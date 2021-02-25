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Реформа СБУ допоможе прискорити рух України в НАТО, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Реформа СБУ допоможе прискорити рух України в НАТО, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що законопроєкт про реформу СБУ, який зараз перебуває в парламенті, допоможе прискорити рух до євроатлантичного шляху

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Столтенберг заявив під час телефонної розмови з президентом Зеленським.

"Столтенберг зазначив, що законопроєкт про реформування Служби безпеки України (проєкт закону "Про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності Служби безпеки України". - Ред.), який зараз перебуває в парламенті, допоможе прискорити рух до євроатлантичного шляху", - йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив на актуальності взаємодії з НАТО для гарантування безпеки в Чорному морі. Він висловився на підтримку розширення масштабів діяльності Альянсу в Чорноморському регіоні і зазначив, що Україна зацікавлена ​​у збільшенні присутності сил країн - членів НАТО у Чорному морі.

Читайте також: Наша найближча мета - ПДЧ у НАТО, - Зеленський про розмову зі Столтенбергом

Автор: Наталя Джума
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Вже прямо тицьнули писком. Сім років пройшло, а віз на місці.
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25.02.2021 16:08 Відповісти
там многое чего может ускорить. Например, борьба с коррупцией. Не с народом, а с коррупцией. Не путать. Можно также отменить главнокомандующего ВСУ и вернуть все взад. Создание сей структуры - прямое забитие на НАТО. Учитывая реалии, ускорить ничего нельзя. А вот остановить - очень даже.
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25.02.2021 16:15 Відповісти
Это сверх важный вопрос, в Украины еще не было СБУ, если шоколад моставил во главе Службы служащего, то шоумен поставил во главе клоуна, таким образом глава службы был полностью ручным, конкретно сейчас я подозреваю Зе в колаборанстае, и расследовать некому, или проверить ермака и татарова некому, потому что их крышует шоумен.
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25.02.2021 16:43 Відповісти
При зебиле нам ничего не светит, разве, что США сжалятся над нами, глядя на тупого и импотентного зе и дадут нам статус союзника поза НАТО...
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25.02.2021 23:01 Відповісти
 
 