СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва.
Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об экс-министре Николае Рудьковском.
Задокументировано, что к совершению преступления заказчик привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира".
Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов США.
В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлений по ст.ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и в офисах фигурантов преступления.
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Пострадавшим является Олег Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Сейчас он народный депутат от партии "Слуга народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область). Семинский был похищен в 2012 году. Он называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленных на Salazie B.V.
Три с половиной года ни следствие, ни родственники не могли найти Семинского и уже практически потеряли надежду на то, что он живой.
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а где же коляска??
А це вже після того, як став депутатом https://censor.net/ru/video_news/3221854/nardep_slugi_naroda_seminskiyi_v_soprovojdenii_ohrany_probivaet_kolesa_priparkovannym_avtomobilyam_v
ага.. можно поверить что будет что-то этому пододеяльному плясуну
сто разов уже было
У экс-мэра одного города в Китае, кэша в подвале нашли гораздо больше миллиардов долларов США, чем золотовалютный запас Украины.
А кто оценил их компанию в 10 млн? Да у Шуфрича только личный самолет стоит 86 миллионов долларов!
Не смешно.
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
А по делу Стерненко и не скажешь, как в средние века закон- для своих и приблатненных с корочками.
Вы такой наивный?
Такой специалист уже давно их консультирует и заодно пользуется депутатским мандатом - пан следователь, это не обвинение, а лишь моё предположение.
Напомню, что Шуфрич бликий круг Медведчука.
А Рудьковский активно участвовал в спец операции ФСБ по дискредитации Президента Кучмы, чтобы заблокировать план ПДЧ в НАТО ("Пленки Мельниченко").
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