За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19

24 лютого 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 в Україні. Першою дозою вже встигли вакцинувати 159 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Коронавірус.Інфо".

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область - 10 щеплень;

Житомирська область - 40 щеплень;

Київська область - 19 щеплень;

Черкаська область - 80 щеплень;

Чернігівська область - 10 щеплень.

Станом на 24 лютого 2021 року ніхто не почув жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації.

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