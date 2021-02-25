За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19

24 февраля 2021 стартовала вакцинации против COVID-19 в Украине. Первой дозой уже успели вакцинировать 159 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает "Коронавірус.Інфо".

Количество прививок, проведенных в регионах:



Винницкая область - 10 прививок;

Житомирская область - 40 прививок;

Киевская область - 19 прививок;

Черкасская область - 80 прививок;

Черниговская область - 10 прививок.

По состоянию на 24 февраля 2021 не получено ни одного сообщения от ГП "Государственный экспертный центр Минздрава Украины" о зарегистрированных неблагоприятных события после иммунизации.

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