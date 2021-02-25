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За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

24 февраля 2021 стартовала вакцинации против COVID-19 в Украине. Первой дозой уже успели вакцинировать 159 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".

Количество прививок, проведенных в регионах:

Винницкая область - 10 прививок;
Житомирская область - 40 прививок;
Киевская область - 19 прививок;
Черкасская область - 80 прививок;
Черниговская область - 10 прививок.

По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных события после иммунизации.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
Потужно! За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2410
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25.02.2021 09:13
+23
Молодці! Зєльоні довго запрягали , а тепер як рвануть .... 160 прививок в день це сила.
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25.02.2021 09:14
+13
И пусть весь Мир завидует!
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25.02.2021 09:20
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В Израиле по 100 тысяч в день, но то таке
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25.02.2021 13:52 Ответить
41 785 000 человек населения делим на 159 прививок в день, делим на 365 дней в году, получаем приблизитольно 720 лет на всеобщую вакцинацию страны, новый мировой рекорд
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25.02.2021 14:27 Ответить
Дубилет насчитал 37 000 000.
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25.02.2021 15:10 Ответить
я не считал, гугл считал
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25.02.2021 15:12 Ответить
Интересно, а эти каличи которые по 10 прививок делали. Знают что открытые мультидозы нужно уничтожать в течении 6ти часов?


И почему по 10ть? Там жеж был план вакцинации, мобильные бригады и ла-ла-ла

За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2311
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25.02.2021 14:28 Ответить
(нараспев) Стоопяатьдеесяаатдевяааатттьь?!
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25.02.2021 14:31 Ответить
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