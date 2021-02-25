Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом
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Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом обговорив питання співпраці України з НАТО.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Радий чути від Єнса Столтенберга, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто і члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства в НАТО. Наша найближча мета - ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед - зміцнення нашого оборонного сектору", - зазначив Зеленський.
Крім цього глава держави підкреслив, що співпраця з НАТО для України є надзвичайно важливою.
"Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів Альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
У Зеленського зараз момент істини. Не можна всидіти на двох стільцях. Для збереження власної дупи читати Лі Квань Ю і садити одного патріота взамін закриття сайтів далеко не достатньо. Це, нерівноцінна заміна і це всім зрозуміло.
Мова йде про двоконтурний турбореактивний Д-436-148ФМ, що був розроблений безпосередньо для українського транспортника
Як повідомив директор держпідприємства Ігор Кравченко ДП "Івченко-Прогрес", (входить до складу ДК "Укроборонпром") підприємство-розробник планує сертифікувати двигун Д-436-148ФМ для літака Ан-178 у найближчі два роки.
За його словами, наразі вся робота над новими двигунами проходить по плану й ніяких особливих проблем не передбачається.
"Думаю, що пункти цієї Програми будуть успішно виконані, оскільки над двигуном працюємо вже давно, і літак Ан-178 вже з дослідними двигунами літає. Нам потрібно завершити роботи по цьому двигуну і виконати його сертифікацію", - зазначив Ігор Кравченко.
Нагадаємо, двоконтурний турбореактивний двигун Д-436-148ФМ створений для транспортного Ан-178 на базі ТРДД Д-436-148, якими оснащуються пасажирські літаки Ан-148/Ан-158.https://defence-ua.com/news/novij_dvigun_dlja_an_178_planujut_sertifikuvati_za_dva_roki-2978.html
І для помилування потрібне визнання Стерненком злочину, якого не було.
Що ти для цього, за два роки, зробив? Конкретно.
Цю картинку будуть друкувати у всіх підручниках історії України.
Завідувач реанімаційного відділення в Олександрівській лікарні Олексій Куценко: "Зі всього мого відділення, де є 24 співробітники, тільки 2 погодилися на вакцинацію - я та ще одна медсестра..."
Це все, що треба знати про рівень комунікації та довіру до нинішньої влади. Весь пар якої йде не на пояснювальну роботу серед населення, а на очорнення Порошенка.
До речі, принагідно вітаю П`ятого президента із закриттям чергової кримінальної справи про, нібито, «розкрадання ним 100 млрд доларів».
Але найцікавіше, що справу закрито не "через відсутність складу злочину", а взагалі - "через відсутність події". Таким чином, знову мільйони наших з вами грошей витрачено на десятки детективів, які через 2 роки слідства зробили геніальний висновок, що такої події взагалі не було!
І хто тепер відповідатиме за наклеп? Не знаю, хто як, а я свій список складаю дуже скрупулезно. Після зміни влади він буде грамотно оформлений та переданий новому прокурору - не ручному, а дійсно незалежному. Навіть не сумнівайтесь.
Helgi Sharp
ага.. это ты, зеля, у тупицкого с вовком спроси.. что он там тебе еще наотменяет
сто разов уже было
Наша дорога- в НАТО.
А Россия это УЖАС БЕЗ КОНЦА!!!
А, что бы производить свою зброю надо , как в НАТО, демократия, верховенство права и как следствие рыночная экономика, когда конкуренция -конкурентные цены и бизнесом могли заниматься все на одинаковых условиях, а не олигархическая власть с прихватизацией и как следствие монопольными ценами на все начиная с кредитов и заканчивая тарифами, которые съедают экономику, плюс коррупция, которая съдает бюджет, можно было пойти другим путем, как Китай, где есть экономика, есть зброя,меньше коррупции но и меньше демократии и это тоже не НАТО. У нас же все держится на солдатах, медиках и учителях, если и дальше власть с олигархами так будут пилить страну,то и этот ресурс просто кончится и кредиты не помогу, которые тем же солдатам, медикам, учителям прийдется отдавать. ТАК, что Как говорил Чечель , демкратия плохая форма правления, но человечество ни придуло ни чего лучшего, а для это надо всевоможными демократическими способами контролировать этих проходимцев -политиков.Я так думаю.