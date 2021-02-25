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Новости Политика УкраиныПроисшествия Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

РФ продолжает превращать оккупированный Крым в мощную военную базу, - Наев

Ситуация на админгранице с временно оккупированным Крымом остается стабильной, в то же время Россия в 2021 году продолжает перебрасывать с материковой части в Крым вооружение и военную технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Укринформу" сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, отвечая на вопрос об изменениях в численности российских войск и военной техники в Крыму в 2021 году.

"Уже некоторое время ситуация на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым существенных изменений не претерпела. С целью военного прикрытия северных районов Крыма, соседствующих с Херсонской областью Украины, Российская Федерация продолжает удерживать группировки войск с подразделениями усиления и обеспечения общей численностью около 1,5 тыс. военнослужащих. Необходимо отметить, что данная группировка формируется на базе подразделений береговых войск Черноморского флота РФ, которые с учетом морского и воздушного компонентов насчитывают около 33 тыс. военнослужащих и привлекаются к выполнению задач на ротационной основе. Непосредственно сухопутная группировка состоит из более 11,5 тыс. военнослужащих", - сообщил Наев.

Он подчеркнул, что основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наращивании разведывательных возможностей, совершенствовании системы оборонительных рубежей для мотострелковых подразделений и дооборудовании огневых позиций для реактивно-артиллерийского вооружения. В то же время Наев заверил, что Украина всеми имеющимися средствами разведки постоянно отслеживает этот процесс и держит на контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сегодняшний день у России в оккупированном Крыму недостаточно сил для масштабной операции вглубь Украины, - Скибицкий

Кроме того, Наев сообщил, что командование ВС РФ в этом году продолжает перебрасывать в Крым вооружение и военную технику.

"Превращая временно оккупированный Крым в мощную военную базу, в этом году Россия продолжает перебрасывать с материковой части вооружение и военную технику. В частности, речь идет о трех мобильных радиолокационных станциях дециметрового диапазона "Противник-Г" и 10 разведывательных химических машин РХМ-6 на базе БТР-80. Вместе с тем, недавно на вооружение Черноморского флота РФ принят новый патрульный корабль "Сергей Котов" и малый ракетный корабль "Грайворон". Эти корабли оснащены универсальным корабельным комплексом "Калибр-НК", - рассказал Наев.

Как сообщалось, Россия 20 февраля 2014 года начала вооруженную агрессию против Украины, захватив часть ее территории - Крым.

16 марта 2014 года на оккупированном полуострове Россия провела так называемый референдум о статусе Крыма, а уже через два дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации.

Большинство стран-членов ООН и другие международные организации признали инсценированный оккупантами фальсифицированный крымский референдум нелегитимным.

7 декабря 2020 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Документ поддержали 63 государства, против проголосовали только 17 стран вместе с Россией. В тексте резолюции, в частности, говорится, что оккупация Крыма со стороны РФ наносит угрозу архитектуре международной безопасности и режиму контроля над вооружением, в том числе способном нести ядерные заряды. В документе осуждается факт строительства российских баз в Крыму. Кроме того, резолюция содержит призыв к России прекратить военную подготовку детей, проживающих на Крымском полуострове, с перспективой дальнейшей службы в вооруженных силах России.

