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Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год, - указ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о годовых национальных программах под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст указа.

Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.

Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Кабинету Министров поручено ежегодно обеспечивать разработку проекта годовой национальной программы на соответствующий год; утверждение мероприятий по выполнению годовой национальной программы и показателей эффективности ее выполнения; координацию деятельности центральных органов исполнительной власти и других государственных органов по мониторингу и оценке результатов выполнения годовой национальной программы; регулярное информирование общественности о ходе и результатах выполнения годовой национальной программы.

Читайте: Группа кораблей НАТО вошла в Черное море для первых в этом году учений, в том числе с участием ВМС Украины

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
А нотариально заверенную копию в кремль уже отправили?
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25.02.2021 15:24
+2
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021 https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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25.02.2021 15:32
+2
Только по вашим шмарклеверсиям! Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955
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25.02.2021 15:43
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А нотариально заверенную копию в кремль уже отправили?
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25.02.2021 15:24 Ответить
Лютий взагалі видався зрадозрадним місяцем для адептів соєвого місяця: що не день, то зрада! Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год, - указ - Цензор.НЕТ 7983
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25.02.2021 15:26 Ответить
і кораблі НАТО везуть в Одесу свіжу порцію зради Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1828
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25.02.2021 15:31 Ответить
Только по вашим шмарклеверсиям! Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955
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25.02.2021 15:43 Ответить
Я вашу версію вже добре вивчив: "Якщо зради немає, то вона обов"язково є!".Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 8083
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25.02.2021 16:00 Ответить
Ві нев курсе, кто слил операцию по задержанию вагнеровцев?
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25.02.2021 16:06 Ответить
ви не в курсі, чому людина, яку звинувачують в фінансуванні терроризму спокійно живе і працює? чому з усіх підприємств мєртвєтчука накладені санкції на кілька якихось задрипаних?
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25.02.2021 17:44 Ответить
Скопіюю те, що я писав про суд над Стерненком:
"Взагалі, то судді на процесі Стерненка всі, як на підбір - немає де і клейма ставити. І всі потужно пройшли переатестацію в одну із 144 потужних перемого-реформ."
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25.02.2021 16:07 Ответить
О, у нас тут типа украинец да еще и типа патриот нарисовался!
А как прокомментируете "Рабочий визит" преЗЕдента в ОАЭ? или "Окончание обстрелов"? Или приговор Стерненко? (Могу еще десяток клоунских достижений за последний месяц нарисовать)
Только не надо ответов в стиле "Это все судовая реформа Пороха" (клоун уже 2 года как всем рулит, а столько власти и возможностей как у него, ни у кого не было)
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25.02.2021 16:08 Ответить
Читай вище.
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25.02.2021 16:11 Ответить
тіки такі тупорилі довбні як ти вважають ту туфту, що робить шмаркля - правильними кроками
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25.02.2021 17:41 Ответить
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021 https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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25.02.2021 15:32 Ответить
"Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности ... человека". Все Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7454 Теперь ясно, что при Зеленском кина не будет

Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 3218
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25.02.2021 15:34 Ответить
А питання собі: "Чому Україна досі не в НАТО?" більше не ставив? Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 8623
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25.02.2021 15:39 Ответить
Ні, не ставив. Не став ризикувати. А раптом Байден відповість? Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059
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25.02.2021 15:46 Ответить
Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.
Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Джерело: https://censor.net/ru/n3250076

Чергова пустопорожня балаканина на папері.
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25.02.2021 15:45 Ответить
всі ці ляпи ніби проти указу.
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25.02.2021 20:51 Ответить
Больше прграмм. Хороших и разных. Бидлу заходить. Вже не в перше чую : тобі що подобаються ліси? ти проти лікарень в кожному місті? Ти проти того щоб українці жили довше?
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22.06.2021 11:49 Ответить
 
 