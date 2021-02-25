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РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

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РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

Ситуація на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом залишається стабільною, водночас Росія в 2021 році продовжує перекидати з материкової частини до Криму озброєння і військову техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі "Укрінформу" повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, відповідаючи на запитання про зміни в чисельності російських військ і військової техніки в Криму в 2021 році.

"Вже певний час ситуація на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим суттєвих змін не зазнала. З метою військового прикриття північних районів Криму, що наближені до Херсонської області України, Російська Федерація продовжує утримувати угруповання військ із підрозділами посилення та забезпечення загальною чисельністю приблизно 1,5 тис. військовослужбовців. Варто зазначити, що це угрупування формується на базі підрозділів берегових військ Чорноморського флоту РФ, які з урахуванням морського та повітряного компонентів нараховують приблизно 33 тис. військовослужбовців і залучаються до виконання завдань на ротаційній основі. Безпосереднє сухопутне угрупування становить понад 11,5 тис. військовослужбовців", - повідомив Наєв.

Він зазначив, що основні зусилля противника, як і раніше, зосереджені на нарощуванні розвідувальних можливостей, удосконаленні системи оборонних рубежів для мотострілецьких підрозділів та дообладнання вогневих позицій для реактивно-артилерійського озброєння. Водночас Наєв запевнив, що Україна усіма наявними засобами розвідки постійно відслідковує цей процес і тримає на контролі.

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Крім того, Наєв повідомив, що командування ЗС РФ у поточному році продовжує перекидати до Криму озброєння та військову техніку.

"Перетворюючи тимчасово окупований Крим на потужну військову базу, у цьому році Росія продовжує перекидати з материкової частини озброєння та військову техніку. Зокрема, йдеться про три мобільні радіолокаційні станції дециметрового діапазону "Противник-Г" та 10 розвідувальних хімічних машин РХМ-6 на базі БТР-80. Водночас нещодавно на озброєння Чорноморського флоту РФ прийнято новий патрульний корабель "Сергей Котов" та малий ракетний корабель "Грайворон". Зазначені кораблі оснащені універсальним корабельним комплексом "Калибр-НК"", – розповів Наєв.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулося підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

7 грудня 2020 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного і Азовського морів".

Документ підтримали 63 держави, проти проголосували лише 17 країн разом з Росією. У тексті резолюції, зокрема, йдеться, що окупація Криму з боку РФ шкодить архітектурі міжнародної безпеки й режиму контролю над озброєнням, у тому числі здатному нести ядерні заряди. У документі засуджується факт зведення російських баз у Криму. Крім того, резолюція містить заклик до Росії припинити військову підготовку дітей, які проживають на Кримському півострові, з перспективою подальшої служби в збройних силах Росії.

Документ підтверджує, що окупація Криму є порушенням міжнародного права, і що окуповані території мають бути невідкладно повернуті під контроль України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
дурна вата так думала
Нині їх привчають до думки, що і військова база то є вері гуд.
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25.02.2021 11:58
+5
а все думали кацапы ее в курот превратят - ошоблись все тута...
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25.02.2021 11:56
+2
Рашка настолько тупая, что даже не учится на собственных ошибках.
СССР тоже кучу военных баз и вооружения наклепал в ущерб экономике.
И от этого просто развалился, и все его вооружение не смогло спасти от этого врага.
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25.02.2021 12:01
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а все думали кацапы ее в курот превратят - ошоблись все тута...
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25.02.2021 11:56 Відповісти
*ошиблись
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25.02.2021 11:57 Відповісти
дурна вата так думала
Нині їх привчають до думки, що і військова база то є вері гуд.
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25.02.2021 11:58 Відповісти
язва, яд и вся заморочка - кацапячий флот в Севе.
хотел Ющенко его убрать? - вы убрали Ющенко...
пенять вроде и не накого - во всех бедах Украины - ваш голос.
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25.02.2021 12:03 Відповісти
Ющенко лишився незрозумілим для українців.
Він, як людина ідеологічна, намагався навчити українців як почати жити по-українськи, як відкинути совкові звички, як прийняти свою самобутність.
Але нарід прагнув геть іншого. Тому його швидко затюкали.
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25.02.2021 12:09 Відповісти
Ксение, не хочу починати дискуссию, все одно консенсусу не буде.
розумию, що хтив зробити Ющенко - ми не чули, нам вуха позакладало!
а почулив б? - мо и не було б такои биди, як зараз.
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25.02.2021 12:14 Відповісти
От ви видали...
Ну гаразд. Не хочете спілкуватись, то не буду змушувати.
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25.02.2021 12:22 Відповісти
чому не хочу? - хoчу и намагаюся
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25.02.2021 12:24 Відповісти
знаю вам не нравится мой способ овщения - нормально и принимается , но мы же не враги?
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25.02.2021 12:41 Відповісти
Виглядає так, що ви туди набиваєтесь.
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25.02.2021 12:55 Відповісти
чому?
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25.02.2021 12:58 Відповісти
Не знаю чому. Можливо через ваші безпідставні претензії.
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25.02.2021 12:59 Відповісти
Ксения, плиз
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25.02.2021 13:12 Відповісти
коли?
кому?
навищо?
и вже писля ответа - вечное санино "це ваше мнение" - замечательный провокатор...
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25.02.2021 12:55 Відповісти
Не знаю, що у вас з ним трапилось.
Я припинила спілкування після того, як він дозволяв на своїй фб-сорінці оголтєлій зебсвині паскудити на українську мову. А за моє зауваження почав погрожувати.
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25.02.2021 12:57 Відповісти
це ваше мнение...
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25.02.2021 12:59 Відповісти
Моє. І висновки мої. Реакції також.
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25.02.2021 13:00 Відповісти
чому?
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25.02.2021 13:07 Відповісти
та ваши ваши - за ним на файсбучину...
и чому? РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 531
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25.02.2021 13:10 Відповісти
предваряя - "то ваше мнение." РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 8074
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25.02.2021 13:14 Відповісти
какой ужас - та цур меня цур....
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25.02.2021 13:17 Відповісти
РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 4742
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25.02.2021 13:18 Відповісти
видимо я уже для вас враг...
а знаете шо? - вы для меня нет и никогда не будете.
я своих знаю, я их чувсвую, я их очень люблю...
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25.02.2021 13:31 Відповісти
Досить вигадувати.
В нас немає причин для ворогування.
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25.02.2021 13:33 Відповісти
так.
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25.02.2021 13:34 Відповісти
плюте в мене - на сьогодни Украини потрибен - пастор президент, петро - премьер...
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25.02.2021 12:21 Відповісти
Знаете почему мы никогда мы друг друга не поймем?

