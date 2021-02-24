Граждане Украины с марта смогут въезжать в Грузию с отрицательным ПЦР-тестом

Граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России, Беларуси с 1 марта смогут посещать Грузию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов.

На третий день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование за свой счет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Кавказа.

Как пояснил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, речь идет о пересечении границы Грузии воздушным путем. Сухопутные границы для иностранцев по-прежнему остаются закрытыми.

Также Гарибашвили объявил о снятии большинства COVID-ограничений. В частности, в стране заработают горнолыжные курорты, спортзалы, возобновит работу междугородный транспорт. Кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений. В силе остается запрет на перемещение в ночные часы (21:00 - 05:00).

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План снятия ограничений:

С 25 февраля откроются гостиницы на горнолыжных курортах;

С 8 марта заработают канатные дороги;

С 25 февраля возобновит работу междугородный транспорт;

Муниципальный транспорт будет работать и на выходных;

С 1 марта в Батуми кафе и рестораны смогут принимать посетителей внутри помещений, с 8 марта – по всей Грузии (кроме выходных);

С 15 марта заработают спортзалы;

С 1 марта допустят проведение конференций и тренингов;

С 1 марта возобновят работу детские сады (раз в две недели будут тестировать 20% сотрудников);

Высшие и профессиональные учебные учреждения с 1 марта смогут возобновить клиническую, практическую, лабораторную деятельность и проводить экзамены в очном (не дистанционном) формате, а с 15 марта восстановится учебный процесс в аудиториях;

С 1 марта откроются музеи и библиотеки;

Театры, спортивные клубы, ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки с 15 марта, а полноценную деятельность с 1 апреля (в театры и на стадионы допустят зрителей);

С 8 марта непродовольственные рынки и торговые центры смогут возобновить работу и на выходных.

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По словам Гарибашвили, все граждане и бизнес-объекты должны строго следовать установленным специалистами рекомендациям.

Ранее Грузия уже упростила правила въезда для граждан стран ЕС, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Бахрейна. С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа.

С 1 февраля в Грузии были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.