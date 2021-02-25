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Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что верила в "человечность" Александра Лукашенко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Дмитрию Гордону.

Тихановская назвала Лукашенко "хитрым, жестким и жестоким".

"И на самом деле – опять же, наверное, по наивности – я до последнего верила в его человечность. Я знала про насилие в прошлые годы, но в этом году, мне казалось, он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет: "Я ошибся. Я не должен был этого делать". Клянусь. Я в это верила до последнего", – сказала она.

Тихановская предположила, что если бы он так сделал, белорусы его "даже простили бы и поняли".

"Мне казалось: ты совершил такое зверство, ты это осознал и понимаешь, что в глазах белорусов ты больше не батька. Ты преступник. Если бы он сказал: "Я понимаю, мое время прошло. Я больше не реабилитируюсь. Но если нужна моя помощь – я все-таки в этой стране 26 лет – я готов встать рядом и помочь вам и новому лидеру с новыми выборами". Я думаю, что белорусы его бы простили. Возможно, не простила бы часть людей, чьи родные погибли. Но по крайней мере сказали бы: "Вот это мужик!" Я верила", – сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас в Беларуси время партизанщины, весной протесты возобновятся с новой силой, - Тихановская

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в "Весне".

Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей.

Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
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Топ комментарии
+32
клянусь, ты Д У Р А
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25.02.2021 10:56
+15
ох и консерва)))
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25.02.2021 10:58
+15
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8938
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25.02.2021 11:02
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клянусь, ты Д У Р А
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25.02.2021 10:56 Ответить
она не дура,она намного хуже...вот эти откровения слышат сейчас люди ,которых мусора @бли дубиналом в обезьянниках,опускали почки и.т.д. первая мысль-"ну его нах больше такое"...вобщем ябатька доволен
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25.02.2021 11:12 Ответить
Она кто угодно, только не дура)) Она жена чувака, который топил за Новороссию, который Крымнашист и бывал в оккупированном Крыму, где участвовал в проектах по легализации оккупации полуострова, внесен в базу Миротворец. Такой себе блогер на русские бабки. Сама она сделала все, чтобы слить протест - такая себе г-жа Гапон-Тихановская, которая во время протестов топила за Россию и Путина, за русский язык и союзное государство. Сейчас прикидывается или наивной, или слабоумной. Я думаю, что они оба - российские агенты.
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25.02.2021 12:09 Ответить
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1577
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25.02.2021 10:57 Ответить
Дура стоеросовая
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25.02.2021 10:57 Ответить
ох и консерва)))
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25.02.2021 10:58 Ответить
Прям как у нас...
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6408
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25.02.2021 10:58 Ответить
ты зачем мыло надгрыз? Если уж надгрыз, то съедай полностью
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25.02.2021 11:57 Ответить
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 93
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25.02.2021 11:00 Ответить
"Ну и дура..."
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25.02.2021 11:04 Ответить
Я луку давно усатым чёртом называю не случайно.
Сатане верить нельзя, какими бы сладкими и красивыми словами это не было.
Он купил ваши души, и тень вам прийдется пройти все круги ада.
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25.02.2021 11:00 Ответить
Та приспіть її вже, хто ближче знаходиться, най, курррва, не страждає !!! Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8916
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25.02.2021 11:01 Ответить
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6190.
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25.02.2021 11:01 Ответить
Разве нормальный вменяемый человек может верить в человечность этого ньюСталина?
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25.02.2021 11:02 Ответить
Идиотка.
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25.02.2021 11:02 Ответить
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8938
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25.02.2021 11:02 Ответить
Та то шо ты лошица, всем давно понятно. Не надо это лишний раз подтверждать. У нас одно такое уже есть. Волею случая ставшее президентом.
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25.02.2021 11:03 Ответить
Господи боже, вона ще тупіша за Навального. Таке враження що Путін з Лукашенком виростили собі саме таких "опозиціонерів", аби потім дискредитувати опозицію як явище.
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25.02.2021 11:03 Ответить
И этот человек возглавлял протесты!!Наивная дура!!!
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25.02.2021 11:05 Ответить
Які протести? З квіточками??? Хочете бачити протест ? Київ 2014.
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25.02.2021 11:10 Ответить
кто то верит в путена, кто то в лукабеса, кто то даже в зелупного...
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25.02.2021 11:06 Ответить
Мда... Мне жаль Беларусь. Сначала это недоразумение, потом какие-то невнятные протесты. Опять страну отдали во власть тирана и убийцы...
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25.02.2021 11:06 Ответить
ХЗ, конечно! Трудно судить объективно о другой стране из-за границы.
Но как по мне, все эти крики оппозиционных политиков, о якобы больших фальсификациях - ни что иное, как пшик. У Александра Лукашенко в Беларуси есть поддержка в простых белорусов. И она не маленькая. Думаю 45-50% не менее. То есть, даже если он сфальсифицировал выборы, то на 5, максимум 10%.
На сайтах, вроде, хартии - пишут что якобы по екзит полам, за Лукашенко проголосовали ~ 8-10%, а за Тихановскую 82-85%.
Ну и где эти 85%?
На самом деле, очень многих белорусов - все устраивает. Дешевый бензин(в стране в которой нет своей нефти), фактически бесплатная комуналка (в стране в которой нет своего газа), отличные (даже по европейским меркам) дороги, высокие(по меркам СНГ зарплаты). Ну а права, свободы, выборы, демократия? Это 80-90% белорусов не нужно.
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25.02.2021 11:07 Ответить
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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25.02.2021 11:17 Ответить
Тебе платежку за коммуналку кинуть фото, друзья из Минска прислали? $120 долларов по курсу за 2-ку в "спальнике"! Без всяких субсидий! За январь! Я в Киеве $85 плачу за "трешку" и плюс субсидия 1300 гривен. Продукты с украинскими не сравнить по качеству и цены космос. Покажи мне 18 резеденций у Зеленского или попередныков. Так у нас при том уже 6-й, а там единственный. Ментам, да, хорошо, на пенсию в 50 лет и пенсии от $450 + но все в менты не влезут бо не будет кого доить. Да, народ ленивый на подъем, реальных оппов закрыли еще в мае, остальные просто стадо.
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25.02.2021 12:00 Ответить
Плюс медицина не чета нашей.
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25.02.2021 15:47 Ответить
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8629.
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25.02.2021 11:07 Ответить
Она что много лет пребывала в летаргическом сне?

