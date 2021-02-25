Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст указа.
Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.
Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Кабинету Министров поручено ежегодно обеспечивать разработку проекта годовой национальной программы на соответствующий год; утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения; координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы; регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.
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"Взагалі, то судді на процесі Стерненка всі, як на підбір - немає де і клейма ставити. І всі потужно пройшли переатестацію в одну із 144 потужних перемого-реформ."
А как прокомментируете "Рабочий визит" преЗЕдента в ОАЭ? или "Окончание обстрелов"? Или приговор Стерненко? (Могу еще десяток клоунских достижений за последний месяц нарисовать)
Только не надо ответов в стиле "Это все судовая реформа Пороха" (клоун уже 2 года как всем рулит, а столько власти и возможностей как у него, ни у кого не было)
Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.
Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Джерело: https://censor.net/ru/n3250076
Чергова пустопорожня балаканина на папері.