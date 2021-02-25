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Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.
Об этом сказал Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ.
Президент уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.
"Третья задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил Зеленский.
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+17 Олег Марцінковський f11c8716
показать весь комментарий25.02.2021 15:50
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+13 Andy Tiger
показать весь комментарий25.02.2021 15:52
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вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
Це потужний удар по унітарній Україні.
"закриття" каналів мертвечука просто димова завіса перед цією хвилею беззаконня і переламування Конституції України через коліно.
"легитимний" янукович просто тупо стоїть у сторонці!!!
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вкотре переконуюсь, що воно не просто юрист ніякий, а й взагалі не розуміє що верзе.
адже громада це і є люди.
Когда уже этому сморчку пендель выпишут? Не оказалось бы слишком поздно.
Вполне разумно - кому ставить памятник у пивного ларька - вопрос местного референдума!
"Царь ва дварца ,царь ва дварца."
Все за планом. (певно,планом Б...)