16 сентября исполняется 15 лет с момента исчезновения в Беларуси политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Дело официально не раскрыто, как и дела об исчезновении при невыясненных обстоятельствах экс-главы МВД Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского.
Друзья политика Геннадия Карпенко сомневаются в его естественной смерти.
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25.02.2021 11:07 Ответить
"Она что много лет пребывала в летаргическом сне?"

_Не, это - "Мы живём, под собою не чуя страны" (с)
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25.02.2021 11:24 Ответить
Йосип Мандельштам. Жертва кривавого терору російського вождя Сраліна.
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25.02.2021 12:22 Ответить
Це ж вже було.
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9012
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25.02.2021 11:08 Ответить
У нас таких как ты пол страны, они тоже верят в то что зеля президент.
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25.02.2021 11:09 Ответить
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2225. Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9425 .
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25.02.2021 11:10 Ответить
Ну, да таки, все человеческое ему не чуждо Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9309
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25.02.2021 11:14 Ответить
Как исчезали оппоненты Лукашенко
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA
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25.02.2021 11:14 Ответить
На руководящем посту Лукашенко уже пересидел Брежнева - самого долгоиграющего из советских генсеков.
Подзуживая журналистов, президент Лукашенко любит подчеркнуть, что его называют последним диктатором Европы.
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25.02.2021 11:15 Ответить
повезло, что не верила до конца, в человечность Томаса де Торквемада.
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25.02.2021 11:18 Ответить
Она ещё одна из тех, кто хотел посмотреть в глаза Пуйлу и увидеть там человечность ???
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25.02.2021 11:19 Ответить
Что Вы спрашиваете? Дети наивные. Что одна, что другой.
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25.02.2021 11:26 Ответить
Зе - не дети, а враг!
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25.02.2021 15:29 Ответить
Плакала у него на плече, денег просила. Выпросила.
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25.02.2021 11:23 Ответить
"Вот и верь после этого людям -
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
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25.02.2021 11:24 Ответить
наивный - ая, ое; вен, вна 1) Обнаруживающий неопытность, неискушенный, простодушно доверчивый. Наивный мечтатель. ... Человека называют наивным, если он охотно верит всему, о чём ему говорят, потому что очень доверчив или не имеет достаточного жизненного опыта.

