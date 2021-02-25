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Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ. ИНФОГРАФИКА

Количество летальных случаев, вызванных COVID-19, снижается третью неделю подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном на сайте ВОЗ.

В частности, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано около 66 000 новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей.

Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ 01
Смертность от коронавируса

Как отмечается, шестую неделю подряд продолжает падать число зарегистрированных новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев COVID-19, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ 02

Таким образом, отмечают в ВОЗ, с момента начала пандемии глобальные кумулятивные числа достигли 110,7 млн заболевания и более 2,4 млн случаев смертей.

За последнюю неделю наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировано в США (480 467 новых случаев, снижение на 29%), Бразилии (316 221, снижение на 1%), Франция ( 131 179, рост на 3%), Россия (92 843, снижение на 11%) и Индия (86 711, увеличение на 10%).
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ну конечно, вирус погибает под прямыми солнечными лучами. то же с гриппом и рядом других вирусов. и только в Украине бубочка скажет что мы перемоглы
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25.02.2021 08:05 Ответить
І тільки в нас, чомусь, зростає... Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5079
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25.02.2021 08:16 Ответить
Тому, що в Україні блазні тільки зараз почали вакцинацію, та й то, нікчемним індійським шмурдяком, що надають безкоштовно найбіднішим країнам світу - Афганістан, Гана, та інші.
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25.02.2021 08:34 Ответить
Що обрав мудрий нарід, те і має.
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25.02.2021 08:40 Ответить
 
 