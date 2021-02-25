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Новости Политика Украины
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вымогательство (428) похищение (1659) Рудьковский (340) СБУ (18677)

СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн

Следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора раскрыли резонансное похищение в 2012 году топ-менеджера частной газодобывающей компании. Сейчас он является народным депутатом Украины 9 созыва.

Досудебное следствие установило, что заказал преступление бывший бизнес-партнер потерпевшего. Заказчик был народным депутатом Украины нескольких созывов и возглавлял Министерство транспорта и связи, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным источников Цензор.НЕТ, речь идет об экс-министре Николае Рудьковском.

Задокументировано, что к совершению преступления заказчик привлек группу исполнителей, в том числе представителей "криминального мира".

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Пострадавшего похитили и незаконно лишили свободы более чем на 3 года. Мужчину систематически пытали и требовали выплатить заказчику преступления несуществующий долг в 200 млн долларов США.

В рамках производства сообщено о подозрении 5 лицам, причастным к указанным преступлений по ст.ст.127 (истязание), 146 (похищение человека) и 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются обыски по месту жительства и в офисах фигурантов преступления.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Также смотрите: Экс-глава "Укргазвидобування" Семинский о 5 годах в плену из-за раздела бизнеса Шуфричем и Рудьковским: Сказали, что я должен $200 млн. Били. Я чувствовал себя биологическим материалом. ВИДЕО

Пострадавшим является Олег Семинский – бывший руководитель ЧАО "Нефтегаздобыча". Сейчас он народный депутат от партии "Слуга народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область). Семинский был похищен в 2012 году. Он называл заказчиком своего похищения совладельца компании Николая Рудьковского и заявлял о праве собственности на 10% акций компании, оформленных на Salazie B.V.

Три с половиной года ни следствие, ни родственники не могли найти Семинского и уже практически потеряли надежду на то, что он живой.
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Топ комментарии
+34
Воооот! Вот как выглядит нормальное похищение! Министры, депутаты, авторитеты вагоны-миллионы. А оте ваши 7 лет за 300 грывень виглядят как политическое преследование.
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25.02.2021 14:40
+26
СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн - Цензор.НЕТ 6676 Рудьковского закрыть. Менеджера тоже не выпускайте. Пусть расскажет, где 200 лимонов. Не могли же его 3 года просто так прессовать.
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25.02.2021 14:36
+10
Всем похитителям - по семь лет!
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25.02.2021 14:36
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За три года управились. Молодцы.
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25.02.2021 14:35 Ответить
В Соціаліста Рудьковського здається були спільні фірми з Ригом Нестором Шуфричем.Можливо 200 лямів зєлєні Шуфричу заборгували?
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25.02.2021 14:51 Ответить
Да ,да они владели акциями одной компании Укргаздобычи
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25.02.2021 15:39 Ответить
шуфріч у нього ці фірми потім відтяпав, миколка й на шуфріча замовлял, здається, вбити... Всі ці малодебетні скважини зазвичай віддають привладним бізнесменам
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25.02.2021 18:37 Ответить
Всем похитителям - по семь лет!
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25.02.2021 14:36 Ответить
...........і три місяці !!!!!!!!!!!!
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25.02.2021 14:45 Ответить
300ГР И 200 МЛН ДОЛ ПОЖИТЄВО.
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25.02.2021 15:12 Ответить
СБУ раскрыла резонансное похищение топ-менеджера газодобывающей компании: лишили свободы более чем на 3 года, пытали и требовали $200 млн - Цензор.НЕТ 6676 Рудьковского закрыть. Менеджера тоже не выпускайте. Пусть расскажет, где 200 лимонов. Не могли же его 3 года просто так прессовать.
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25.02.2021 14:36 Ответить
Бабло -"За горами високими, за морями широкими" і далі по казці. В руки держави, а тим більше народу воно вже точно не попаде.
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25.02.2021 14:53 Ответить
Ага, щас. Хотя, если нарид хочет, что-бы у бубочки и Бени закончилась эпоха бедности, то все правильно, отдать бубочке
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25.02.2021 16:46 Ответить
так ця потвора вже сидить...у тюрмі в кацапії
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25.02.2021 14:55 Ответить
Вже не сидить. Випустили.
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25.02.2021 15:20 Ответить
Наоборот менеджера выпускаем, и он на всех парах мчится проверить на месте ли деньги.
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25.02.2021 15:34 Ответить
200 миллионов... А если у чувака расходы большие? Вы думаете дешево на лучшем теле страны в Париж летать?
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25.02.2021 14:39 Ответить
За двести(!)лямов,даже я нашел бы склопамин...НЕВЕРЮ!!!
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25.02.2021 14:39 Ответить
Правильное название - "СКОПОЛАМИН". Делается несложно. СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 5441
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25.02.2021 14:49 Ответить
Воооот! Вот как выглядит нормальное похищение! Министры, депутаты, авторитеты вагоны-миллионы. А оте ваши 7 лет за 300 грывень виглядят как политическое преследование.
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25.02.2021 14:40 Ответить
Кавказская пленница.
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25.02.2021 14:44 Ответить
Рудьковская пленница....
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25.02.2021 14:48 Ответить
Шикарная острота. Респект, ув. Соломону.
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25.02.2021 23:54 Ответить
А віддав би 200 відразу б і крякнули. Протримавсь, молодець.
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25.02.2021 14:53 Ответить
О, знову спливло кусок гівна......, такі вже у гівна фізичні властивості.
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25.02.2021 14:59 Ответить
Микола паравоз, социалист ...
а где же коляска??
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25.02.2021 15:00 Ответить
Далі буде, не переключайтесь.
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25.02.2021 15:06 Ответить
Так он бабе Тюле передал, и она с нее блеяла : любі мої... СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 2196
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25.02.2021 16:48 Ответить
Всім приготувати клітчасті ковдри! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 5504
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25.02.2021 15:16 Ответить
що я щойно прочитав????
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25.02.2021 15:19 Ответить
До СБУ потрапив чорновик нової повісті чи то Бушкова, чи то Донцової.
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25.02.2021 15:22 Ответить
так сильно катували, що він аж втік від них? чи вони катували, катували.... катували, катували, а потім вирішили його відпустити на всі чотири боки з богом? чи як?
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25.02.2021 15:23 Ответить
Тут детальніше(стаття ще за 2017)https://www.pravda.com.ua/articles/2017/06/12/7146664/
А це вже після того, як став депутатом https://censor.net/ru/video_news/3221854/nardep_slugi_naroda_seminskiyi_v_soprovojdenii_ohrany_probivaet_kolesa_priparkovannym_avtomobilyam_v
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25.02.2021 15:47 Ответить
перечитав, і я вгадав - три роки катували, а потім просто відпустили! Хороша казка, з хеппі ендом.
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25.02.2021 18:05 Ответить
.

