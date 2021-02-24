Громадяни України з березня зможуть в'їжджати до Грузії з негативним ПЛР-тестом

Громадяни Вірменії, Азербайджану, України, Казахстану, Росії, Білорусі з 1 березня зможуть відвідувати Грузію за наявності негативного результату ПЛР-тесту, який має бути зроблено впродовж останніх 72 годин.

На третій день перебування в Грузії їм доведеться пройти повторне тестування за свій рахунок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ехо Кавказу.

Як пояснив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, йдеться про перетин кордону Грузії повітряним шляхом. Сухопутні кордони для іноземців, як і раніше залишаються закритими.

Також Гарібашвілі оголосив про зняття більшості COVID-обмежень. Зокрема, в країні запрацюють гірськолижні курорти, спортзали, відновить роботу міжміський транспорт. Кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень. У силі залишається заборона на переміщення в нічні години (21:00 - 05:00).

План зняття обмежень:

З 25 лютого відкриються готелі на гірськолижних курортах;

Від 8 березня запрацюють канатні дороги;

З 25 лютого відновить роботу міжміський транспорт;

Муніципальний транспорт працюватиме і на вихідних;

З 1 березня в Батумі кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині приміщень, з 8 березня - по всій Грузії (крім вихідних);

З 15 березня запрацюють спортзали;

З 1 березня допустять проведення конференцій і тренінгів;

З 1 березня відновлять роботу дитячі садочки (раз на два тижні тестуватимуть 20% співробітників);

Вищі і професійні навчальні заклади з 1 березня зможуть відновити клінічну, практичну, лабораторну діяльність і проводити іспити в очному (не дистанційному) форматі, а з 15 березня відновиться навчальний процес в аудиторіях;

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З 1 березня відкриються музеї і бібліотеки;

Театри, спортивні клуби, ансамблі зможуть відновити репетиції і тренування з 15 березня, а повноцінну діяльність з 1 квітня (в театри і на стадіони допустять глядачів);

Від 8 березня непродовольчі ринки і торгові центри зможуть відновити роботу і на вихідних.

За словами Гарібашвілі, всі громадяни та бізнес-об'єкти повинні строго дотримуватися встановлених фахівцями рекомендацій.

Раніше Грузія вже спростила правила в'їзду для громадян країн ЄС, Туреччини, Ізраїлю, Швейцарії, Норвегії, США, Великої Британії, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Бахрейну. З 1 лютого в країну також можуть потрапити всі іноземці, які пройшли повний курс вакцинації проти COVID-19 вакциною будь-якого типу.

З 1 лютого в Грузії було знято обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Кілька авіакомпаній вже відновили рейси до Грузії.