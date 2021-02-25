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Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що вірила в "людяність" Олександра Лукашенка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Тіхановська назвала Лукашенка "хитрим, жорстким і жорстоким".

"І насправді – знову ж, напевно, з наївності – я до останнього вірила в його людяність. Я знала про насильство в минулі роки, але цього року, мені здавалося, він як чоловік, побачивши, що накоїв, вийде до людей і скаже: "Я помилився. Мені не потрібно було цього робити". Клянуся. Я в це вірила до останнього", – сказала вона.

Тіхановська припустила, що, якби він так зробив, білоруси його "навіть пробачили б і зрозуміли".

Також читайте: "Ти політичний, ти - здохнеш": 16-річного учасника протестів у Білорусі, який страждає на епілепсію, засудили до 5 років колонії

"Мені здавалося: ти зробив таке звірство, ти це усвідомив і розумієш, що в очах білорусів ти більше не бацька. Ти злочинець. Якби він сказав: "Я розумію, мій час минув. Я більше не реабілітуюсь. Але якщо потрібна моя допомога – я все-таки в цій країні 26 років – я готовий стати поруч і допомогти вам і новому лідерові з новими виборами". Я думаю, що білоруси його б пробачили. Можливо, не пробачила б частина людей, рідні яких загинули. Але принаймні сказали б: "Ось це мужик!" Я вірила", – сказала політикиня.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними, перемогу на них здобув Олександр Лукашенко, за якого проголосувало 80,1% виборців. Друге місце з 10,1% голосів посіла Тіхановська. Водночас альтернативні екзитполи засвідчували впевнену перемогу Тіхановської. Після виборів у Білорусі розпочалися масові акції протесту незгодних із їхніми результатами (на піку в мітингах брало участь по кілька сотень тисяч людей, від початку 2021 року протестна активність знизилася).

За даними правозахисного центру "Весна", із серпня на акціях затримали понад 25 тис. осіб, сумарно вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявила про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох. Станом на лютий у країні налічують 251 політичного в'язня, повідомили у "Весні".

Одразу після виборів силовики погрозами змусили Тіхановську покинути Білорусь, зараз вона з двома дітьми живе у столиці Литви Вільнюсі. За словами опозиціонерки, їй запропонували вибрати "між дітьми й в'язницею" і вона вибрала дітей.

Читайте: Тіхановська закликала білорусів масово виходити на протести 25 березня

Західні лідери висловили підтримку Тіхановській і не визнали перемогу Лукашенка на виборах, проти нього і його оточення ЄС ввів санкції.

