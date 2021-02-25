Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність ухвалити в Україні закон про місцеві референдуми. Він доручив Верховній Раді розробити і ухвалити відповідний закон.

Про це сказав Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.

Президент упевнений, що створення такого законодавства посилить вплив громад на діяльність місцевих органів влади.

"Третє завдання - розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - заявив Зеленський.

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