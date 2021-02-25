За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19
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24 лютого 2021 року стартувала вакцинація проти COVID-19 в Україні. Першою дозою вже встигли вакцинувати 159 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомляє "Коронавірус.Інфо".
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
Вінницька область - 10 щеплень;
Житомирська область - 40 щеплень;
Київська область - 19 щеплень;
Черкаська область - 80 щеплень;
Чернігівська область - 10 щеплень.
Станом на 24 лютого 2021 року ніхто не почув жодного повідомлення від ДП "Державний експертний центр МОЗ України" про зареєстровані несприятливі події після імунізації.
Топ коментарі
+25 vitaliymkua
показати весь коментар25.02.2021 09:13
+23 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар25.02.2021 09:14
+13 ледокол С Бандэра
показати весь коментар25.02.2021 09:20
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И почему по 10ть? Там жеж был план вакцинации, мобильные бригады и ла-ла-ла