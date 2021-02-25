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Новини Політика України
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Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження положення про річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.

Положення визначає порядок розробки, моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.

Програма є системним документом, що розробляється щорічно і визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні для досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО.

Головний акцент робиться на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення прав і свобод, безпеки та добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки, а також рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Також читайте: Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом

Кабінету Міністрів доручено щорічно забезпечувати розробку проєкту річної національної програми на відповідний рік; затвердження заходів щодо виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання; координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми; регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А нотариально заверенную копию в кремль уже отправили?
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25.02.2021 15:24
+2
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021 https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
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25.02.2021 15:32
+2
Только по вашим шмарклеверсиям! Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955
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25.02.2021 15:43
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А нотариально заверенную копию в кремль уже отправили?
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25.02.2021 15:24 Відповісти
Лютий взагалі видався зрадозрадним місяцем для адептів соєвого місяця: що не день, то зрада! Зеленский утвердил программу Украина-НАТО на 2021 год, - указ - Цензор.НЕТ 7983
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25.02.2021 15:26 Відповісти
і кораблі НАТО везуть в Одесу свіжу порцію зради Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1828
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25.02.2021 15:31 Відповісти
Только по вашим шмарклеверсиям! Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7955
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25.02.2021 15:43 Відповісти
Я вашу версію вже добре вивчив: "Якщо зради немає, то вона обов"язково є!".Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 8083
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25.02.2021 16:00 Відповісти
Ві нев курсе, кто слил операцию по задержанию вагнеровцев?
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25.02.2021 16:06 Відповісти
ви не в курсі, чому людина, яку звинувачують в фінансуванні терроризму спокійно живе і працює? чому з усіх підприємств мєртвєтчука накладені санкції на кілька якихось задрипаних?
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25.02.2021 17:44 Відповісти
Скопіюю те, що я писав про суд над Стерненком:
"Взагалі, то судді на процесі Стерненка всі, як на підбір - немає де і клейма ставити. І всі потужно пройшли переатестацію в одну із 144 потужних перемого-реформ."
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25.02.2021 16:07 Відповісти
О, у нас тут типа украинец да еще и типа патриот нарисовался!
А как прокомментируете "Рабочий визит" преЗЕдента в ОАЭ? или "Окончание обстрелов"? Или приговор Стерненко? (Могу еще десяток клоунских достижений за последний месяц нарисовать)
Только не надо ответов в стиле "Это все судовая реформа Пороха" (клоун уже 2 года как всем рулит, а столько власти и возможностей как у него, ни у кого не было)
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25.02.2021 16:08 Відповісти
Читай вище.
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25.02.2021 16:11 Відповісти
тіки такі тупорилі довбні як ти вважають ту туфту, що робить шмаркля - правильними кроками
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25.02.2021 17:41 Відповісти
Ударний безпілотник «Сокіл-300» від КБ "ЛУЧ" дебютував на IDEX 2021 https://uprom.info/news/avia/bezpilotnyk-sokil-300-vid-kb-luch-debyutuvav-na-idex-2021/
показати весь коментар
25.02.2021 15:32 Відповісти
"Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности ... человека". Все Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 7454 Теперь ясно, что при Зеленском кина не будет

Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 3218
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25.02.2021 15:34 Відповісти
А питання собі: "Чому Україна досі не в НАТО?" більше не ставив? Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 8623
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25.02.2021 15:39 Відповісти
Ні, не ставив. Не став ризикувати. А раптом Байден відповість? Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059 Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ - Цензор.НЕТ 1059
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25.02.2021 15:46 Відповісти
Положение определяет порядок разработки, мониторинга и оценки результатов выполнения годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина-НАТО.
Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.
Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Джерело: https://censor.net/ru/n3250076

Чергова пустопорожня балаканина на папері.
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25.02.2021 15:45 Відповісти
всі ці ляпи ніби проти указу.
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25.02.2021 20:51 Відповісти
Больше прграмм. Хороших и разных. Бидлу заходить. Вже не в перше чую : тобі що подобаються ліси? ти проти лікарень в кожному місті? Ти проти того щоб українці жили довше?
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22.06.2021 11:49 Відповісти
 
 