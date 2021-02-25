Начальник Генштаба Корнийчук: Пока идет война, сокращений войска не будет
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Во время оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Корнийчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас уточняется поэтапный порядок приведения штатной численности войск в соответствие с определенными законодательством показателями. В процессе оптимизации штатной структуры ни одно боевое подразделение не может быть сокращено. Есть задача: еще раз проанализировать эффективность и целесообразность нынешних штатов управленческих структур, в частности, учитывая дублирование функций и по небоевым подразделениям", - сказал Корнийчук.
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Он отметил, что более 9 тыс. военнослужащих, призванных по мобилизации, самовольно покинули воинские части и находились в розыске. По словам Корнийчука, законодательные изменения позволили командирам в сотрудничестве с прокуратурой и военной службой правопорядка по определенной процедуре исключить из списков часть этих лиц, а на освободившиеся должности набрать новых мотивированных людей, которые сейчас проходят военную службу по контракту.
"В очередной раз хочу подчеркнуть: пока идет война, о сокращении войска речь не идет. Абсурдно даже об этом говорить. В процессе реформы ни одно боевое подразделение не будет сокращено. Это четкая позиция руководства Вооруженных Сил Украины", - заявил руководитель главного органа военного управления ВСУ.
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При этом, по словам Корнийчука, предлагаются другие пути оптимизации численности: "Исключить аппарат Минобороны и подчиненные ему учреждения, а также Главное управление разведки Минобороны из состава Вооруженных Сил, активнее вводить аутсорсинг". "Благодаря этому Вооруженные Силы будут лишены несвойственных им функций и будут заниматься только задачами по назначению", - добавил Корнийчук.
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ну, посудите сами, разве мог в 1982 году умный молодой парень с интеллектом и способностями поступать, как вот этот Корнейчук, в говенное советское военное училище, если место его жительства был в 1 часе езды от Киева, где был 80-90 самых различных ВУЗов очень высокого уровня?
В военные командные училища в 1980-х гг шли только уж совершенно бездарные и недалекие совки из провинции.
Обратите внимание на следующий поразительный факт: во всем генералитете ВСУ нет ни одного уроженца Киева: сплошь одни колхозники ...
А из хитрожопых колхозников, жадных до денег и власти, получаются министры обороны в виде малограмотного совково-колхозного недоумка генерал-полковника Гелетея, закончившего убогую деревенскую 8-летку на каком-то хуторе.
Что касается армии, то армию проще развалить не сокращая её, что зеленский сейчас прекрасно делает. Судя по отказу Зеленского от сокращения армии, Путин отказался от прямого полноценного вторжения.
начальник Генштаба - Хомчак
А вот кто ж тогда Корнейчук ???
Корнейчук начальник генштаба.
Зеленский верховный главнокомандующий.
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Что то пропустил я это
Спасибо