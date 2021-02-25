Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що вірила в "людяність" Олександра Лукашенка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону.
Тіхановська назвала Лукашенка "хитрим, жорстким і жорстоким".
"І насправді – знову ж, напевно, з наївності – я до останнього вірила в його людяність. Я знала про насильство в минулі роки, але цього року, мені здавалося, він як чоловік, побачивши, що накоїв, вийде до людей і скаже: "Я помилився. Мені не потрібно було цього робити". Клянуся. Я в це вірила до останнього", – сказала вона.
Тіхановська припустила, що, якби він так зробив, білоруси його "навіть пробачили б і зрозуміли".
"Мені здавалося: ти зробив таке звірство, ти це усвідомив і розумієш, що в очах білорусів ти більше не бацька. Ти злочинець. Якби він сказав: "Я розумію, мій час минув. Я більше не реабілітуюсь. Але якщо потрібна моя допомога – я все-таки в цій країні 26 років – я готовий стати поруч і допомогти вам і новому лідерові з новими виборами". Я думаю, що білоруси його б пробачили. Можливо, не пробачила б частина людей, рідні яких загинули. Але принаймні сказали б: "Ось це мужик!" Я вірила", – сказала політикиня.
Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи засвідчували впевнену перемогу Тіхановської. Після виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту незгодних із їхніми результатами (на піку в мітингах брало участь по кілька сотень тисяч людей, від початку 2021 року протестна активність знизилася).
За даними правозахисного центру "Весна", із серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох. Станом на лютий у країні налічують 251 політичного в'язня, повідомили у "Весні".
Одразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе у столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували вибрати "між дітьми й в'язницею" і вона вибрала дітей.
Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС ввів санкції.
Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують 2021 року), а вже після цього провести нові вибори.
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Сатане верить нельзя, какими бы сладкими и красивыми словами это не было.
Он купил ваши души, и тень вам прийдется пройти все круги ада.
Но как по мне, все эти крики оппозиционных политиков, о якобы больших фальсификациях - ни что иное, как пшик. У Александра Лукашенко в Беларуси есть поддержка в простых белорусов. И она не маленькая. Думаю 45-50% не менее. То есть, даже если он сфальсифицировал выборы, то на 5, максимум 10%.
На сайтах, вроде, хартии - пишут что якобы по екзит полам, за Лукашенко проголосовали ~ 8-10%, а за Тихановскую 82-85%.
Ну и где эти 85%?
На самом деле, очень многих белорусов - все устраивает. Дешевый бензин(в стране в которой нет своей нефти), фактически бесплатная комуналка (в стране в которой нет своего газа), отличные (даже по европейским меркам) дороги, высокие(по меркам СНГ зарплаты). Ну а права, свободы, выборы, демократия? Это 80-90% белорусов не нужно.
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
16 сентября исполняется 15 лет с момента исчезновения в Беларуси политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Дело официально не раскрыто, как и дела об исчезновении при невыясненных обстоятельствах экс-главы МВД Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского.
Друзья политика Геннадия Карпенко сомневаются в его естественной смерти.
_Не, это - "Мы живём, под собою не чуя страны" (с)
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA
Подзуживая журналистов, президент Лукашенко любит подчеркнуть, что его называют последним диктатором Европы.
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
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Наивность - неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени; синонимы: неискушенность, непосвященность, бесхитростность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость; Википедия
Она вообще историю своей страны знает?
Куда батька конкурентов девал в свои ранние годы?
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Ти, як я бачу, також не дуже...освічений
Дід Трохим
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
Значит, Ваша песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови…
Не везет Вам в смерти - повезёт в любви!