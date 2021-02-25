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Столичный Индустриальный мост частично перекроют на три месяца, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Столичный Индустриальный мост частично перекроют на три месяца, - КГГА

С 7:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Начинается первый этап капитального ремонта Индустриального путепровода. Работы выполнят в комплексе с обновлением ул. Борщаговской. Это первый капремонт автомобильной части путепровода с момента его построения в 1977 году", - говорится в сообщении.

С 27 февраля работы начинают на части путепровода в направлении центра. На следующей неделе - начнут также в направлении Борщаговки. Во время работ движение будет частично ограничено на 1,5 полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуару путепровода со стороны станции метро "Шулявская".

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Столичный Индустриальный мост частично перекроют на три месяца, - КГГА 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Ну що кияни,постоімо в корках?
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25.02.2021 14:18
+2
А правда, что в Киеве вместе со снегом растаял асфальт? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7512
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25.02.2021 14:25
+2
А если его переименовать, не поможет? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7525
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25.02.2021 14:26
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Ну що кияни,постоімо в корках?
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25.02.2021 14:18 Ответить
Відкрию секрет, на Індустріальному і зараз постійно затори, причому не лише в години пік Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 1541
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25.02.2021 14:21 Ответить
Шановний,я в Києві з2001року...
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25.02.2021 14:23 Ответить
Только вы всё время ездите по встречным полосам.
Так бывает, утром пробка в одну сторону, а вечером в другую.
Нужно правильно выбрать район проживания и место работы.
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25.02.2021 14:29 Ответить
Это как то отличает Вас от других????
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25.02.2021 14:44 Ответить
Шо, снова устал? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7720
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25.02.2021 14:23 Ответить
А если его переименовать, не поможет? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7525
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25.02.2021 14:26 Ответить
От блин....
Не успели! Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 1241
Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7830
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25.02.2021 14:38 Ответить
А правда, что в Киеве вместе со снегом растаял асфальт? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7512
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25.02.2021 14:25 Ответить
Есть такое, только, думаю это не только в Киеве...
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25.02.2021 14:46 Ответить
А правду кажуть,що найкрутіший ресторанний комплекс в Києві зветься "правінція"?
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25.02.2021 14:25 Ответить
Это смотря для каких целей... Вам девочку сводить или односельчанам рассказать?
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25.02.2021 14:48 Ответить
А на въезде в Чернигов - "Губерния".
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26.02.2021 00:47 Ответить
Хорошо что Подольско-Воскресенский мост успели сдать перед новым годом!
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25.02.2021 16:37 Ответить
 
 