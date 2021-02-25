РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8020 посетителей онлайн
Новости Общество
1 264 10
вакцина (3815) Киев (24533)

В Киеве начинается COVID-вакцинация: первый укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Киеве начинается COVID-вакцинация: первый укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы

В Киеве начинается процесс вакцинации против коронавируса. Одним из первых провакцинированных станет заведующий одним из отделений больницы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"В столице начался процесс вакцинации против COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), предоставленной Министерством здравоохранения. Одним из первых провакцинированных станет заведующий одним из отделений Александровской клинической больницы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что транслировать процесс вакцинации и пресс-брифинг будет телеканал "Киев". Трансляция запланирована на 10:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За первый день вакцинации в Украине сделали 159 прививок от COVID-19
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Блин, пафоса как будто человека в космос запускаем. Тьху !
показать весь комментарий
25.02.2021 10:40
+2
Да емуто пох, давно уже переболел.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:13
+2
На трансляцию как это уколят Степанову я бы посмотрел, а на эту показуху желания нет.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Джимми, Джимми! Ача, ача!
показать весь комментарий
25.02.2021 10:05 Ответить
В Киеве начинается COVID-вакцинация: первый укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
25.02.2021 10:10 Ответить
« укололся и пошёл» 😀😀😜
показать весь комментарий
25.02.2021 10:11 Ответить
а куда он денется
показать весь комментарий
25.02.2021 10:12 Ответить
Да емуто пох, давно уже переболел.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:13 Ответить
На трансляцию как это уколят Степанову я бы посмотрел, а на эту показуху желания нет.
показать весь комментарий
25.02.2021 10:19 Ответить
"первый укол получит заведующий" - гребаный совок. Красную ленточку перерезать будут? Праздничный митинг и фуршет?
показать весь комментарий
25.02.2021 10:28 Ответить
Блин, пафоса как будто человека в космос запускаем. Тьху !
показать весь комментарий
25.02.2021 10:40 Ответить
Подейкують, для тої вакцини індуси беруть воду просто із священної річки Ганг!
показать весь комментарий
25.02.2021 12:12 Ответить
У Києві розпочинається COVID-вакцинація: перший укол отримає завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні - Цензор.НЕТ 5170
показать весь комментарий
25.02.2021 13:26 Ответить
 
 