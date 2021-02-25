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У Києві розпочинається COVID-вакцинація: перший укол отримає завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Києві розпочинається COVID-вакцинація: перший укол отримає завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні

У Києві розпочинається процес вакцинації проти коронавірусу. Одним із перших провакцинованих стане завідувач одного з відділень лікарні.

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"У столиці розпочався процес вакцинації проти COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я. Одним із перших провакцинованих стане завідувач одного з відділень Олександрівської клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що транслюватиме процес вакцинації та пресбрифінг телеканал "Київ". Трансляція запланована на 10:00.

Читайте також: За перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень проти COVID-19

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Блин, пафоса как будто человека в космос запускаем. Тьху !
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25.02.2021 10:40
+2
Да емуто пох, давно уже переболел.
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25.02.2021 10:13
+2
На трансляцию как это уколят Степанову я бы посмотрел, а на эту показуху желания нет.
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25.02.2021 10:19
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Джимми, Джимми! Ача, ача!
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25.02.2021 10:05 Відповісти
В Киеве начинается COVID-вакцинация: первый укол получит заведующий отделением Александровской клинической больницы - Цензор.НЕТ 4313
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25.02.2021 10:10 Відповісти
« укололся и пошёл» 😀😀😜
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25.02.2021 10:11 Відповісти
а куда он денется
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25.02.2021 10:12 Відповісти
Да емуто пох, давно уже переболел.
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25.02.2021 10:13 Відповісти
На трансляцию как это уколят Степанову я бы посмотрел, а на эту показуху желания нет.
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25.02.2021 10:19 Відповісти
"первый укол получит заведующий" - гребаный совок. Красную ленточку перерезать будут? Праздничный митинг и фуршет?
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25.02.2021 10:28 Відповісти
Блин, пафоса как будто человека в космос запускаем. Тьху !
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25.02.2021 10:40 Відповісти
Подейкують, для тої вакцини індуси беруть воду просто із священної річки Ганг!
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25.02.2021 12:12 Відповісти
У Києві розпочинається COVID-вакцинація: перший укол отримає завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні - Цензор.НЕТ 5170
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25.02.2021 13:26 Відповісти
 
 