ага.. можно поверить что будет что-то этому пододеяльному плясуну
сто разов уже было
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25.02.2021 15:20 Ответить
Так его давно уже арестовали в России по этому же делу!
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25.02.2021 15:20 Ответить
Кажется кого-то недавно осудили за похищение ради 300грн. А тут сотни миллионов, и на свободе.
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25.02.2021 15:23 Ответить
Забыл где живешь? Украл на базаре булку хлеба - получил пятерочку, а если больше 100 000 баксов, так еще и грамоту дадут. Переходящую. СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 8605
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25.02.2021 16:50 Ответить
200 лимонов денех...СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 193
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25.02.2021 15:27 Ответить
Если за 300 грн дают 7 лет и 3 месяца, то за 200 лямов долларов тут даже хрен точно посчитаешь, потому что если завтра курс прыгнет на 5 копеек - это сразу плюс/минус 2 пожизненных с кактусом в жопе.
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25.02.2021 15:28 Ответить
Вообще сумма в 200 миллионов долларов-вызывает вопросы в адекватности происходящего. Там сама компания стоит миллионов 30-40, если не меньше. Ну а кеш в размере 200 лямов-это даже у российский олигархов отсутствует. Ссуду надо брать под ликвидные активы. А что сегодня в Украине стоит 200 лямов? Это как Одесский припортовый должно быть.
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25.02.2021 15:32 Ответить
Шуфрич и Рудковский владели самой большой в Украине, частной нефте-газодобывающей компаний. В те года 1000 кубов и баррель стоили дорого.
У экс-мэра одного города в Китае, кэша в подвале нашли гораздо больше миллиардов долларов США, чем золотовалютный запас Украины.
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26.02.2021 11:20 Ответить
Так стоимость компании какая? Нельзя же искать 200 лямов, в доле, которая стоит 10 лямов. Или меньше. А при чем тут мер Китая? Мы уже в Китае живем?
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26.02.2021 11:38 Ответить
Разве я привел в пример ваших российских олигархов? Нет, это вы привели их в пример, на что я дал пример на Китай, где в отличии от РФ миллиардеров ловят и расстреливают, потому и всплывают данные про 36 МИЛЛИАРДОВ долларов кэша, не считая килограммов золота больше, чем золотой запас трёх Прибалтийских стран.

