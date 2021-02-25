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Зеленський доручив Раді ухвалити закон про місцеві референдуми
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність ухвалити в Україні закон про місцеві референдуми. Він доручив Верховній Раді розробити і ухвалити відповідний закон.
Про це сказав Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30", передає Цензор.НЕТ.
Президент упевнений, що створення такого законодавства посилить вплив громад на діяльність місцевих органів влади.
"Третє завдання - розробити і ухвалити законодавство про місцеві референдуми. Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади. Ми маємо вийти на остаточну форму управління на місцевому рівні: громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - заявив Зеленський.
Топ коментарі
+17 Олег Марцінковський f11c8716
показати весь коментар25.02.2021 15:50
+16 Стрелок
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+13 Andy Tiger
показати весь коментар25.02.2021 15:52
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вова ты охренел? вообще то ВР голосует а не принимает по твоей указке
Це потужний удар по унітарній Україні.
"закриття" каналів мертвечука просто димова завіса перед цією хвилею беззаконня і переламування Конституції України через коліно.
"легитимний" янукович просто тупо стоїть у сторонці!!!
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вкотре переконуюсь, що воно не просто юрист ніякий, а й взагалі не розуміє що верзе.
адже громада це і є люди.
Когда уже этому сморчку пендель выпишут? Не оказалось бы слишком поздно.
Вполне разумно - кому ставить памятник у пивного ларька - вопрос местного референдума!
"Царь ва дварца ,царь ва дварца."
Все за планом. (певно,планом Б...)