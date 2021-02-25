Столичный Индустриальный мост частично перекроют на три месяца, - КГГА

С 7:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году", - говорится в сообщении.

С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе - начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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