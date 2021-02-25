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За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19

24 лютого 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 в Україні. Першою дозою вже встигли вакцинувати 159 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Коронавірус.Інфо".

Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.

Станом на 24 лютого 2021 року ніхто не почув жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації.

Також читайте: Ляшко про стан лікарів, яких першими вакцинували проти коронавірусу в Україні: "Почуваються добре"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Потужно! За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19 - Цензор.НЕТ 2410
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25.02.2021 09:13
+23
Молодці! Зєльоні довго запрягали , а тепер як рвануть .... 160 прививок в день це сила.
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25.02.2021 09:14
+13
И пусть весь Мир завидует!
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25.02.2021 09:20
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В Израиле по 100 тысяч в день, но то таке
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25.02.2021 13:52 Відповісти
41 785 000 человек населения делим на 159 прививок в день, делим на 365 дней в году, получаем приблизитольно 720 лет на всеобщую вакцинацию страны, новый мировой рекорд
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25.02.2021 14:27 Відповісти
Дубилет насчитал 37 000 000.
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25.02.2021 15:10 Відповісти
я не считал, гугл считал
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25.02.2021 15:12 Відповісти
Интересно, а эти каличи которые по 10 прививок делали. Знают что открытые мультидозы нужно уничтожать в течении 6ти часов?


И почему по 10ть? Там жеж был план вакцинации, мобильные бригады и ла-ла-ла

За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2311
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25.02.2021 14:28 Відповісти
(нараспев) Стоопяатьдеесяаатдевяааатттьь?!
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25.02.2021 14:31 Відповісти
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