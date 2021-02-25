У Києві розпочинається COVID-вакцинація: перший укол отримає завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні

У Києві розпочинається процес вакцинації проти коронавірусу. Одним із перших провакцинованих стане завідувач одного з відділень лікарні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я. Одним із перших провакцинованих стане завідувач одного з відділень Олександрівської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транслюватиме процес вакцинації та пресбрифінг телеканал "Київ". Трансляція запланована на 10:00.

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