----------

Наивность - неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени; синонимы: неискушенность, непосвященность, бесхитростность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость; Википедия
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25.02.2021 11:24 Ответить
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4183
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25.02.2021 11:25 Ответить
Бреше. Як можна вірити в людяність Лукашенка знаючи що він наказував своєму "ескадрону смерті" вбивати противників ( вважаються зниклими без вісті, журналіст Завадський, колишній міністр МВС Білорусі Захаренко , Красовский, Гончар) його диктатури яку він почав будувати зразу після приходу до влади ?
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25.02.2021 11:32 Ответить
Лохушка наивная!!!!!
Она вообще историю своей страны знает?
Куда батька конкурентов девал в свои ранние годы?
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25.02.2021 11:32 Ответить
Она смотрела, как комуняка калечмл и уничтожал мирных людей ни за что, и верила, дура безнадежная, иди занимайся бульбой.
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25.02.2021 11:33 Ответить
И продолжает верить в человечность путина.
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25.02.2021 11:35 Ответить
тихановская - вторая ошибка Белоруси.
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25.02.2021 11:37 Ответить
Или дура , или работу работала!! Лукашенко как и путин - просто палачи!!!! Верить можешь в БОГА и то потихоньку и без посредников, так для души!!!
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25.02.2021 11:43 Ответить
Там не одна она такая, там 90% таких. Айфончик с бульбером в Сочи не встретился, все уже нас всех белорруских опповых сайтах поют какой медведев мудрый и хороший. За период с XV по XX века, гордые литвины полностью дегенерировали до уровня колхозных ватанов, в Мордор на ягель им самая дорога.
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25.02.2021 11:46 Ответить
Тупа, неосвідчена домогосподарка.
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25.02.2021 12:19 Ответить
неосвідчена
===
Ти, як я бачу, також не дуже...освічений Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3275
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25.02.2021 14:06 Ответить
Вітаю з новим ніком. Щось ти надовго не затримуєшся....
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25.02.2021 14:39 Ответить
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7319
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25.02.2021 12:21 Ответить
Как просрать..окно возможности для страны.. не выходя из кухни
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25.02.2021 12:25 Ответить
А в человечность Путина небось до сих пор веришь? Беда с вами, верующими...
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25.02.2021 12:26 Ответить
Достойно повторения:

Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6750 Дід Трохим

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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25.02.2021 12:27 Ответить
Спочатку і ми так думали про нашу владу
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25.02.2021 12:48 Ответить
Дураком нужно было быть чтобы такое себе думать.
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25.02.2021 15:31 Ответить
Таке враження,що вона явно несповна розуму... Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1956
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25.02.2021 12:49 Ответить
Света послушай плёнку Медведчука и Суркова.Эти два деятеля с хи хи ха ха обсуждают судьбы пленных живых людей.Аморалы льстят себе выясняя,кто с них голубь,кто ястреб.По мне оба деградирующих кочета.И Лука такой же деградант Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9659
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25.02.2021 12:52 Ответить
та досі впевнена у тому що ***** самий чалавечній чалавек
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25.02.2021 13:40 Ответить
Ваше благородие, госпожа победа,
Значит, Ваша песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови
Не везет Вам в смерти - повезёт в любви!
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25.02.2021 13:40 Ответить
Віддайся йому!!!
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25.02.2021 14:25 Ответить
идиотка.....
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25.02.2021 19:31 Ответить
 
 