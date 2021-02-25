Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що вірила в "людяність" Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Тіхановська назвала Лукашенка "хитрим, жорстким і жорстоким".

"І насправді – знову ж, напевно, з наївності – я до останнього вірила в його людяність. Я знала про насильство в минулі роки, але цього року, мені здавалося, він як чоловік, побачивши, що накоїв, вийде до людей і скаже: "Я помилився. Мені не потрібно було цього робити". Клянуся. Я в це вірила до останнього", – сказала вона.

Тіхановська припустила, що, якби він так зробив, білоруси його "навіть пробачили б і зрозуміли".

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"Мені здавалося: ти зробив таке звірство, ти це усвідомив і розумієш, що в очах білорусів ти більше не бацька. Ти злочинець. Якби він сказав: "Я розумію, мій час минув. Я більше не реабілітуюсь. Але якщо потрібна моя допомога – я все-таки в цій країні 26 років – я готовий стати поруч і допомогти вам і новому лідерові з новими виборами". Я думаю, що білоруси його б пробачили. Можливо, не пробачила б частина людей, рідні яких загинули. Але принаймні сказали б: "Ось це мужик!" Я вірила", – сказала політикиня.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи засвідчували впевнену перемогу Тіхановської. Після виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту незгодних із їхніми результатами (на піку в мітингах брало участь по кілька сотень тисяч людей, від початку 2021 року протестна активність знизилася).



За даними правозахисного центру "Весна", із серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох. Станом на лютий у країні налічують 251 політичного в'язня, повідомили у "Весні".



Одразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе у столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували вибрати "між дітьми й в'язницею" і вона вибрала дітей.

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Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС ввів санкції.



Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують 2021 року), а вже після цього провести нові вибори.



