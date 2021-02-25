За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19
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24 февраля 2021 стартовала вакцинации против COVID-19 в Украине. Первой дозой уже успели вакцинировать 159 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".
Количество прививок, проведенных в регионах:
Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.
По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных события после иммунизации.
Топ комментарии
+25 vitaliymkua
показать весь комментарий25.02.2021 09:13
+23 Василь Довганенко 7230397a
показать весь комментарий25.02.2021 09:14
+13 ледокол С Бандэра
показать весь комментарий25.02.2021 09:20
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И почему по 10ть? Там жеж был план вакцинации, мобильные бригады и ла-ла-ла