Документ подтверждает, что оккупация Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть безотлагательно возвращены под контроль Украины.
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Топ комментарии
+6
дурна вата так думала
Нині їх привчають до думки, що і військова база то є вері гуд.
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25.02.2021 11:58
+5
а все думали кацапы ее в курот превратят - ошоблись все тута...
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25.02.2021 11:56
+2
Рашка настолько тупая, что даже не учится на собственных ошибках.
СССР тоже кучу военных баз и вооружения наклепал в ущерб экономике.
И от этого просто развалился, и все его вооружение не смогло спасти от этого врага.
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25.02.2021 12:01
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Правила форума Совет форумчан
а все думали кацапы ее в курот превратят - ошоблись все тута...
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25.02.2021 11:56 Ответить
*ошиблись
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25.02.2021 11:57 Ответить
дурна вата так думала
Нині їх привчають до думки, що і військова база то є вері гуд.
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25.02.2021 11:58 Ответить
язва, яд и вся заморочка - кацапячий флот в Севе.
хотел Ющенко его убрать? - вы убрали Ющенко...
пенять вроде и не накого - во всех бедах Украины - ваш голос.
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25.02.2021 12:03 Ответить
Ющенко лишився незрозумілим для українців.
Він, як людина ідеологічна, намагався навчити українців як почати жити по-українськи, як відкинути совкові звички, як прийняти свою самобутність.
Але нарід прагнув геть іншого. Тому його швидко затюкали.
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25.02.2021 12:09 Ответить
Ксение, не хочу починати дискуссию, все одно консенсусу не буде.
розумию, що хтив зробити Ющенко - ми не чули, нам вуха позакладало!
а почулив б? - мо и не було б такои биди, як зараз.
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25.02.2021 12:14 Ответить
От ви видали...
Ну гаразд. Не хочете спілкуватись, то не буду змушувати.
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25.02.2021 12:22 Ответить
чому не хочу? - хoчу и намагаюся
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25.02.2021 12:24 Ответить
знаю вам не нравится мой способ овщения - нормально и принимается , но мы же не враги?
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25.02.2021 12:41 Ответить
Виглядає так, що ви туди набиваєтесь.
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25.02.2021 12:55 Ответить
чому?
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25.02.2021 12:58 Ответить
Не знаю чому. Можливо через ваші безпідставні претензії.
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25.02.2021 12:59 Ответить
Ксения, плиз
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25.02.2021 13:12 Ответить
коли?
кому?
навищо?
и вже писля ответа - вечное санино "це ваше мнение" - замечательный провокатор...
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25.02.2021 12:55 Ответить
Не знаю, що у вас з ним трапилось.
Я припинила спілкування після того, як він дозволяв на своїй фб-сорінці оголтєлій зебсвині паскудити на українську мову. А за моє зауваження почав погрожувати.
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25.02.2021 12:57 Ответить
це ваше мнение...
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25.02.2021 12:59 Ответить
Моє. І висновки мої. Реакції також.
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25.02.2021 13:00 Ответить
чому?
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25.02.2021 13:07 Ответить
та ваши ваши - за ним на файсбучину...
и чому? РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 531
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25.02.2021 13:10 Ответить
предваряя - "то ваше мнение." РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 8074
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25.02.2021 13:14 Ответить
какой ужас - та цур меня цур....
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25.02.2021 13:17 Ответить
РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 4742
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25.02.2021 13:18 Ответить
видимо я уже для вас враг...
а знаете шо? - вы для меня нет и никогда не будете.
я своих знаю, я их чувсвую, я их очень люблю...
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25.02.2021 13:31 Ответить
Досить вигадувати.
В нас немає причин для ворогування.
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25.02.2021 13:33 Ответить
так.
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25.02.2021 13:34 Ответить
плюте в мене - на сьогодни Украини потрибен - пастор президент, петро - премьер...
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25.02.2021 12:21 Ответить
Знаете почему мы никогда мы друг друга не поймем?

потому шо те хто меня пoняли бы - они в окопах или в поле - они не на диванах.....
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25.02.2021 12:45 Ответить
Це хибна думка.
Навіть ті, що в окопах, не завжди розуміють що до чого.
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25.02.2021 12:58 Ответить
упаси меня боже от таких петухов в белом пальте как евгеньевичь.....
а и да - ему не нужно в oкопы - с его харакрером? - его придушат пацаны после часа общения.
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25.02.2021 13:06 Ответить
Оце точно. Придушать. І правильно зроблять.
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25.02.2021 13:17 Ответить
хай живе - зверей тут нет..
он не teamplayer , а значит пусть гуляет боком...
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25.02.2021 13:26 Ответить
хотел Ющенко его убрать? - вы убрали Ющенко...
==
Ющенко сам убрался ТАЛАНТЛИВО ВСЁ ПРОКАКАВ РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 5336
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25.02.2021 13:38 Ответить
принимайте зеленую струю в глаза значит - ваш выбор!
моргайте чаще - к сожалению больше советов нет.
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25.02.2021 13:42 Ответить
та нехай сидять.
Буде що потім продавати.
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25.02.2021 11:57 Ответить
после них копейки нихто не даст....
все будет разваровано и засрано, как всегда после кацапни....
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25.02.2021 11:59 Ответить
///из рашоговносми :
путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)

https://youtu.be/EQrfq_oEC_Q

Ракетный комплекс С-400 устроил аварию на Можайском шоссе. День начинается интересно. ДТП случилось в восемь утра в районе Голицыно, ЗРК собрал в тетрис - микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и "Камаз"... просто не смог затормозить.
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25.02.2021 11:58 Ответить
Рашка настолько тупая, что даже не учится на собственных ошибках.
СССР тоже кучу военных баз и вооружения наклепал в ущерб экономике.
И от этого просто развалился, и все его вооружение не смогло спасти от этого врага.
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25.02.2021 12:01 Ответить
Наев - "красавчик"! Значит РФ - наращивает, а Украина - отслеживает. Ярко! Отбиваться "отслеживанием" будем?
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25.02.2021 12:02 Ответить
З цим питанням до преЗЕденра та Верховної зРади !!!))))
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25.02.2021 12:06 Ответить
Сорян, ошибся. Наев, он же просто рядовой на передке, а я тут с такими вопросами. Не его, как говорится, ума дело.
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25.02.2021 12:25 Ответить
Крисчан чекає дальняя дарога в Бурятію і буде їм щастя. На військовій базі вони не потрібні.
РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 9154
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25.02.2021 12:08 Ответить
Крим все одно з часом буде баластом для росіян, як і інші їхні військові проекти, де вони розпочали агресію, якщо навідь півострів ще більше буде військовою базою, то ще більше буде тягнути росію на дно. Цивілізовані країни розвивають вже ті території що мають, тільки раша намагається більше заграбастати, а далі ...недорозвиток тих територій, які заграбастати. Сутність совкова, то вже минулий мінталітет
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25.02.2021 20:19 Ответить
 
 