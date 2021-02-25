Реформа СБУ поможет ускорить движение Украины в НАТО, - Столтенберг
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что законопроект о реформе СБУ, который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Столтенберг заявил в ходе телефонного разговора с президентом Зеленским.
"Столтенберг отметил, что законопроект о реформировании Службы безопасности Украины (проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины". - Ред.), который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение к евроатлантическому пути", - говорится в сообщении.
Зеленский отметил актуальность взаимодействия с НАТО для обеспечения безопасности в Черном море. Он высказался в поддержку расширения масштабов деятельности Альянса в Черноморском регионе и отметил, что Украина заинтересована в увеличении присутствия сил стран – членов НАТО в Черном море.
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