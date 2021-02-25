Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік, - указ
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження положення про річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на текст указу.
Положення визначає порядок розробки, моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО.
Програма є системним документом, що розробляється щорічно і визначає реформи, які необхідно впровадити в Україні для досягнення критеріїв членства в НАТО, визначених Планом дій щодо членства в НАТО.
Головний акцент робиться на зусиллях держави, спрямованих на забезпечення прав і свобод, безпеки та добробуту людини як ключового суб'єкта національної безпеки, а також рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
Кабінету Міністрів доручено щорічно забезпечувати розробку проєкту річної національної програми на відповідний рік; затвердження заходів щодо виконання річної національної програми та показників ефективності її виконання; координацію діяльності центральних органів виконавчої влади та інших державних органів з моніторингу та оцінки результатів виконання Річної національної програми; регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання річної національної програми.
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"Взагалі, то судді на процесі Стерненка всі, як на підбір - немає де і клейма ставити. І всі потужно пройшли переатестацію в одну із 144 потужних перемого-реформ."
А как прокомментируете "Рабочий визит" преЗЕдента в ОАЭ? или "Окончание обстрелов"? Или приговор Стерненко? (Могу еще десяток клоунских достижений за последний месяц нарисовать)
Только не надо ответов в стиле "Это все судовая реформа Пороха" (клоун уже 2 года как всем рулит, а столько власти и возможностей как у него, ни у кого не было)
Программа является системным документом, разрабатываемый ежегодно и определяющий реформы, которые необходимо внедрить в Украине для достижения критериев членства в НАТО, определенных Планом действий по членству в НАТО.
Главный акцент делается на усилиях государства, направленных на обеспечение прав и свобод, безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности, а также равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Джерело: https://censor.net/ru/n3250076
Чергова пустопорожня балаканина на папері.