Туркменистан почти.... Только тем воевать незачем))))) Бугагага
показать весь комментарий
24.02.2021 23:42 Ответить
коли наши козаки носили шаровари..твоі лаптежніи ще світили голою сракою..а перші портки і панталони привезла катька в твою лаптеносію..так що сиди тихо репоед..
показать весь комментарий
25.02.2021 00:09 Ответить
Агов! Чом це одразу «мої лаптежні» Ти ба! Мабуть зі смереки впав та боляче потилицею забився? Або це ,мабуть, тому, що я виклав «коментар» «мовою окупанта» Так ? Дай мені трішечки по реготати....Але на лінії розмежування ці «лаптежні» не з «балалайок» по «дітях» пуляють.... і 82-120 мм «ликові лапті» не залишають дірок у землі розміром з колоду... Кращє дуй в трембіту та чіпляй пір'ячко на капелюх... Вночі « лаптЄногіЄ» влучно «світять» пересувними радарами та працюють «глушилками». Але ТТХ ціх електронних пристроїв лише російською мовою.... Технічна література про засоби зброї -або англійська або російська .... Тому знімай шаровари бо дуже викривають своїм кольором положення на місцевості. Навіть Петро 1 якому програв «під Полтавою» гетьман & европейський король, на початку своєї кар'єри найнявся простим теслярем до європейців за досвідом. Отримав знання , порубав боярам бороди та кафтани. Побрив і вдів у перуку та камзоли..... Побудував ******** флот та розбив славетну Шведську ескадру .... Вчись бовдур,бо гопака скакати та шаблею махати на Запоріжжі вкрай мало за часом вийшло...Нагадати тобі монолог з «Тараса Бульби» ? Що на Гетьманщини щас коїться?
показать весь комментарий
25.02.2021 00:59 Ответить
Должно быть увеличение численности войск и их подготовки. Такая страна большая, как Украина, и которая находится вне военных союзов, что никто нас защищать не будет, типа НАТО, то у Украине нету другого выхода, кроме как защищать себя самой, а для этого нужно иметь на постоянной основе сильное войско и большой численности! в Украине в 1991 году была численность войск миллион человек и такая численность войск должна быть постоянно! Армия - это основа государства, ибо без Армии государство невозможно защитить и строить что-то внутри ибо на него будут нападать и рушить и грабить и т.п. А если есть Армия численностью в миллион чел. То такая Армия для агрессора будет создавать страх и он никогда не решиться проводить агрессию. И если Украина сейчас доведет численность войск до миллиона человек, то Украине не нужна будет никакая помощь ни от кого, потому что такая Армия может решать любые поставленные задачи - имеется ввиду вопрос оккупированных территорий и решение будет очень быстрое! Это не 50 тысяч войск, как в начале войны, которые почти освободили Донбасс, а миллионная Армия - это лавина, которая сносит все на своем пути с огромной скоростью.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:10 Ответить
Наполеон Бонапарт сказал: "Народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"
показать весь комментарий
25.02.2021 01:03 Ответить
Хорошо бы иметь большую и сильную армию. Вот только её надо накормить, одеть-обуть, вооружить, обучать, обеспечить жильём, медобслуживанием, достойной зарплатой и прочее.А это всё стоит денег. Так что ты предлагаешь -- чиновникам и прочей мерзости перестать воровать ?
показать весь комментарий
25.02.2021 01:06 Ответить
У Израиля армия 180тыс,эта армия **** всех в регионе,даже при поддержке в свое время совком арабов,те нихрена не могли зделать евреям.Россия туда вообще не суется и это после того,как авиация Израиля разхерачивает в Сирии русское пво и прочие обьекты.А забросать шапками(миллионнаая армия) это давно уже проходили
показать весь комментарий
25.02.2021 07:50 Ответить
Если у нас начальник Генштаба Коргийчук ,то кто тогда Хомчак ???
показать весь комментарий
25.02.2021 00:18 Ответить
Хомчак тогда просто муж своей жены, губернаторши Черниговской области : наверное, с новорожденной в январе месяце дочкой дома сидит в качестве "кормящего отца", ибо его жена вышла на работу уже через 4 дня после родов.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:31 Ответить
Декретные получает..... Фуражный( от слова фураж - корм) отец....
показать весь комментарий
25.02.2021 01:04 Ответить
Главнокомандующий ВСУ.
показать весь комментарий
25.02.2021 00:34 Ответить
Главнокомандующий ВСУ по конституции - клоун зеленый обыкновенный зеленский
начальник Генштаба - Хомчак
А вот кто ж тогда Корнейчук ???
показать весь комментарий
25.02.2021 06:19 Ответить
Хомчак главнокомандующий ВСУ.
Корнейчук начальник генштаба.
Зеленский верховный главнокомандующий.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:16 Ответить
27 березня 2020 року у зв'язку з поділом посад Начальника Генерального штабу та Головнокомандувача Збройних сил України призначений Головнокомандувачем Збройних сил України

===================
Что то пропустил я это
Спасибо
показать весь комментарий
25.02.2021 11:31 Ответить
а как это укладывается в зелёную логику???
показать весь комментарий
25.02.2021 00:54 Ответить
А **** сокращать кады Штаты башляют кажын год? Надо еще нарастить мотивированых бойцов а не шантрапу котора апосля бегить на ту сторону!
показать весь комментарий
25.02.2021 05:07 Ответить
ДА ТАКОЕ И КОМЕНТИРОВАТЬ ЛИШНЕЕ....НУ КОМУ ЗДРАВОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДАЖЕ В ГОЛОВУ ТАКОЕ МОЖЕТ ПРИЙТИ ИЛИ ЗАДАТЬ ВОПРОСС ТАКОЙ ИЛИ В АРМИИ РУКОВОДСТВЕ ТАКОЕ ПРИДУМАТЬ....ТОЛЬКО НАРАЩИВАТЬ И НАРАЩИВАТЬ БОЕГОТОВНОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО НУЖНО....ВРАГ НЕ СПИТ... РУКИ ЧЕШУТСЯ У НИХ ТВАРЕЙ ЗАГРЕБУЩИЕ ....ХОТЯТ КРОВИ ВЕЗДЕ.... НУЖНО БЫТЬ НА (ЧЕКУ)
показать весь комментарий
25.02.2021 07:21 Ответить
какая тупая рожа...
показать весь комментарий
25.02.2021 08:34 Ответить
 
 