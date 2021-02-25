"Укрзализныця" продолжит выполнять рейсы в Ивано-Франковскую область для вывоза пассажиров

"Укрзализныця" по состоянию на 25 февраля приостановила продажу билетов на поезда, следующие в Ивано-Франковскую область и обратно, но не отменяет рейсы в регион, чтобы сделать возможным безопасный вывоз пассажиров по уже приобретенным билетам, не создавать скоплений людей в кассах и предотвратить неконтролируемые неорганизованные перевозки.

"Все пассажиры продолжают ехать по расписанию, ограничений на высадку и посадку пассажиров с билетами пока нет", – сообщила компания в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця" внимательно следит за решениями органов власти и ситуацией в регионе, обеспечивает полную и тщательную дезинфекцию всех вагонов, следующих через зону усиленного карантина, и соблюдение масочного режима.

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Компания напомнила, что отменила дополнительные рейсы поезда №43 Киев - Ивано-Франковск 5 и 9 марта (4 и 8 марта обратно) из-за роста количества больных COVID-19 в регионе и усиления карантинных ограничений, одновременно назначив специальные рейсы поезда №120 Запорожье-Львов на 5 и 7 марта (6 и 8 марта обратно).

Пассажирам, которые планируют поездки в горы, "Укрзализныця" предлагает альтернативные маршруты к станциям Ясиня, Квасы, Рахов, Воловец, Сколе, Славское.