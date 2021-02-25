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Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

Об этом сказал Зеленский в ходе всеукраинского форума "Украина 30", передает Цензор.НЕТ.

Президент уверен, что создание такого законодательства усилит влияние общин на деятельность местных органов власти.

"Третья задача - разработать и принять законодательство о местных референдумах. Это усилит влияние общин на деятельность местных властей. Мы должны выйти на окончательную форму управления на местном уровне: общины решают, люди влияют и вместе с государством контролируют", - заявил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах
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Топ комментарии
+17
Легалізація сепаратизму?
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25.02.2021 15:50
+16
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
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25.02.2021 15:51
+13
хоче розшматувати Україну як в своєму вонючому серіалі
Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 9736 Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 15:52
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Легалізація сепаратизму?
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25.02.2021 15:50 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!! " И плюс федерализация всей страни " !!!)))
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25.02.2021 16:19 Ответить
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
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25.02.2021 15:51 Ответить
сядет еще и за узурпацию власти
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25.02.2021 16:06 Ответить
хоче розшматувати Україну як в своєму вонючому серіалі
Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 9736 Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 15:52 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває!!! Федералізація , це гаплик соборності України !!!)))
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25.02.2021 16:21 Ответить
Видимо, уроки 2014го не усвоил! Главное четырежды откосил, а там, хоть уем по клавишам, отводить - не освобождать!
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25.02.2021 15:55 Ответить
Повним ходом пішла атака на децентралізацію і впровадження структур які приведуть до повної федералізіції Украіни.
Це потужний удар по унітарній Україні.
"закриття" каналів мертвечука просто димова завіса перед цією хвилею беззаконня і переламування Конституції України через коліно.
"легитимний" янукович просто тупо стоїть у сторонці!!!
Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. ВИДЕО
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25.02.2021 15:59 Ответить
Все за кремлівським сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!)))
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25.02.2021 16:24 Ответить
в нас вже були "місцеві рехферендуми", наслідки від яких досі не подолані
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25.02.2021 16:00 Ответить
От шо за брєд. Громада через вибори обирає своїх представників на місцях, які повинні виконувати свої програми. Прийміть Закон про відкликання депутатів. Референдум може бути тільки загальноукраїнський.
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25.02.2021 16:01 Ответить
Сталін під час війни приймає закон про місцеві референдуми )))) Тільки саме необхідне! Який б* телепень! Набуя?!! Вати в країні як гівна.
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25.02.2021 16:01 Ответить
Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми - Цензор.НЕТ 3809
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25.02.2021 16:10 Ответить
"зе прорашистскому кловану" мало крымского и донецкого референдумов "Путя спаси .биндеры нападают и нато оккупирует Крым" ,дык оно хочет расчленить Украину по указанию куйла
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25.02.2021 16:11 Ответить
"громади вирішують, люди впливають..." Джерело: https://censor.net/ua/n3250085
вкотре переконуюсь, що воно не просто юрист ніякий, а й взагалі не розуміє що верзе.
адже громада це і є люди.
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25.02.2021 16:20 Ответить
Лялька ,напхана тирсою ,не спроможна самостійно мислити та діяти !!)))
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25.02.2021 16:22 Ответить
А я ж то думаю, а чому вигулькнули нові "плівки" по дискреитації Пороха. А їм же ж треба якось увагу відвертати. Та й рейтинг котиться у Тартар.
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25.02.2021 16:21 Ответить
От зеленой "децентрализации" до местного "референдума", а от него до разных "малороссий"
Когда уже этому сморчку пендель выпишут? Не оказалось бы слишком поздно.
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25.02.2021 16:56 Ответить
Наверное, Цензор что-то с заголовком перепутал. Президент ничего не может поручить Раде по определению. Рада ему - может. Понятно, что на практике всякое бывает, особенно когда у Зеленского типа, большинство, но всё же.
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25.02.2021 16:58 Ответить
Крім більшості ,ще шизофренична манія величи !!!)))
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25.02.2021 17:10 Ответить
А чё?
Вполне разумно - кому ставить памятник у пивного ларька - вопрос местного референдума!
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25.02.2021 17:10 Ответить
Як президент може щось доручати парламенту,в ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ республіці ???
"Царь ва дварца ,царь ва дварца."
Все за планом. (певно,планом Б...)
Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:12 Ответить
Особливо ,Уманщина під зіркою Давида !!!)))))
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25.02.2021 17:15 Ответить
 
 