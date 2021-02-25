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Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ. ІНФОГРАФІКА

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Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ. ІНФОГРАФІКА

Кількість летальних випадків, спричинених COVID-19, знижується третій тиждень поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому на сайті ВООЗ.

Зокрема, минулого тижня у світі було зареєстровано приблизно 66 000 нових смертей, що на 20% менше порівняно з попереднім.

Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ 01
Смертність від коронавірусу

Як зазначається, шостий тиждень поспіль продовжує падати кількість зареєстрованих нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними ВООЗ, минулого тижня у світі було зареєстровано 2,4 мільйона нових випадків COVID-19, що на 11% менше порівняно з попереднім тижнем.

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Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ 02

Таким чином, зазначають у ВООЗ, з моменту початку пандемії глобальні кумулятивні числа досягли 110,7 млн ​​захворювань і більш 2,4 млн випадків смертей.

За останній тиждень найбільшу кількість нових випадків інфікування зафіксовано в США (480 467 нових випадків, зниження на 29%), Бразилії (316 221, зниження на 1%), Франції (131 179, зростання на 3%), Росії (92 843, зниження на 11%) та Індії (86 711, збільшення на 10%).

Автор: Наталя Джума
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ну конечно, вирус погибает под прямыми солнечными лучами. то же с гриппом и рядом других вирусов. и только в Украине бубочка скажет что мы перемоглы
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25.02.2021 08:05 Відповісти
І тільки в нас, чомусь, зростає... Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5079
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25.02.2021 08:16 Відповісти
Тому, що в Україні блазні тільки зараз почали вакцинацію, та й то, нікчемним індійським шмурдяком, що надають безкоштовно найбіднішим країнам світу - Афганістан, Гана, та інші.
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25.02.2021 08:34 Відповісти
Що обрав мудрий нарід, те і має.
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25.02.2021 08:40 Відповісти
 
 