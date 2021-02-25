Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что верила в "человечность" Александра Лукашенко.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью Дмитрию Гордону.
Тихановская назвала Лукашенко "хитрым, жестким и жестоким".
"И на самом деле – опять же, наверное, по наивности – я до последнего верила в его человечность. Я знала про насилие в прошлые годы, но в этом году, мне казалось, он как мужчина, видя, что натворил, выйдет к людям и скажет: "Я ошибся. Я не должен был этого делать". Клянусь. Я в это верила до последнего", – сказала она.
Тихановская предположила, что если бы он так сделал, белорусы его "даже простили бы и поняли".
"Мне казалось: ты совершил такое зверство, ты это осознал и понимаешь, что в глазах белорусов ты больше не батька. Ты преступник. Если бы он сказал: "Я понимаю, мое время прошло. Я больше не реабилитируюсь. Но если нужна моя помощь – я все-таки в этой стране 26 лет – я готов встать рядом и помочь вам и новому лидеру с новыми выборами". Я думаю, что белорусы его бы простили. Возможно, не простила бы часть людей, чьи родные погибли. Но по крайней мере сказали бы: "Вот это мужик!" Я верила", – сказала политик.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской. После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).
По данным правозащитного центра "Весна", с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на февраль в стране насчитывается 251 политический заключенный, сообщили в "Весне".
Сразу после выборов силовики угрозами заставили Тихановскую покинуть Беларусь, сейчас она с двумя детьми живет в столице Литвы Вильнюсе. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей.
Западные лидеры высказали поддержку Тихановской и не признали победу Лукашенко на выборах, против него и его окружения ЕС ввел санкции.
Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.
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Сатане верить нельзя, какими бы сладкими и красивыми словами это не было.
Он купил ваши души, и тень вам прийдется пройти все круги ада.
Но как по мне, все эти крики оппозиционных политиков, о якобы больших фальсификациях - ни что иное, как пшик. У Александра Лукашенко в Беларуси есть поддержка в простых белорусов. И она не маленькая. Думаю 45-50% не менее. То есть, даже если он сфальсифицировал выборы, то на 5, максимум 10%.
На сайтах, вроде, хартии - пишут что якобы по екзит полам, за Лукашенко проголосовали ~ 8-10%, а за Тихановскую 82-85%.
Ну и где эти 85%?
На самом деле, очень многих белорусов - все устраивает. Дешевый бензин(в стране в которой нет своей нефти), фактически бесплатная комуналка (в стране в которой нет своего газа), отличные (даже по европейским меркам) дороги, высокие(по меркам СНГ зарплаты). Ну а права, свободы, выборы, демократия? Это 80-90% белорусов не нужно.
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
16 сентября исполняется 15 лет с момента исчезновения в Беларуси политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Дело официально не раскрыто, как и дела об исчезновении при невыясненных обстоятельствах экс-главы МВД Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского.
Друзья политика Геннадия Карпенко сомневаются в его естественной смерти.
_Не, это - "Мы живём, под собою не чуя страны" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA
Подзуживая журналистов, президент Лукашенко любит подчеркнуть, что его называют последним диктатором Европы.
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
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Наивность - неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени; синонимы: неискушенность, непосвященность, бесхитростность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость; Википедия
Она вообще историю своей страны знает?
Куда батька конкурентов девал в свои ранние годы?
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Ти, як я бачу, також не дуже...освічений
Дід Трохим
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Значит, Ваша песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови…
Не везет Вам в смерти - повезёт в любви!