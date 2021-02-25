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Зеленський (17428) референдум (590)

Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність ухвалити в Україні закон про місцеві референдуми. Він доручив Верховній Раді розробити і ухвалити відповідний закон.

Про це сказав Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.

Президент упевнений, що створення такого законодавства посилить вплив громад на діяльність місцевих органів влади.

"Третє завдання - розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - заявив Зеленський.

Читайте також: Зеленський закликав Раду внести зміни до Конституції в частині децентралізації: Низку питань мають вирішувати перфекти, а не чиновники в столичних кабінетах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Легалізація сепаратизму?
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25.02.2021 15:50
+16
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
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25.02.2021 15:51
+13
хоче розшматувати Україну як в своєму вонючому серіалі
Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 9736 Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 15:52
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Легалізація сепаратизму?
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25.02.2021 15:50 Відповісти
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!! " И плюс федерализация всей страни " !!!)))
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25.02.2021 16:19 Відповісти
Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости принять в Украине закон о местных референдумах. Он поручил Верховной Раде разработать и принять соответствующий закон.

вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
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25.02.2021 15:51 Відповісти
сядет еще и за узурпацию власти
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25.02.2021 16:06 Відповісти
хоче розшматувати Україну як в своєму вонючому серіалі
Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 9736 Зеленский поручил Раде принять закон о местных референдумах - Цензор.НЕТ 7910
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25.02.2021 15:52 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває!!! Федералізація , це гаплик соборності України !!!)))
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25.02.2021 16:21 Відповісти
Видимо, уроки 2014го не усвоил! Главное четырежды откосил, а там, хоть уем по клавишам, отводить - не освобождать!
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25.02.2021 15:55 Відповісти
Повним ходом пішла атака на децентралізацію і впровадження структур які приведуть до повної федералізіції Украіни.
Це потужний удар по унітарній Україні.
"закриття" каналів мертвечука просто димова завіса перед цією хвилею беззаконня і переламування Конституції України через коліно.
"легитимний" янукович просто тупо стоїть у сторонці!!!
Зеленский призвал Раду внести изменения в Конституцию в части децентрализации: Ряд вопросов должны решать префекты, а не чиновники в столичных кабинетах

Зеленский анонсировал создание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. ВИДЕО
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25.02.2021 15:59 Відповісти
Все за кремлівським сценарієм та волею кремлівських ляльководів !!)))
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25.02.2021 16:24 Відповісти
в нас вже були "місцеві рехферендуми", наслідки від яких досі не подолані
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25.02.2021 16:00 Відповісти
От шо за брєд. Громада через вибори обирає своїх представників на місцях, які повинні виконувати свої програми. Прийміть Закон про відкликання депутатів. Референдум може бути тільки загальноукраїнський.
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25.02.2021 16:01 Відповісти
Сталін під час війни приймає закон про місцеві референдуми )))) Тільки саме необхідне! Який б* телепень! Набуя?!! Вати в країні як гівна.
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25.02.2021 16:01 Відповісти
Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми - Цензор.НЕТ 3809
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25.02.2021 16:10 Відповісти
"зе прорашистскому кловану" мало крымского и донецкого референдумов "Путя спаси .биндеры нападают и нато оккупирует Крым" ,дык оно хочет расчленить Украину по указанию куйла
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25.02.2021 16:11 Відповісти
"громади вирішують, люди впливають..." Джерело: https://censor.net/ua/n3250085
вкотре переконуюсь, що воно не просто юрист ніякий, а й взагалі не розуміє що верзе.
адже громада це і є люди.
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25.02.2021 16:20 Відповісти
Лялька ,напхана тирсою ,не спроможна самостійно мислити та діяти !!)))
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25.02.2021 16:22 Відповісти
А я ж то думаю, а чому вигулькнули нові "плівки" по дискреитації Пороха. А їм же ж треба якось увагу відвертати. Та й рейтинг котиться у Тартар.
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25.02.2021 16:21 Відповісти
От зеленой "децентрализации" до местного "референдума", а от него до разных "малороссий"
Когда уже этому сморчку пендель выпишут? Не оказалось бы слишком поздно.
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25.02.2021 16:56 Відповісти
Наверное, Цензор что-то с заголовком перепутал. Президент ничего не может поручить Раде по определению. Рада ему - может. Понятно, что на практике всякое бывает, особенно когда у Зеленского типа, большинство, но всё же.
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25.02.2021 16:58 Відповісти
Крім більшості ,ще шизофренична манія величи !!!)))
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25.02.2021 17:10 Відповісти
А чё?
Вполне разумно - кому ставить памятник у пивного ларька - вопрос местного референдума!
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25.02.2021 17:10 Відповісти
Як президент може щось доручати парламенту,в ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ республіці ???
"Царь ва дварца ,царь ва дварца."
Все за планом. (певно,планом Б...)
Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми - Цензор.НЕТ 8880
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25.02.2021 17:12 Відповісти
Особливо ,Уманщина під зіркою Давида !!!)))))
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25.02.2021 17:15 Відповісти
 
 