А кто оценил их компанию в 10 млн? Да у Шуфрича только личный самолет стоит 86 миллионов долларов!
Не смешно.
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26.02.2021 12:53 Ответить
три года не могли найти и нашли депутатом? вот это поворот
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25.02.2021 15:33 Ответить
Удачное вложение 200 лямов.
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25.02.2021 15:35 Ответить
он не мог такого сделать, он же инвалид! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 1537
СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 3050
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25.02.2021 16:15 Ответить
таки да, первооткрыватель клетчатого одеяла и каталки задолго до Воной)
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25.02.2021 16:21 Ответить
СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 9076
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25.02.2021 16:34 Ответить
да х..й на них. когда они друг друга переклепают? С,Б,У бы своей работой прямой занялась.
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25.02.2021 20:36 Ответить
Стерненку за начеб-то викрадення ************** ...дараса зелений утирок разом з прокурорскою кобилою призначив 7 років. Цікаво скільки ж цим козлам рудьковському та шуфричу призначать ці вилупки за 5 років викрадення та вимагання 200 млн.?
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25.02.2021 21:08 Ответить
Ссыкло начальник полиции Черниговского департамента Бугай Александр Петрович со своим отцом Ьугаем Виктором Дураковичем не связаны или они только буременных женщин пугать способны, а потом сматься в штаны?
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25.02.2021 22:20 Ответить
Согласно опросам, 80% котов уверены, что люди их не понимают. "При попытках поговорить о чём нибудь серьёзном хозяин тупо даёт пожрать", - такое мнение среди котов звучало чаще всего.
второй пост видео https://www.facebook.com/profile.php?id=100006165974723
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25.02.2021 23:22 Ответить
В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным
А по делу Стерненко и не скажешь, как в средние века закон- для своих и приблатненных с корочками.
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26.02.2021 00:52 Ответить
хм??и что тут скажеш??разумеется !понять простить!! ну и дело конечно же закрыть!!это ведь всё произошло до зеленского!! СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 6582 СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 8325
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26.02.2021 01:18 Ответить
Мне вот интересно, раз "партнеры" по бизнесу требовали такую сумму, то они наверняка основывались на какой-то информации, так что этого потерпевшего неплохо бы потрясти на предмет того, откуда такие деньги и уплачены ли налоги с них?
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26.02.2021 03:08 Ответить
Экспроприировал экспоприированное - т.е. грабил награбленое - почему то он не украл какого-тот крестьянина или тракториста с сантехником - он выкрал гада, который будучи служащим на ГОСУДАРСТВЕННОЙ должности награбил себе денег из госбюджета, то есть у всего народа. Требовал 200 миллионов, потому что знал, что они есть. Не требовал 100 миллионов, потому что знал - есть больше, не требовал 500 миллионов - он такой же и знает, что все забирать нельзя. Таких не жалко. Вот этот грабитель бы от 200 миллионов налог в бюджет заплатил бы и все было бы в прорядке
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26.02.2021 07:54 Ответить
Зараз Зєля випише звання "Герой України" та допустить до великого корита. Ну щоб компенсувати героїчне перебування у "расейскіх застєнках".
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26.02.2021 08:01 Ответить
?
Вы такой наивный?
Такой специалист уже давно их консультирует и заодно пользуется депутатским мандатом - пан следователь, это не обвинение, а лишь моё предположение.
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26.02.2021 11:23 Ответить
Коля рудьковский конечно подонок... но не зря всплыла фамилия шуфрича, он был идейным вдохновителем и организатором в первую очередь. этот подонок еще похлеще рудьковского...
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26.02.2021 09:50 Ответить
Они как раз друг друга стоят.
Напомню, что Шуфрич бликий круг Медведчука.
А Рудьковский активно участвовал в спец операции ФСБ по дискредитации Президента Кучмы, чтобы заблокировать план ПДЧ в НАТО ("Пленки Мельниченко").
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26.02.2021 11:25 Ответить
Хмм.Не этот ли похищенный трахает со зла свою помощницу как врага народа? СБУ розкрила резонансне викрадення топменеджера газодобувної компанії: позбавили волі більш ніж на 3 роки, катували і вимагали $200 млн - Цензор.НЕТ 9551
статья
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26.02.2021 12:19 Ответить
 
 