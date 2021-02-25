Смертность от COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд, - ВОЗ. ИНФОГРАФИКА

Количество летальных случаев, вызванных COVID-19, снижается третью неделю подряд.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом говорится в еженедельном отчете Всемирной организации здравоохранения, опубликованном на сайте ВОЗ.

В частности, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано около 66 000 новых смертей, что на 20% меньше по сравнению с предыдущей.



Смертность от коронавируса

Как отмечается, шестую неделю подряд продолжает падать число зарегистрированных новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в мире было зарегистрировано 2,4 миллиона новых случаев COVID-19, что на 11% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

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Таким образом, отмечают в ВОЗ, с момента начала пандемии глобальные кумулятивные числа достигли 110,7 млн заболевания и более 2,4 млн случаев смертей.

За последнюю неделю наибольшее количество новых случаев инфицирования зафиксировано в США (480 467 новых случаев, снижение на 29%), Бразилии (316 221, снижение на 1%), Франция ( 131 179, рост на 3%), Россия (92 843, снижение на 11%) и Индия (86 711, увеличение на 10%).