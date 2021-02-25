Смертність від COVID-19 у світі знижується третій тиждень поспіль, - ВООЗ. ІНФОГРАФІКА

Кількість летальних випадків, спричинених COVID-19, знижується третій тиждень поспіль.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я, опублікованому на сайті ВООЗ.

Зокрема, минулого тижня у світі було зареєстровано приблизно 66 000 нових смертей, що на 20% менше порівняно з попереднім.



Смертність від коронавірусу

Як зазначається, шостий тиждень поспіль продовжує падати кількість зареєстрованих нових випадків інфікування коронавірусом.

За даними ВООЗ, минулого тижня у світі було зареєстровано 2,4 мільйона нових випадків COVID-19, що на 11% менше порівняно з попереднім тижнем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ВООЗ вважають, що пандемія COVID-19 закінчиться на початку 2022 року

Таким чином, зазначають у ВООЗ, з моменту початку пандемії глобальні кумулятивні числа досягли 110,7 млн ​​захворювань і більш 2,4 млн випадків смертей.

За останній тиждень найбільшу кількість нових випадків інфікування зафіксовано в США (480 467 нових випадків, зниження на 29%), Бразилії (316 221, зниження на 1%), Франції (131 179, зростання на 3%), Росії (92 843, зниження на 11%) та Індії (86 711, збільшення на 10%).