Опозиція наполягає на проведенні нових виборів у Білорусі. Лукашенко заявив, що спочатку у країні треба змінити конституцію (проєкт нової конституції, за його словами, презентують 2021 року), а вже після цього провести нові вибори.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+32
клянусь, ты Д У Р А
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25.02.2021 10:56
+15
ох и консерва)))
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25.02.2021 10:58
+15
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8938
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25.02.2021 11:02
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клянусь, ты Д У Р А
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25.02.2021 10:56 Відповісти
она не дура,она намного хуже...вот эти откровения слышат сейчас люди ,которых мусора @бли дубиналом в обезьянниках,опускали почки и.т.д. первая мысль-"ну его нах больше такое"...вобщем ябатька доволен
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25.02.2021 11:12 Відповісти
Она кто угодно, только не дура)) Она жена чувака, который топил за Новороссию, который Крымнашист и бывал в оккупированном Крыму, где участвовал в проектах по легализации оккупации полуострова, внесен в базу Миротворец. Такой себе блогер на русские бабки. Сама она сделала все, чтобы слить протест - такая себе г-жа Гапон-Тихановская, которая во время протестов топила за Россию и Путина, за русский язык и союзное государство. Сейчас прикидывается или наивной, или слабоумной. Я думаю, что они оба - российские агенты.
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25.02.2021 12:09 Відповісти
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 1577
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25.02.2021 10:57 Відповісти
Дура стоеросовая
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25.02.2021 10:57 Відповісти
ох и консерва)))
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25.02.2021 10:58 Відповісти
Прям как у нас...
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6408
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25.02.2021 10:58 Відповісти
ты зачем мыло надгрыз? Если уж надгрыз, то съедай полностью
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25.02.2021 11:57 Відповісти
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 93
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25.02.2021 11:00 Відповісти
"Ну и дура..."
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25.02.2021 11:04 Відповісти
Я луку давно усатым чёртом называю не случайно.
Сатане верить нельзя, какими бы сладкими и красивыми словами это не было.
Он купил ваши души, и тень вам прийдется пройти все круги ада.
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25.02.2021 11:00 Відповісти
Та приспіть її вже, хто ближче знаходиться, най, курррва, не страждає !!! Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8916
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25.02.2021 11:01 Відповісти
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 6190.
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25.02.2021 11:01 Відповісти
Разве нормальный вменяемый человек может верить в человечность этого ньюСталина?
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25.02.2021 11:02 Відповісти
Идиотка.
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25.02.2021 11:02 Відповісти
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8938
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25.02.2021 11:02 Відповісти
Та то шо ты лошица, всем давно понятно. Не надо это лишний раз подтверждать. У нас одно такое уже есть. Волею случая ставшее президентом.
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25.02.2021 11:03 Відповісти
Господи боже, вона ще тупіша за Навального. Таке враження що Путін з Лукашенком виростили собі саме таких "опозиціонерів", аби потім дискредитувати опозицію як явище.
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25.02.2021 11:03 Відповісти
И этот человек возглавлял протесты!!Наивная дура!!!
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25.02.2021 11:05 Відповісти
Які протести? З квіточками??? Хочете бачити протест ? Київ 2014.
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25.02.2021 11:10 Відповісти
кто то верит в путена, кто то в лукабеса, кто то даже в зелупного...
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25.02.2021 11:06 Відповісти
Мда... Мне жаль Беларусь. Сначала это недоразумение, потом какие-то невнятные протесты. Опять страну отдали во власть тирана и убийцы...
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25.02.2021 11:06 Відповісти
ХЗ, конечно! Трудно судить объективно о другой стране из-за границы.
Но как по мне, все эти крики оппозиционных политиков, о якобы больших фальсификациях - ни что иное, как пшик. У Александра Лукашенко в Беларуси есть поддержка в простых белорусов. И она не маленькая. Думаю 45-50% не менее. То есть, даже если он сфальсифицировал выборы, то на 5, максимум 10%.
На сайтах, вроде, хартии - пишут что якобы по екзит полам, за Лукашенко проголосовали ~ 8-10%, а за Тихановскую 82-85%.
Ну и где эти 85%?
На самом деле, очень многих белорусов - все устраивает. Дешевый бензин(в стране в которой нет своей нефти), фактически бесплатная комуналка (в стране в которой нет своего газа), отличные (даже по европейским меркам) дороги, высокие(по меркам СНГ зарплаты). Ну а права, свободы, выборы, демократия? Это 80-90% белорусов не нужно.
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25.02.2021 11:07 Відповісти
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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25.02.2021 11:17 Відповісти
Тебе платежку за коммуналку кинуть фото, друзья из Минска прислали? $120 долларов по курсу за 2-ку в "спальнике"! Без всяких субсидий! За январь! Я в Киеве $85 плачу за "трешку" и плюс субсидия 1300 гривен. Продукты с украинскими не сравнить по качеству и цены космос. Покажи мне 18 резеденций у Зеленского или попередныков. Так у нас при том уже 6-й, а там единственный. Ментам, да, хорошо, на пенсию в 50 лет и пенсии от $450 + но все в менты не влезут бо не будет кого доить. Да, народ ленивый на подъем, реальных оппов закрыли еще в мае, остальные просто стадо.
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25.02.2021 12:00 Відповісти
Плюс медицина не чета нашей.
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25.02.2021 15:47 Відповісти
Клянусь, я до последнего верила в человечность Лукашенко, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8629.
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25.02.2021 11:07 Відповісти
Она что много лет пребывала в летаргическом сне?

16 сентября исполняется 15 лет с момента исчезновения в Беларуси политика Виктора Гончара и его друга бизнесмена Анатолия Красовского.
Дело официально не раскрыто, как и дела об исчезновении при невыясненных обстоятельствах экс-главы МВД Юрия Захаренко, журналиста Дмитрия Завадского.
Друзья политика Геннадия Карпенко сомневаются в его естественной смерти.
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25.02.2021 11:07 Відповісти
"Она что много лет пребывала в летаргическом сне?"

