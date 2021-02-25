РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев
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Ситуация на админгранице с временно оккупированным Крымом остается стабильной, в то же время Россия в 2021 году продолжает перебрасывать с материковой части в Крым вооружение и военную технику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос об изменениях в численности российских войск и военной техники в Крыму в 2021 году.
"Уже некоторое время ситуация на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым существенных изменений не претерпела. С целью военного прикрытия северных районов Крыма, соседствующих с Херсонской областью Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. Необходимо отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе. Непосредственно сухопутная группировка состоит из более 11,5 тыс. военнослужащих", - сообщил Наев.
Он подчеркнул, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения. В то же время Наев заверил, что Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит на контроле.
Кроме того, Наев сообщил, что командование ВС РФ в этом году продолжает перебрасывать в Крым вооружение и военную технику.
"Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружение и военную технику. В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона "Противник-Г" и 10 разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80. Вместе с тем, недавно на вооружение Черноморского флота РФ принят новый патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон". Эти корабли оснащены универсальным корабельным комплексом "Калибр-НК", - рассказал Наев.
Как сообщалось, Россия 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории - Крым.
16 марта 2014 года на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум о статусе Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.
Большинство стран-членов ООН и другие международные организации признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным.
7 декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".
Документ поддержали 63 государства, против проголосовали только 17 стран вместе с Россией. В тексте резолюции, в частности, говорится, что оккупация Крыма со стороны РФ наносит угрозу архитектуре международной безопасности и режиму контроля над вооружением, в том числе способном нести ядерные заряды. В документе осуждается факт строительства российских баз в Крыму. Кроме того, резолюция содержит призыв к России прекратить военную подготовку детей, проживающих на Крымском полуострове, с перспективой дальнейшей службы в вооруженных силах России.
Документ подтверждает, что оккупация Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины.
Пожалуйста, подождите...
Нині їх привчають до думки, що і військова база то є вері гуд.
хотел Ющенко его убрать? - вы убрали Ющенко...
пенять вроде и не накого - во всех бедах Украины - ваш голос.
Він, як людина ідеологічна, намагався навчити українців як почати жити по-українськи, як відкинути совкові звички, як прийняти свою самобутність.
Але нарід прагнув геть іншого. Тому його швидко затюкали.
розумию, що хтив зробити Ющенко - ми не чули, нам вуха позакладало!
а почулив б? - мо и не було б такои биди, як зараз.
Ну гаразд. Не хочете спілкуватись, то не буду змушувати.
кому?
навищо?
и вже писля ответа - вечное санино "це ваше мнение" - замечательный провокатор...
Я припинила спілкування після того, як він дозволяв на своїй фб-сорінці оголтєлій зебсвині паскудити на українську мову. А за моє зауваження почав погрожувати.
и чому?
а знаете шо? - вы для меня нет и никогда не будете.
я своих знаю, я их чувсвую, я их очень люблю...
В нас немає причин для ворогування.
потому шо те хто меня пoняли бы - они в окопах или в поле - они не на диванах.....
Навіть ті, що в окопах, не завжди розуміють що до чого.
а и да - ему не нужно в oкопы - с его харакрером? - его придушат пацаны после часа общения.
он не teamplayer , а значит пусть гуляет боком...
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Ющенко сам убрался ТАЛАНТЛИВО ВСЁ ПРОКАКАВ
моргайте чаще - к сожалению больше советов нет.
Буде що потім продавати.
все будет разваровано и засрано, как всегда после кацапни....
путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)
https://youtu.be/EQrfq_oEC_Q
Ракетный комплекс С-400 устроил аварию на Можайском шоссе. День начинается интересно. ДТП случилось в восемь утра в районе Голицыно, ЗРК собрал в тетрис - микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и "Камаз"... просто не смог затормозить.
СССР тоже кучу военных баз и вооружения наклепал в ущерб экономике.
И от этого просто развалился, и все его вооружение не смогло спасти от этого врага.