потому шо те хто меня пoняли бы - они в окопах или в поле - они не на диванах.....
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25.02.2021 12:45 Відповісти
Це хибна думка.
Навіть ті, що в окопах, не завжди розуміють що до чого.
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25.02.2021 12:58 Відповісти
упаси меня боже от таких петухов в белом пальте как евгеньевичь.....
а и да - ему не нужно в oкопы - с его харакрером? - его придушат пацаны после часа общения.
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25.02.2021 13:06 Відповісти
Оце точно. Придушать. І правильно зроблять.
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25.02.2021 13:17 Відповісти
хай живе - зверей тут нет..
он не teamplayer , а значит пусть гуляет боком...
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25.02.2021 13:26 Відповісти
хотел Ющенко его убрать? - вы убрали Ющенко...
==
Ющенко сам убрался ТАЛАНТЛИВО ВСЁ ПРОКАКАВ РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 5336
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25.02.2021 13:38 Відповісти
принимайте зеленую струю в глаза значит - ваш выбор!
моргайте чаще - к сожалению больше советов нет.
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25.02.2021 13:42 Відповісти
та нехай сидять.
Буде що потім продавати.
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25.02.2021 11:57 Відповісти
после них копейки нихто не даст....
все будет разваровано и засрано, как всегда после кацапни....
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25.02.2021 11:59 Відповісти
///из рашоговносми :
путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)

https://youtu.be/EQrfq_oEC_Q

Ракетный комплекс С-400 устроил аварию на Можайском шоссе. День начинается интересно. ДТП случилось в восемь утра в районе Голицыно, ЗРК собрал в тетрис - микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и "Камаз"... просто не смог затормозить.
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25.02.2021 11:58 Відповісти
Рашка настолько тупая, что даже не учится на собственных ошибках.
СССР тоже кучу военных баз и вооружения наклепал в ущерб экономике.
И от этого просто развалился, и все его вооружение не смогло спасти от этого врага.
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25.02.2021 12:01 Відповісти
Наев - "красавчик"! Значит РФ - наращивает, а Украина - отслеживает. Ярко! Отбиваться "отслеживанием" будем?
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25.02.2021 12:02 Відповісти
З цим питанням до преЗЕденра та Верховної зРади !!!))))
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25.02.2021 12:06 Відповісти
Сорян, ошибся. Наев, он же просто рядовой на передке, а я тут с такими вопросами. Не его, как говорится, ума дело.
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25.02.2021 12:25 Відповісти
Крисчан чекає дальняя дарога в Бурятію і буде їм щастя. На військовій базі вони не потрібні.
РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв - Цензор.НЕТ 9154
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25.02.2021 12:08 Відповісти
Крим все одно з часом буде баластом для росіян, як і інші їхні військові проекти, де вони розпочали агресію, якщо навідь півострів ще більше буде військовою базою, то ще більше буде тягнути росію на дно. Цивілізовані країни розвивають вже ті території що мають, тільки раша намагається більше заграбастати, а далі ...недорозвиток тих територій, які заграбастати. Сутність совкова, то вже минулий мінталітет
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25.02.2021 20:19 Відповісти
 
 