_Не, это - "Мы живём, под собою не чуя страны" (с)
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25.02.2021 11:24 Відповісти
Йосип Мандельштам. Жертва кривавого терору російського вождя Сраліна.
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25.02.2021 12:22 Відповісти
Це ж вже було.
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9012
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25.02.2021 11:08 Відповісти
У нас таких как ты пол страны, они тоже верят в то что зеля президент.
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25.02.2021 11:09 Відповісти
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 2225. Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9425 .
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25.02.2021 11:10 Відповісти
Ну, да таки, все человеческое ему не чуждо Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9309
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25.02.2021 11:14 Відповісти
Как исчезали оппоненты Лукашенко
https://www.youtube.com/watch?v=U_zQJ1WEaQA
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25.02.2021 11:14 Відповісти
На руководящем посту Лукашенко уже пересидел Брежнева - самого долгоиграющего из советских генсеков.
Подзуживая журналистов, президент Лукашенко любит подчеркнуть, что его называют последним диктатором Европы.
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25.02.2021 11:15 Відповісти
повезло, что не верила до конца, в человечность Томаса де Торквемада.
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25.02.2021 11:18 Відповісти
Она ещё одна из тех, кто хотел посмотреть в глаза Пуйлу и увидеть там человечность ???
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25.02.2021 11:19 Відповісти
Что Вы спрашиваете? Дети наивные. Что одна, что другой.
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25.02.2021 11:26 Відповісти
Зе - не дети, а враг!
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25.02.2021 15:29 Відповісти
Плакала у него на плече, денег просила. Выпросила.
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25.02.2021 11:23 Відповісти
"Вот и верь после этого людям -
Отдалась я ему при Луне
А он взял мои нежные груди
И связал их узлом на спине"©
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25.02.2021 11:24 Відповісти
наивный - ая, ое; вен, вна 1) Обнаруживающий неопытность, неискушенный, простодушно доверчивый. Наивный мечтатель. ... Человека называют наивным, если он охотно верит всему, о чём ему говорят, потому что очень доверчив или не имеет достаточного жизненного опыта.

----------

Наивность - неспособность ориентироваться в постоянно изменяющемся мире и адекватно отвечать на вызовы времени; синонимы: неискушенность, непосвященность, бесхитростность, неопытность, недогадливость, невежественность, глупость; Википедия
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25.02.2021 11:24 Відповісти
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 4183
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25.02.2021 11:25 Відповісти
Бреше. Як можна вірити в людяність Лукашенка знаючи що він наказував своєму "ескадрону смерті" вбивати противників ( вважаються зниклими без вісті, журналіст Завадський, колишній міністр МВС Білорусі Захаренко , Красовский, Гончар) його диктатури яку він почав будувати зразу після приходу до влади ?
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25.02.2021 11:32 Відповісти
Лохушка наивная!!!!!
Она вообще историю своей страны знает?
Куда батька конкурентов девал в свои ранние годы?
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25.02.2021 11:32 Відповісти
Она смотрела, как комуняка калечмл и уничтожал мирных людей ни за что, и верила, дура безнадежная, иди занимайся бульбой.
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25.02.2021 11:33 Відповісти
И продолжает верить в человечность путина.
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25.02.2021 11:35 Відповісти
тихановская - вторая ошибка Белоруси.
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25.02.2021 11:37 Відповісти
Или дура , или работу работала!! Лукашенко как и путин - просто палачи!!!! Верить можешь в БОГА и то потихоньку и без посредников, так для души!!!
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25.02.2021 11:43 Відповісти
Там не одна она такая, там 90% таких. Айфончик с бульбером в Сочи не встретился, все уже нас всех белорруских опповых сайтах поют какой медведев мудрый и хороший. За период с XV по XX века, гордые литвины полностью дегенерировали до уровня колхозных ватанов, в Мордор на ягель им самая дорога.
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25.02.2021 11:46 Відповісти
Тупа, неосвідчена домогосподарка.
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25.02.2021 12:19 Відповісти
неосвідчена
===
Ти, як я бачу, також не дуже...освічений Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 3275
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25.02.2021 14:06 Відповісти
Вітаю з новим ніком. Щось ти надовго не затримуєшся....
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25.02.2021 14:39 Відповісти
Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 7319
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25.02.2021 12:21 Відповісти
Как просрать..окно возможности для страны.. не выходя из кухни
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25.02.2021 12:25 Відповісти
А в человечность Путина небось до сих пор веришь? Беда с вами, верующими...
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25.02.2021 12:26 Відповісти
Достойно повторения:

Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6750 Дід Трохим

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.
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25.02.2021 12:27 Відповісти
Спочатку і ми так думали про нашу владу
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25.02.2021 12:48 Відповісти
Дураком нужно было быть чтобы такое себе думать.
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Таке враження,що вона явно несповна розуму... Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 1956
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25.02.2021 12:49 Відповісти
Света послушай плёнку Медведчука и Суркова.Эти два деятеля с хи хи ха ха обсуждают судьбы пленных живых людей.Аморалы льстят себе выясняя,кто с них голубь,кто ястреб.По мне оба деградирующих кочета.И Лука такой же деградант Клянуся, я до останнього вірила в людяність Лукашенка, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 9659
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25.02.2021 12:52 Відповісти
та досі впевнена у тому що ***** самий чалавечній чалавек
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25.02.2021 13:40 Відповісти
Ваше благородие, госпожа победа,
Значит, Ваша песенка до конца не спета.
Перестаньте, черти, клясться на крови
Не везет Вам в смерти - повезёт в любви!
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25.02.2021 13:40 Відповісти
Віддайся йому!!!
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25.02.2021 14:25 Відповісти
идиотка.....
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25.02.2021 19:31 Відповісти
 
 