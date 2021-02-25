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Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА

Із 7:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі частково обмежать рух транспорту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Розпочинається перший етап капітального ремонту Індустріального шляхопроводу. Роботи виконають у комплексі з оновленням вул. Борщагівської. Це перший капремонт автомобільної частини шляхопроводу з моменту його побудови в 1977 році", - йдеться в повідомленні.

Із 27 лютого роботи розпочинають на частині шляхопроводу в напрямку центру. Наступного тижня – розпочнуть також у напрямку Борщагівки. Під час робіт рух буде частково обмежено на 1,5 смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська".

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Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Ну що кияни,постоімо в корках?
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25.02.2021 14:18
+2
А правда, что в Киеве вместе со снегом растаял асфальт? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7512
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25.02.2021 14:25
+2
А если его переименовать, не поможет? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7525
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25.02.2021 14:26
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Ну що кияни,постоімо в корках?
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25.02.2021 14:18 Відповісти
Відкрию секрет, на Індустріальному і зараз постійно затори, причому не лише в години пік Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 1541
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25.02.2021 14:21 Відповісти
Шановний,я в Києві з2001року...
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25.02.2021 14:23 Відповісти
Только вы всё время ездите по встречным полосам.
Так бывает, утром пробка в одну сторону, а вечером в другую.
Нужно правильно выбрать район проживания и место работы.
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25.02.2021 14:29 Відповісти
Это как то отличает Вас от других????
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25.02.2021 14:44 Відповісти
Шо, снова устал? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7720
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25.02.2021 14:23 Відповісти
А если его переименовать, не поможет? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7525
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25.02.2021 14:26 Відповісти
От блин....
Не успели! Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 1241
Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7830
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25.02.2021 14:38 Відповісти
А правда, что в Киеве вместе со снегом растаял асфальт? Столичний Індустріальний міст частково перекриють на три місяці, - КМДА - Цензор.НЕТ 7512
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25.02.2021 14:25 Відповісти
Есть такое, только, думаю это не только в Киеве...
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25.02.2021 14:46 Відповісти
А правду кажуть,що найкрутіший ресторанний комплекс в Києві зветься "правінція"?
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25.02.2021 14:25 Відповісти
Это смотря для каких целей... Вам девочку сводить или односельчанам рассказать?
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25.02.2021 14:48 Відповісти
А на въезде в Чернигов - "Губерния".
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26.02.2021 00:47 Відповісти
Хорошо что Подольско-Воскресенский мост успели сдать перед новым годом!
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25.02.2021 16:37 Відповісти
 
 