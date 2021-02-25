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Реформа СБУ поможет ускорить движение Украины в НАТО, - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Реформа СБУ поможет ускорить движение Украины в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что законопроект о реформе СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Столтенберг заявил в ходе телефонного разговора с президентом Зеленским.

"Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины (проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины". - Ред.), который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.

Также читайте: Наша ближайшая цель - ПДЧ в НАТО, - Зеленский о разговоре со Столтенбергом

Автор: Богдан Гуньковський
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Вже прямо тицьнули писком. Сім років пройшло, а віз на місці.
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25.02.2021 16:08 Ответить
там многое чего может ускорить. Например, борьба с коррупцией. Не с народом, а с коррупцией. Не путать. Можно также отменить главнокомандующего ВСУ и вернуть все взад. Создание сей структуры - прямое забитие на НАТО. Учитывая реалии, ускорить ничего нельзя. А вот остановить - очень даже.
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25.02.2021 16:15 Ответить
Это сверх важный вопрос, в Украины еще не было СБУ, если шоколад моставил во главе Службы служащего, то шоумен поставил во главе клоуна, таким образом глава службы был полностью ручным, конкретно сейчас я подозреваю Зе в колаборанстае, и расследовать некому, или проверить ермака и татарова некому, потому что их крышует шоумен.
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25.02.2021 16:43 Ответить
При зебиле нам ничего не светит, разве, что США сжалятся над нами, глядя на тупого и импотентного зе и дадут нам статус союзника поза НАТО...
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25.02.2021 23:01 Ответить
 
 