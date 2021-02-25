"Укрзалізниця" продовжить виконувати рейси в Івано-Франківську область для вивезення пасажирів

"Укрзалізниця" станом на 25 лютого призупинила продаж квитків на поїзди, що прямують в Івано-Франківську область і назад, але не скасовує рейси до регіону, щоб зробити можливим безпечне вивезення пасажирів за вже придбаними квитками, не створювати скупчень людей у касах і запобігти неконтрольованим неорганізованим перевезенням.

"Усі пасажири продовжують їхати за розкладом, обмежень на висадку та посадку пасажирів з квитками поки немає", - повідомила компанія в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Укрзалізниця" уважно слідкує за рішеннями органів влади та ситуацією в регіоні й забезпечує повну та ретельну дезінфекцію всіх вагонів, що прямують через зону посиленого карантину, і дотримання маскового режиму.

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Компанія нагадала, що скасувала додаткові рейси поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ 5 та 9 березня (4 та 8 березня зворотно) через зростання кількості хворих на Covid-19 у регіоні та посилення карантинних обмежень. Натомість призначено спеціальні рейси поїзда №120 Запоріжжя – Львів на 5 та 7 березня (6 та 8 березня зворотно).

Пасажирам, які планують поїздки в гори, "Укрзалізниця" пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славсько.